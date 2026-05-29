Investigan robo y faena de ganado en un campo del sur de Mendoza

El operativo estuvo a cargo de la Policía Rural de Mendoza.

Un productor ganadero denunció en las últimas horas un nuevo caso de abigeato en la zona de Puesto Los Buitres, en el sur provincial . La Policía de Mendoza investiga la faena clandestina de un animal bovino hallado en un sector cordillerano cercano a El Sosneado, San Rafael, en el límite departamental con Malargüe .

Personal policial trabaja en la investigación de un presunto caso de abigeato ocurrido en una extensa zona rural del sur de Mendoza, luego de la denuncia radicada por un productor ganadero que detectó indicios de faena clandestina dentro de un campo ubicado en el sector de Puesto Los Buitres .

De acuerdo con la información oficial, el hecho fue advertido cuando un hombre de 53 años realizaba recorridos de rutina y control sobre el predio rural, emplazado en una zona cordillerana de difícil acceso, cercana a El Sosneado , sobre la costa norte del Río Atuel .

Durante la inspección, el productor encontró vísceras y el cuero de un animal vacuno a unos diez kilómetros del puesto Los Buitres , situación que inmediatamente despertó sospechas sobre una maniobra ilegal vinculada al robo y faena clandestina de ganado .

Además, en las inmediaciones del lugar observaron restos compatibles con un campamento improvisado, entre ellos botellas vacías, residuos y una silla dañada, elementos que podrían estar relacionados con la presencia de cazadores o personas que habrían permanecido varias horas en el sector antes de concretar el ilícito.

Tras la denuncia, efectivos policiales se desplazaron hasta el lugar para constatar la situación y avanzar con las primeras actuaciones judiciales y pericias correspondientes.

La investigación quedó a cargo de la Justicia, mientras se procura reunir pruebas y testimonios que permitan identificar a los autores del hecho, en una problemática que continúa generando preocupación entre productores ganaderos de distintas zonas rurales del sur provincial.