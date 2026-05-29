El Desafío Ruta 40 define hoy a sus campeones tras una edición histórica en Mendoza-San Juan

El Desafío Ruta 40 afrontará este viernes su etapa final con definiciones abiertas y muchísima tensión en San Juan.

El Desafío Ruta 40 YPF 2026 llegará este viernes a su gran definición después de cuatro jornadas extremadamente exigentes entre arena, navegación extrema, dunas mendocinas y caminos de alta velocidad. La quinta y última etapa entre San Juan y San Juan terminará definiendo a los campeones de una edición que volvió a reunir a varias de las máximas figuras del rally raid mundial y que mantuvo la emoción abierta prácticamente hasta el final.

La quinta etapa del Desafío Ruta 40 tendrá un recorrido total de 552 kilómetros , de los cuales 320 kilómetros corresponderán a especial cronometrada.

El trazado combinará sectores arenosos , senderos de altura y zonas de “open desert” , en una jornada donde la navegación volverá a jugar un papel determinante. Además, la organización anticipó que el desgaste físico y mecánico acumulado puede terminar siendo decisivo en los últimos kilómetros de competencia.

Desde el rally fueron contundentes al remarcar que “ nada estará definido hasta el final ”, especialmente teniendo en cuenta la enorme paridad que existe tanto en motos como en autos.

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Daniel Sanders quiere sostener la ventaja y Luciano Benavides sigue prendido

La categoría Rally GP llegará a la definición con el australiano Daniel Sanders todavía como líder de la clasificación general después de dominar gran parte de la competencia.

Sin embargo, el español Tosha Schareina logró descontar muchísimo terreno después de aprovechar un error de navegación de Sanders y quedarse con la cuarta etapa del rally. El piloto de Honda consiguió así su primera victoria parcial dentro del Desafío Ruta 40 YPF 2026, mientras que Sanders igualmente logró sostener la punta de la general con una ventaja de 7m16s.

Más atrás aparecen el estadounidense Ricky Brabec y el argentino Luciano Benavides, quien continúa completamente metido en la pelea grande del rally después de otra actuación muy sólida en territorio cuyano.

Benavides marcha cuarto en la clasificación general a 15m12s del líder y buscará cerrar de la mejor manera una competencia donde volvió a transformarse en uno de los grandes protagonistas argentinos.

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La pelea en autos llega completamente abierta a San Juan

La categoría Ultimate también tendrá una definición apasionante después de varias etapas extremadamente cambiantes donde las penalizaciones, la navegación y el desgaste modificaron constantemente la clasificación general. El estadounidense Seth Quintero llegará como líder con apenas 7 segundos de ventaja sobre el qatarí Nasser Al-Attiyah, mientras que el sudafricano Henk Lategan aparece tercero a 1m53s.

Más atrás sigue escalando el francés Sebastien Loeb, quien protagonizó una enorme remontada después de avanzar desde el noveno hasta el cuarto puesto de la clasificación general. La cuarta etapa había terminado inicialmente con triunfo del portugués Joao Ferreira, pero una penalización de 20 minutos por no respetar el tiempo de neutralización terminó dejando la victoria en manos del español Carlos Sainz, quien consiguió así su primer triunfo con Ford dentro del rally raid mundial.

Entre los mendocinos, gran parte de la atención volverá a estar puesta sobre Sebastian Halpern y Lucio Alvarez. Halpern llega después de otra sólida actuación junto a su navegante Eduardo Saguí, manteniéndose dentro del top ten de la general, mientras que Álvarez continúa recuperando terreno tras una durísima tercera etapa pero gran cuarta manga.

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El Desafío Ruta 40 volvió a revolucionar a Mendoza y San Juan

Además del enorme espectáculo deportivo, el Desafío Ruta 40 YPF 2026 volvió a generar un fuerte movimiento turístico y social tanto en Mendoza como en San Juan.

Miles de fanáticos acompañaron el rally durante toda la semana, colmaron el vivac y siguieron de cerca a varias de las máximas figuras del automovilismo mundial.

La presencia de nombres históricos como Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah, Sebastien Loeb y Stephane Peterhansel volvió a generar un verdadero clima Dakar en territorio argentino.

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Repasá los tiempos completos de la competencia y cómo salieron los otros argentinos

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Etapas completas del Desafío Ruta 40 2026

Lunes 25 de mayo – Etapa 1: San Juan – San Juan 511 km totales / 340 km de especial

Martes 26 de mayo – Etapa 2: San Juan – San Rafael 721 km totales / 334 km de especial

Miércoles 27 de mayo – Etapa 3: San Rafael – San Rafael 575 km totales / 409 km de especial

Jueves 28 de mayo – Etapa 4: San Rafael – San Juan 634 km totales / 324 km de especial