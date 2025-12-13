Con acuerdo con el PRO en la recta final y una sola interna, la UCR de Mendoza define sus candidatos para febrero

En el Comité Provincia de la Ciudad de Mendoza, la dirigencia local de la Unión Cívica Radical se reúne este sábado para definir los candidatos a concejales para las elecciones municipales que se celebrarán en seis departamentos el 22 de febrero del año próximo.

El encuentro se da en el marco del congreso partidario ordinario y extraordinario , convocado desde las 9, bajo un contexto político distinto al del último cónclave del órgano máximo de esa fuerza, realizado en agosto pasado . En primera instancia, porque a la cumbre no se llegó con listas de unidad en todas las comunas , sino que los congresales deberán votar entre dos alternativas en Santa Rosa , el único municipio que llega a esta instancia con internas.

Asimismo, se realiza el día después de la consagración de Leonel Chiarella como nuevo presidente de la UCR a nivel nacional , una movida a la que el radicalismo mendocino —en su gran mayoría— se opuso . Tanto es así que sus delegados no participaron de la elección .

Este 13 de diciembre se realiza el Congreso Partidario de la UCR Mendoza en el Comité Provincia. Sesión Ordinaria – 9 h Sesión Extraordinaria – 11 h Acreditaciones desde las 8 h. Un espacio clave para definir nuestra agenda y fortalecer al partido. pic.twitter.com/Eo4cQmFTI6

La postura del cornejismo, que conduce el partido en la provincia, difiere de la línea nacional que impuso al intendente de Venado Tuerto, entre quienes se anotan Martín Lousteau, Gerardo Morales y Emiliano Yacobitti . En Mendoza, incluso, está a punto de cerrarse un acuerdo con el PRO (se anunciará en las próximas horas), que se completará con la alianza ya consagrada con La Libertad Avanza.

La estrategia local contrasta con la nacional. En estas tierras, la idea es consolidar un espacio de centro derecha que enfrente al kirchnerismo y respalde la gestión de Javier Milei, postura que comparten otras provincias como Chaco, Córdoba o Santiago del Estero. Los popes nacionales, en cambio, apuestan a la conformación de un bloque de centro izquierda que enfrente al mileísmo en 2027, como ocurrió con Provincias Unidas en los pasados comicios legislativos de octubre.

Congreso partidario UCR, Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo 31-05-25 04.jpeg Los radicales de Mendoza vuelven a reunirse para definir sus candidatos en las elecciones 2026. Foto: Prensa UCR Mendoza

La UCR, el PRO y La Libertad Avanza, unidos en Mendoza para las elecciones 2026

Ratificada la alianza con los libertarios para febrero, la conducción radical comenzó a trabajar en una ampliación de la coalición. El objetivo inicial fue sumar al intendente de Luján, Esteban Allasino, aunque luego la apertura se amplificó hacia todo el PRO mendocino, actualmente al mando del demarchismo.

El acuerdo está "a la firma" y se anunciaría en el cortísimo plazo. La demora respondió a la discusión por los nombres y los lugares a repartir. No sería un convenio rígido, sino que variará según el departamento. En Luján de Cuyo, único distrito gobernado por los amarillos, será el PRO el que encabece la lista y concentre la mayoría de los lugares "entrables". En ese "súper oficialismo" hay optimismo de que el reparto de bancas sea 5 a 1, lo que permitiría que los demás socios también coloquen al menos un representante propio en el Concejo Deliberante.

En las otras cinco comunas —cuatro gobernadas por el peronismo y una, Rivadavia, por el radicalismo disidente— la cabeza de lista la pondría la UCR y La Libertad Avanza ocuparía el segundo lugar, tal como se convino en las elecciones municipales de octubre. El PRO, en tanto, ubicaría el tercer candidato en alguna de esas nóminas.

Sin embargo, no todos esos espacios corresponderían al demarchismo. En San Rafael, por ejemplo, la delegación local del partido está en manos de Fabián Saponara, vinculado a la vicegobernadora Hebe Casado. En ese distrito, el cupo amarillo le correspondería a ese sector disidente a la conducción provincial, a cargo de Gabriel Pradines.

bunker cambia mendoza, la libertad avanza, LLA, CM, elecciones legislativas 2025 alfredo cornejo, hebe casado Hebe Casado colocaría a un dirigente de su confianza en la lista definitiva de concejales de San Rafael. Foto: Yemel Fil

Habrá que esperar cuál es la definición en Maipú, donde la situación del PRO es similar a la del departamento sureño; así como en el resto de las comunas, donde se elige un concejal menos (cinco, a diferencia de Maipú y San Rafael, que renuevan seis) y la coalición va "de punto" frente los oficialismos territoriales.

Lo cierto es que, pese a los fuertes cruces del pasado —con acusaciones como “bolsa de gatos”, “matones” o “falsos mileístas”, etc.—, los comicios departamentales de febrero marcarán el reencuentro electoral entre los exsocios de Cambia Mendoza: la UCR y el PRO, nuevamente en la misma boleta en la provincia, esta vez junto a LLA.

Todos los candidatos a concejales de la UCR en las elecciones 2026

Bajo ese panorama, la dirigencia radical ratificará hoy los candidatos que ya fueron oficializados por la Junta Electoral partidaria. Lo dicho: solo hay internas en Santa Rosa, por lo que en el resto de los departamentos el trámite será meramente formal. Las candidaturas refrendadas deberán luego integrarse con las listas que propongan los otros miembros de la alianza electoral.

En la selección de nombres talló fuerte la influencia de los referentes locales del cornejismo, dejando al sector que responde a Luis Petri bastante relegado en todas las comunas. La desafiliación del exministro de Defensa —aunque varios de sus dirigentes continúan dentro del partido— resultó determinante para el armado de las listas, que por la naturaleza de la coalición y las características de las elecciones, ofrece escasos lugares entrables para el radicalismo y sus líneas internas.

En San Rafael, el espacio vinculado a Ernesto Sanz logró quedarse con el primer lugar de la nómina. En Maipú, en tanto, se impuso un nombre de entera confianza de Mauricio Pinti Clop, quien le ganó la pulseada al dispositivo que responde al senador electo Néstor Majul. En Rivadavia, el funcionario del Ministerio de Seguridad Hernán Amat logró ubicar a una figura de su entorno. En La Paz, por su parte, lidera un dirigente que ya fue por el cargo en las PASO en 2023, por la lista del médico Osvaldo Naves, quien perdió la contienda interna en esa oportunidad.

En la única comuna que dirime sus candidatura en internas, Santa Rosa, los referentes locales Leonardo Fernández, presidente del comité departamental y funcionario provincial; y la concejal y exintendenta Norma Trigo, presentaron cada uno su propia nómina. La primera va con ventaja, ya que cuenta con la venia del gobernador Alfredo Cornejo.

Las listas de candidatos a concejales de la UCR para las elecciones del 22 de febrero

San Rafael – Lista “Unidad San Rafael”

Concejales titulares

Juan Pablo Vignoni Romina Gisel Giraudo Paula Luciana Pérez José Luis Reche Rosana Esther Cruz Tomás Pavez Torres

Concejales suplentes

Noely Magionni Diego Eduardo Silvestre María Mercedes Musa

Maipú – Lista “Maipú Avanza”

Concejales titulares

José Fabián Ortega Ana Magali Bruno Gabriel Esteban López Sol Marina Manueli Pablo Jesús Antonio Pubill Gisel Flores

Concejales suplentes

Sebastián Alberto Apoud Barcudi Vanesa Jesica Orellano Pablo Ezio Calcagno

Luján de Cuyo – Lista “Unidad Luján”

Concejales titulares

Raúl Gabriel Lima Viviana Hilda Balzarelli Maximiliano Exequiel Gentil María del Rosario Alioto Deolinda María Laura Brizuela Juan José Aguilar Rivas

Concejales suplentes

Mariano Rodríguez Macarena Beatriz Belarde José Augusto Vicente Minervini

Rivadavia – Lista “Rivadavia Unida”

Concejales titulares

Magali Cozzari Marcelo Gómez Mario Ariel Bustos Haydee Margarita Quesada Jonatan Villagrán

Concejales suplentes

María Leonela Márquez Ariel Ricardo Banella Mariela Betiana Ledesma

La Paz – Lista “Cambia La Paz”

Concejales titulares

Nelson Eduardo Poroyan Camila Soledad Rosales Jesús Alberto Quiroga Fernández Rosa Filomena Acevedo Julio Fernando Rojas Robles

Concejales suplentes

Susana Nancy Maturano Martín Oscar Almeira Clara Cecilia Paredes

Santa Rosa – Lista “Renovación Santa Rosa”

Concejales titulares

Leandro Barrera Silva Gabriela Murgo Liliana Castillo Mauro Malnati José Domínguez

Concejales suplentes

Yolanda Calderón Alberto Serrano Laura Morales

Santa Rosa – Lista “Santa Rosa Puede”

Concejales titulares

Rocina Shirley Raed Danilo Gustavo Panello Nadia Jimena Orozco Juan Gabriel Mendoza José Ezequiel Quiles

Concejales suplentes