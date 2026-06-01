Video: robó a plena luz del día mientras estaba con su hija menor

El momento del robo, captado por la cámara de seguridad del negocio.

Un nuevo robo en un negocio del centro de Mendoza quedó registrado por las cámaras de seguridad del local ubicado sobre Avenida Mitre en plena Ciudad de Mendoza , donde un individuo acompañado por su hija de menor de edad, sustrajo mercadería sin que la empleada del lugar lo advirtiera.

El hecho ocurrió el viernes pasado alrededor de las 19.20 y generó indignación entre los propietarios del comercio, especialmente por un detalle que quedó captado en las imágenes: el delincuente actuaba acompañado por su hija menor de edad, quien incluso advirtió que su padre estaba robando.

El video del robo puede verse en esta nota. Las imágenes captadas por el sistema de seguridad del negocio muestran el momento en que un hombre ingresa al local junto a la niña. Mientras permanece dentro del comercio simulando una compra, aprovecha una distracción para apoderarse de mercadería y luego se retira del lugar. En las imágenes también se observa cómo la menor, al parecer, percibe la situación.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Ciudad | Un nuevo robo en un negocio del centro de Mendoza quedó registrado por las cámaras de seguridad del local ubicado sobre Avenida Godoy Cruz, casi esquina 25 de Mayo, en plena Ciudad de Mendoza, donde un individuo acompañado por su hija de menor de edad, sustrajo mercadería sin que la empleada del lugar lo advirtiera. El hecho ocurrió el viernes pasado alrededor de las 19.20 y generó indignación entre los propietarios del comercio, especialmente por un detalle que quedó captado en las imágenes: el delincuente actuaba acompañado por su hija menor de edad, quien incluso advirtió que su padre estaba robando. Las imágenes captadas por el sistema de seguridad del negocio muestran el momento en que un hombre ingresa al local junto a la niña. Mientras permanece dentro del comercio simulando una compra, aprovecha una distracción para apoderarse de mercadería y luego se retira del lugar. En las imágenes también se observa cómo la menor, al parecer, percibe la situación. #robo #centro #kiosco"

Tras concretar el robo, el sospechoso escapó y hasta el momento no habría sido detenido. Los dueños del negocio aseguraron que el individuo sería conocido en la zona y que estaría involucrado en otros hechos similares ocurridos en distintos comercios de la Ciudad de Mendoza.

La situación generó preocupación entre comerciantes del sector, quienes vienen denunciando reiterados episodios de inseguridad.

Según indicaron los propietarios del kiosco afectado, no es la primera vez que son víctimas de este tipo de delitos. De hecho, durante los últimos meses el local (y otras sucursales) sufrió varios “saqueos” y robos durante la madrugada, provocando importantes pérdidas económicas.

Los comerciantes señalaron que la difusión de las imágenes busca alertar a otros negocios y colaborar con la identificación del autor del hecho.

Además, confirmaron que la correspondiente denuncia ya fue radicada ante la Justicia, que ahora deberá avanzar con la investigación para determinar la responsabilidad del sospechoso y esclarecer si efectivamente está vinculado a otros robos registrados en la zona.