13 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
En el Comité Provincia

Andrés Lombardi marcó diferencias entre la UCR Mendoza y la conducción nacional

El presidente del partido en la provincia Andrés Lombardi cuestionó la falta de un proyecto político claro a nivel nacional durante el congreso partidario.

image
Lee además
Congreso de la Unión Cívica Radical.
Interna partidaria

El Congreso Extraordinario de la Unión Cívica Radical oficializó las listas para las municipales
Reforma laboral, opinión de la CGT.
Protesta sindical

La CGT rechazó la reforma laboral enviada al Congreso por Javier Milei

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Mendoza, Andrés Lombardi, marcó una clara diferencia entre la gestión partidaria provincial y la conducción nacional durante este Congreso Ordinario 2025.

Lombardi afirmó que, mientras el radicalismo mendocino trabaja con un programa de gobierno claro, el Comité Nacional del partido prioriza los debates internos por sobre la definición de un proyecto político.

Lombardi apuntó directamente a la conducción federal, señalando una falta de comunicación estratégica hacia sus bases y simpatizantes. "No hay mensaje para los radicales, no hay mensaje para el gobierno, no hay mensaje para nuestros simpatizantes, que es lo que tenemos que hacer", sentenció el titular del partido en la provincia.

Congreso Ordinario de la Unión Cívica Radical

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ucrmendoza/status/1999845550477500499&partner=&hide_thread=false

Asimismo, se realiza el día después de la consagración de Leonel Chiarella como nuevo presidente de la UCR a nivel nacional, una movida a la que el radicalismo mendocino —en su gran mayoría— se opuso. Tanto es así que sus delegados no participaron de la elección.

La postura del cornejismo, que conduce el partido en la provincia, difiere de la línea nacional que impuso al intendente de Venado Tuerto, entre quienes se anotan Martín Lousteau, Gerardo Morales y Emiliano Yacobitti. En Mendoza, incluso, está a punto de cerrarse un acuerdo con el PRO (se anunciará en las próximas horas), que se completará con la alianza ya consagrada con La Libertad Avanza.

La estrategia local contrasta con la nacional. En estas tierras, la idea es consolidar un espacio de centro derecha que enfrente al kirchnerismo y respalde la gestión de Javier Milei, postura que comparten otras provincias como Chaco, Córdoba o Santiago del Estero. Los popes nacionales, en cambio, apuestan a la conformación de un bloque de centro izquierda que enfrente al mileísmo en 2027, como ocurrió con Provincias Unidas en los pasados comicios legislativos de octubre.

La UCR, el PRO y La Libertad Avanza, unidos en Mendoza para las elecciones 2026

Ratificada la alianza con los libertarios para febrero, la conducción radical comenzó a trabajar en una ampliación de la coalición. El objetivo inicial fue sumar al intendente de Luján, Esteban Allasino, aunque luego la apertura se amplificó hacia todo el PRO mendocino, actualmente al mando del demarchismo.

El acuerdo está "a la firma" y se anunciaría en el cortísimo plazo. La demora respondió a la discusión por los nombres y los lugares a repartir. No sería un convenio rígido, sino que variará según el departamento. En Luján de Cuyo, único distrito gobernado por los amarillos, será el PRO el que encabece la lista y concentre la mayoría de los lugares "entrables". En ese "súper oficialismo" hay optimismo de que el reparto de bancas sea 5 a 1, lo que permitiría que los demás socios también coloquen al menos un representante propio en el Concejo Deliberante.

image

En las otras cinco comunas —cuatro gobernadas por el peronismo y una, Rivadavia, por el radicalismo disidente— la cabeza de lista la pondría la UCR y La Libertad Avanza ocuparía el segundo lugar, tal como se convino en las elecciones municipales de octubre. El PRO, en tanto, ubicaría el tercer candidato en alguna de esas nóminas.

Sin embargo, no todos esos espacios corresponderían al demarchismo. En San Rafael, por ejemplo, la delegación local del partido está en manos de Fabián Saponara, vinculado a la vicegobernadora Hebe Casado. En ese distrito, el cupo amarillo le correspondería a ese sector disidente a la conducción provincial, a cargo de Gabriel Pradines.

Habrá que esperar cuál es la definición en Maipú, donde la situación del PRO es similar a la del departamento sureño; así como en el resto de las comunas, donde se elige un concejal menos (cinco, a diferencia de Maipú y San Rafael, que renuevan seis) y la coalición va "de punto" frente los oficialismos territoriales.

Lo cierto es que, pese a los fuertes cruces del pasado —con acusaciones como “bolsa de gatos”, “matones” o “falsos mileístas”, etc.—, los comicios departamentales de febrero marcarán el reencuentro electoral entre los exsocios de Cambia Mendoza: la UCR y el PRO, nuevamente en la misma boleta en la provincia, esta vez junto a LLA.

image

Candidatos a concejales de las Unión Cívica Radical

Las listas de candidatos a concejales de la UCR para las elecciones del 22 de febrero San Rafael – Lista “Unidad San Rafael”

Concejales titulares

  • Juan Pablo Vignoni

  • Romina Gisel Giraudo

  • Paula Luciana Pérez

  • José Luis Reche

  • Rosana Esther Cruz

  • Tomás Pavez Torres

Concejales suplentes

  • Noely Magionni

  • Diego Eduardo Silvestre

  • María Mercedes Musa

Maipú – Lista “Maipú Avanza”

Concejales titulares

  • José Fabián Ortega

  • Ana Magali Bruno

  • Gabriel Esteban López

  • Sol Marina Manueli

  • Pablo Jesús Antonio Pubill

  • Gisel Flores

Concejales suplentes

  • Sebastián Alberto Apoud Barcudi

  • Vanesa Jesica Orellano

  • Pablo Ezio Calcagno

Luján de Cuyo – Lista “Unidad Luján”

Concejales titulares

  • Raúl Gabriel Lima

  • Viviana Hilda Balzarelli

  • Maximiliano Exequiel Gentil

  • María del Rosario Alioto

  • Deolinda María Laura Brizuela

  • Juan José Aguilar Rivas

Concejales suplentes

  • Mariano Rodríguez

  • Macarena Beatriz Belarde

  • José Augusto Vicente Minervini

Rivadavia – Lista “Rivadavia Unida”

Concejales titulares

  • Magali Cozzari

  • Marcelo Gómez

  • Mario Ariel Bustos

  • Haydee Margarita Quesada

  • Jonatan Villagrán

Concejales suplentes

  • María Leonela Márquez

  • Ariel Ricardo Banella

  • Mariela Betiana Ledesma

La Paz – Lista “Cambia La Paz”

Concejales titulares

  • Nelson Eduardo Poroyan

  • Camila Soledad Rosales

  • Jesús Alberto Quiroga Fernández

  • Rosa Filomena Acevedo

  • Julio Fernando Rojas Robles

Concejales suplentes

  • Susana Nancy Maturano

  • Martín Oscar Almeira

  • Clara Cecilia Paredes

Santa Rosa – Lista “Renovación Santa Rosa”

Concejales titulares

  • Leandro Barrera Silva

  • Gabriela Murgo

  • Liliana Castillo

  • Mauro Malnati

  • José Domínguez

Concejales suplentes

  • Yolanda Calderón

  • Alberto Serrano

  • Laura Morales

Santa Rosa – Lista “Santa Rosa Puede”

Concejales titulares

  • Rocina Shirley Raed

  • Danilo Gustavo Panello

  • Nadia Jimena Orozco

  • Juan Gabriel Mendoza

  • José Ezequiel Quiles

Concejales suplentes

  • Marcela Assenza Parisi

  • Santiago Ramón Suárez

  • Norma Viviana Trigo

Temas
Seguí leyendo

Con acuerdo con el PRO en la recta final y una sola interna, la UCR de Mendoza define sus candidatos para febrero

Legislación Penal y Presupuesto comienzan a conformarse en Diputados

Javier Milei celebró el triunfo libertario en Córdoba con una caravana multitudinaria

PSJ Cobre Mendocino: el senador al que le pedían por WhatsApp que vote en contra y pidió dejar de "sembrar miedo"

Día del Petróleo: Jimena Latorre destacó el potencial energético de Mendoza

Anabel Fernández Sagasti juró como nueva integrante del Consejo de la Magistratura

Nueva conducción en la UCR: quién es Leonel Chiarella, el presidente más joven de la historia

Carlos Presti juró como Ministro de Defensa, tras la salida de Luis Petri

LO QUE SE LEE AHORA
El radicalismo define los candidatos para los comicios municipales de 2026.
Elecciones 2026

Con acuerdo con el PRO en la recta final y una sola interna, la UCR de Mendoza define sus candidatos para febrero

Las Más Leídas

Guaymallén: arreglaba un techo, cayó varios metros y lucha por su vida
Internado en el Central

Guaymallén: arreglaba un techo, cayó varios metros y lucha por su vida

El Congreso debatirá la reforma tributaria propuesta por el mileísmo.
Se debatirá en el Congreso

Reforma tributaria: los impuestos que cambian, los que se eliminan y el impacto en alquileres, autos y pymes

La Legislatura de Mendoza dio aval para el inicio de la etapa de explotación del proyecto minero.
Minería

PSJ Cobre Mendocino: el senador al que le pedían por WhatsApp que vote en contra y pidió dejar de "sembrar miedo"

ANMAT alertó por listeria en un queso blando y pidió extremar cuidados
Salud Pública

ANMAT alertó por listeria en un queso blando y pidió extremar cuidados

Quini 6: de cuánto es el pozo inédito y a qué hora se sortea este domingo 14 diciembre
Juegos de azar

Quini 6: de cuánto es el pozo inédito y a qué hora se sortea este domingo 14 diciembre

Te Puede Interesar

Deudores alimentarios: qué multas prevé la Ley 6879 y cómo actúa la Justicia en Mendoza
Qué sanciones se aplican

Deudores alimentarios en Mendoza: miles de expedientes y casos que llevan más de 20 años

Por Celeste Funes
Los provvedores siguen trabajando para asegurar el  compre local en la mineria
Desarrollo local

Minería: Los proveedores mineros buscan afianzar su rol frente a cambios regulatorios

Por Marcelo López Álvarez
Andrés Lombardi marcó diferencias entre la UCR Mendoza y la conducción nacional
En el Comité Provincia

Andrés Lombardi marcó diferencias entre la UCR Mendoza y la conducción nacional

Por Sitio Andino Política