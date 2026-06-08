9 de junio de 2026
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El PRO mendocino cierra filas: lista única y el demarchismo al frente dos años más

Los sectores internos alcanzaron un acuerdo y no habrá elecciones. La unidad llega luego de la visita de Macri y en medio del reordenamiento político rumbo a 2027.

El partido amarillo no irá a elecciones internas.

El partido amarillo no irá a elecciones internas.

De este modo, Gabriel Pradines continuará como presidente por un nuevo período, acompañado por la diputada provincial Stella Maris Huczak en la vicepresidencia. La oficialización de la lista se dará en las próximas horas ante la Junta Electoral partidaria, aunque ya existe consenso político para avanzar sin competencia.

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Gabriel Pradines continuar&aacute; al frente del PRO en Mendoza por los pr&oacute;ximos dos a&ntilde;os.

Gabriel Pradines continuará al frente del PRO en Mendoza por los próximos dos años.

El acuerdo entre el demarchismo y el casadismo en el PRO mendocino para evitar elecciones

El entendimiento se gestó tras varias semanas de conversaciones entre los sectores que responden a Omar De Marchi y aquellos vinculados a la vicegobernadora Hebe Casado, quien si bien se desafilió del PRO, mantiene influencia sobre un grupo de dirigentes que continúan dentro del espacio.

Ese acercamiento tuvo un punto de inflexión con la visita de Mauricio Macri a Mendoza a fines de mayo. En ese encuentro, el expresidente bajó un mensaje claro hacia la dirigencia local: ordenar el partido y dejar atrás las diferencias internas para enfocarse en el armado político de cara a 2027.

En ese marco, volvieron a mostrarse dirigentes que habían tomado distancia de la vida partidaria, en especial los referenciados en Casado, como Lucas Faure y Pablo Priore. Se trata del ala "bullrichista" local, referenciada en la exministra de Seguridad, quien también coquetea con un regreso a las filas amarillas, aunque por el momento se mantiene dentro de La Libertad Avanza.

Si bien la conducción se mantiene para el demarchismo, el casadismo se quedaría con la presidencia de "Jóvenes PRO", que estará a cargo justamente de Faure. Asimismo, ese espacio mantendrá el control de las seccionales departamentales que ya conduce, y podría sumar alguna más.

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La dirigencia que responde a Hebe Casado logr&oacute; un acuerdo con el demarchismo.

La dirigencia que responde a Hebe Casado logró un acuerdo con el demarchismo.

Por qué no presidirá Esteban Allasino el PRO de Mendoza

En la previa, uno de los nombres que sonó con fuerza para encabezar el PRO local fue el del intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, quien incluso recibió elogios públicos de Macri durante su visita.

Sin embargo, el jefe comunal optó por no asumir un rol partidario y concentrarse en la gestión municipal. Esa definición terminó de inclinar la balanza para que Pradines busque la reelección, con el respaldo de los distintos sectores.

Pese a esa decisión, el lujanino fue un actor clave en los movimientos internos del partido amarillo en los últimos años. A inicios de este año, acordó con el Gobierno provincial volver a integrar Cambia Mendoza para las elecciones municipales de febrero; el primer paso para la unidad interna sellada por estas horas.

Allanado el camino, ahora el objetivo será construir un esquema más amplio que permita consolidar al PRO dentro de una eventual coalición de cara a las próximas elecciones. Macri ya invitó a Alfredo Cornejo a formar parte, pero es una idea que todavía está en pañales. En el Ejecutivo provincial acordarían, siempre y cuando la alianza incluya a LLA, idea que al expresidente no lo seduce.

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