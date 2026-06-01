1 de junio de 2026
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Colombia

Colombia define su futuro en balotaje: qué dejó la primera vuelta presidencial

En Aconcagua Radio, Augusto Grilli Fox analizó el escenario que dejaron las elecciones en Colombia y las claves de la segunda vuelta.

Colombia define su futuro en balotaje: qué dejó la primera vuelta presidencial

Colombia define su futuro en balotaje: qué dejó la primera vuelta presidencial

Foto: web
 Por Augusto Grilli Fox

Las elecciones presidenciales en Colombia dejaron un escenario de fuerte polarización entre la izquierda y la derecha, con una diferencia de poco más de dos puntos entre los candidatos más votados y una segunda vuelta prevista para el próximo 21 de junio.

En su columna semanal en Aconcagua Radio, el analista internacional Augusto Grilli Fox señaló que el resultado reflejó una sociedad dividida en dos grandes espacios políticos. "Se pudo ver un voto absolutamente representativo tanto de la izquierda como de esta suerte de neoderecha a nivel regional", afirmó.

El retroceso de los partidos tradicionales

Según el especialista, uno de los datos más relevantes de la elección fue el desplazamiento de las estructuras políticas históricas de Colombia.

colombia elecciones 2026
Participó más del 50% del padrón.

Participó más del 50% del padrón.

Grilli Fox también destacó la baja performance de los sectores vinculados al expresidente Álvaro Uribe, que no lograron el desempeño esperado en las urnas. Esto terminó consolidando una disputa directa entre los dos principales espacios políticos del país.

Una participación récord y el peso del "voto por miedo"

El analista remarcó que la participación electoral alcanzó el 56%, el nivel más alto de las últimas cuatro elecciones presidenciales colombianas.

Para Grilli Fox, este fenómeno podría profundizarse en la segunda vuelta. "Va a ser real en el sentido del voto por miedo", explicó, al señalar que una parte del electorado buscará evitar un triunfo de la derecha, mientras que otra intentará impedir la continuidad del proyecto político asociado al presidente Gustavo Petro.

Además, consideró que ambos candidatos (De la Espriella y Cepeda) se encuentran cerca de su techo electoral y que la definición dependerá de quién logre ampliar su capacidad de convocatoria. "Hay que ver quién tiene la mayor capacidad para seducir a la mayor cantidad de votantes", concluyó.

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