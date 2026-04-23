23 de abril de 2026
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Casa Rosada

Tensión en la Casa Rosada: el Gobierno cerró el ingreso a periodistas por una grabación ilegal

La medida se tomó tras la filtración de una cámara oculta en TN y una denuncia por presunto espionaje. Suspendieron acreditaciones y no permitirán el ingreso hasta completar un nuevo registro.

Escándalo en Casa Rosada: el Gobierno cerró el ingreso a periodistas por presunto. espionaje

Escándalo en Casa Rosada: el Gobierno cerró el ingreso a periodistas por presunto. espionaje

Por Sitio Andino Política

El gobierno del presidente Javier Milei prohibió este jueves el ingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada, luego del escándalo desatado por la filtración de una grabación del canal TN. La medida se tomó por presunto "espionaje ilegal".

La decisión fue comunicada a través de un mensaje de difusión breve: “Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”. Ayer, la Casa Militar denunció a dos periodistas por presunto "espionaje".

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Esta medida se toma luego de que días atrás, el oficialismo le prohibió el ingreso durante varios días a un grupo de peridiostas porque consideró que participaron de una supuesta campaña rusa contra el mandatario nacional.

periodistas casa rosada
Casa Rosada sin prensa: el Gobierno suspendió el ingreso de periodistas tras una cámara oculta.

Casa Rosada sin prensa: el Gobierno suspendió el ingreso de periodistas tras una cámara oculta.

Qué sucedió

Desde el Gobierno justificaro que la medida se debe "a la investigación que se está haciendo por los videos que salieron el último domingo en el programa de televisión de Luciana Geuna" en Todo Noticias (TN), lo cual motivó una denuncia penal de la Casa Militar contra los periodistas que llevaron a cabo la filmación.

En ese marco, afirmaron que se tomó la medida técnica de "dejar sin efecto la prórroga" a las acreditaciones que se realizó durante abril, ya que estas habían tenido como fecha límite el último día de marzo y se encontraba en marcha el proceso de reempadronamiento anual de los periodistas a la sala de prensa.

"Hasta tanto no esté el nuevo reempadronamiento, no se va a habilitar el ingreso de ningún periodista a la Casa", relataron las fuentes oficiales.

El relato en primera persona

El periodista Gustavo Abu Arab, corresponsal de Aconcagua Radio en la Casa Rosada explicó que esta medida se da después de que "alguien entró a la Casa de Gobierno y realizó en directo una emisión".

"Fue un exceso. Hubo una denuncia penal federal de Sebastián Ignacio Ibáñez, jefe de la Casa Militar", y explicó que "la acción es la filmación en la Casa de Gobierno. No puede haber de ese tipo y que salgan al aire".

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