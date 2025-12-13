Andrés Lombardi marcó diferencias entre la UCR Mendoza y la conducción nacional

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Mendoza, Andrés Lombardi, marcó una clara diferencia entre la gestión partidaria provincial y la conducción nacional durante este Congreso Ordinario 2025.
Lombardi afirmó que, mientras el radicalismo mendocino trabaja con un programa de gobierno claro, el Comité Nacional del partido prioriza los debates internos por sobre la definición de un proyecto político.
Lombardi apuntó directamente a la conducción federal, señalando una falta de comunicación estratégica hacia sus bases y simpatizantes. "No hay mensaje para los radicales, no hay mensaje para el gobierno, no hay mensaje para nuestros simpatizantes, que es lo que tenemos que hacer", sentenció el titular del partido en la provincia.
La postura del cornejismo, que conduce el partido en la provincia, difiere de la línea nacional que impuso al intendente de Venado Tuerto, entre quienes se anotan Martín Lousteau, Gerardo Morales y Emiliano Yacobitti. En Mendoza, incluso, está a punto de cerrarse un acuerdo con el PRO (se anunciará en las próximas horas), que se completará con la alianza ya consagrada con La Libertad Avanza.
La estrategia local contrasta con la nacional. En estas tierras, la idea es consolidar un espacio de centro derecha que enfrente al kirchnerismo y respalde la gestión de Javier Milei, postura que comparten otras provincias como Chaco, Córdoba o Santiago del Estero. Los popes nacionales, en cambio, apuestan a la conformación de un bloque de centro izquierda que enfrente al mileísmo en 2027, como ocurrió con Provincias Unidas en los pasados comicios legislativos de octubre.
La UCR, el PRO y La Libertad Avanza, unidos en Mendoza para las elecciones 2026
Ratificada la alianza con los libertarios para febrero, la conducción radical comenzó a trabajar en una ampliación de la coalición. El objetivo inicial fue sumar al intendente de Luján, Esteban Allasino, aunque luego la apertura se amplificó hacia todo el PRO mendocino, actualmente al mando del demarchismo.
El acuerdo está "a la firma" y se anunciaría en el cortísimo plazo. La demora respondió a la discusión por los nombres y los lugares a repartir. No sería un convenio rígido, sino que variará según el departamento. En Luján de Cuyo, único distrito gobernado por los amarillos, será el PRO el que encabece la lista y concentre la mayoría de los lugares "entrables". En ese "súper oficialismo" hay optimismo de que el reparto de bancas sea 5 a 1, lo que permitiría que los demás socios también coloquen al menos un representante propio en el Concejo Deliberante.
En las otras cinco comunas —cuatro gobernadas por el peronismo y una, Rivadavia, por el radicalismo disidente— la cabeza de lista la pondría la UCR y La Libertad Avanza ocuparía el segundo lugar, tal como se convino en las elecciones municipales de octubre. El PRO, en tanto, ubicaría el tercer candidato en alguna de esas nóminas.
Sin embargo, no todos esos espacios corresponderían al demarchismo. En San Rafael, por ejemplo, la delegación local del partido está en manos de Fabián Saponara, vinculado a la vicegobernadora Hebe Casado. En ese distrito, el cupo amarillo le correspondería a ese sector disidente a la conducción provincial, a cargo de Gabriel Pradines.
Habrá que esperar cuál es la definición en Maipú, donde la situación del PRO es similar a la del departamento sureño; así como en el resto de las comunas, donde se elige un concejal menos (cinco, a diferencia de Maipú y San Rafael, que renuevan seis) y la coalición va "de punto" frente los oficialismos territoriales.
Lo cierto es que, pese a los fuertes cruces del pasado —con acusaciones como “bolsa de gatos”, “matones” o “falsos mileístas”, etc.—, los comicios departamentales de febrero marcarán el reencuentro electoral entre los exsocios de Cambia Mendoza: la UCR y el PRO, nuevamente en la misma boleta en la provincia, esta vez junto a LLA.
