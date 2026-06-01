Empresario sufrió un robo millonario en su casa del barrio Dalvian: dos detenidos

Un millonario robo ocurrido dentro del exclusivo barrio privado Dalvian, en la ciudad de Mendoza, terminó con dos personas detenidas y una investigación que sorprendió a los propios detectives por un detalle clave: uno de los principales sospechosos vivía dentro del mismo complejo residencial donde se cometió el delito.

Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas , la víctima del robo fue Agustín Vila, empresario y dirigente del Club Sportivo Independiente Rivadavia de Mendoza , quien denunció el robo de una importante colección de vinos, champagnes y bebidas premium valuada en más de 10 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación , el hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en una vivienda ubicada en el barrio Dalvian.

Todo comenzó cuando el empresario revisó las cámaras de seguridad de su propiedad y detectó que una pareja había ingresado por el sector de la cochera para llevarse numerosas cajas con bebidas de alto valor económico.

La denuncia fue presentada pasado el mediodía y rápidamente activó un operativo conjunto entre la División Robos y Hurtos de Mendoza y la empresa de seguridad privada que presta servicios dentro del complejo.

A partir del análisis de las cámaras internas de la vivienda, los registros de vigilancia del barrio cerrado y los controles de acceso, los investigadores lograron reconstruir paso a paso el recorrido de los sospechosos.

El principal sospechoso vivía dentro del barrio

Las imágenes permitieron establecer que cerca de las 3:50 de la madrugada una mujer y un hombre llegaron al lugar a bordo de un Mercedes Benz A200 gris.

Tras descender del vehículo, ambos caminaron hasta la vivienda de Vila. Minutos después, uno de ellos regresó al automóvil, lo acercó hasta la cochera y comenzó a cargar las cajas junto a su acompañante. Posteriormente abandonaron el lugar con el botín.

La investigación permitió identificar como principal sospechoso a un joven de 27 años que alquilaba un departamento en el Condominio Malbec, ubicado dentro del propio barrio Dalvian.

Junto a él también fue identificada y detenida una mujer de 35 años domiciliada en el barrio Unimev, en Guaymallén.

Por disposición judicial, las autoridades no difundieron la identidad de los sospechosos debido a que aún no habían sido formalmente imputados.

Cuál fue el botín durante el robo en la casa de Agustín Vila

Entre los productos sustraídos figuran algunas de las etiquetas más exclusivas del mercado vitivinícola argentino e internacional.

Según la denuncia, los delincuentes se llevaron botellas y cajas de Angélica Zapata, Gran Enemigo, Catena Zapata, Judas, Veuve Clicquot y Dom Pérignon, entre otras marcas de alta gama.

Aunque inicialmente el valor de lo robado fue estimado en más de 10 millones de pesos, fuentes vinculadas al expediente señalaron que la cifra real podría ser considerablemente superior.

Con las pruebas reunidas, la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores solicitó allanamientos que fueron autorizados por la Justicia.

Los procedimientos se realizaron tanto en el departamento que ocupaba el sospechoso dentro de Dalvian como en una vivienda del barrio Unimev.

Durante los operativos, los efectivos lograron detener al joven y secuestraron el Mercedes Benz que habría sido utilizado para transportar las bebidas robadas.

Los investigadores continúan trabajando para determinar el destino del resto del botín y recuperar la mayor cantidad posible de las botellas sustraídas.