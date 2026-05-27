Desafío Ruta 40: una batalla extrema con la etapa 3 en Mendoza que empieza a marcar diferencias

El Desafío Ruta 40 YPF 2026 continúa desarrollándose en Mendoza con jornadas cada vez más exigentes desde lo físico, mecánico y conductivo. Mientras las históricas dunas de El Nihuil , la arena blanda y los sectores de navegación extrema empiezan a marcar diferencias importantes dentro de la competencia, el rally raid mundial vive en San Rafael una de las etapas más intensas de toda la edición 2026.

La categoría Rally GP volvió a entregar otra jornada de altísimo nivel con el australiano Daniel Sanders nuevamente como gran protagonista dentro del Desafío Ruta 40 .

Sanders se quedó con la etapa tras completar el recorrido en 4h16m55s, consolidando además su liderazgo en la clasificación general luego de otra jornada extremadamente exigente en la arena mendocina.

El argentino Luciano Benavides volvió a transformarse en uno de los grandes protagonistas del rally al finalizar segundo en la etapa a solamente 58 segundos del australiano, manteniéndose plenamente en la pelea por la clasificación general. El podio del día fue completado por el español Tosha Schareina, quien terminó a 2m37s de Sanders después de atravesar una etapa marcada por las dunas, los sectores veloces y la navegación técnica.

Más atrás finalizaron figuras importantes del rally raid mundial como Skyler Howes, Ricky Brabec, Adrien Van Beveren, Ross Branch y Bradley Cox, todos afectados por una etapa donde la arena mendocina empezó a generar diferencias mucho más amplias entre los candidatos.

En la clasificación general, Sanders lidera con un acumulado de 9h37m06s, seguido por Schareina a 13m38s y por Luciano Benavides a 15m58s, dejando completamente abierta la pelea por el triunfo en motos dentro del rally argentino.

DR40

Henk Lategan golpeó fuerte en autos y Toyota volvió a dominar el Desafío Ruta 40

La categoría Ultimate también entregó una jornada durísima dentro del Desafío Ruta 40 YPF 2026, donde la arena mendocina y las históricas dunas comenzaron a generar diferencias importantes entre varios candidatos al título. El sudafricano Henk Lategan se quedó con su primera victoria de etapa dentro del Desafío Ruta 40 después de completar una actuación muy sólida en territorio mendocino. Para el piloto de Toyota Gazoo Racing, además, significó su sexta victoria dentro del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC).

La marca japonesa volvió a ratificar su enorme dominio dentro del rally raid internacional, alcanzando ya doce triunfos de etapa desde que el Desafío Ruta 40 ingresó oficialmente al calendario mundial. Lategan, además, se convirtió en el séptimo piloto de Toyota en ganar una etapa dentro de la histórica competencia argentina. Detrás del sudafricano finalizó el francés Sebastien Loeb, quien terminó a 1m36s, mientras que el estadounidense Seth Quintero completó el podio a 4m23s del ganador. Más atrás apareció el qatarí Nasser Al-Attiyah, otro de los grandes protagonistas del rally, quien terminó cuarto a 5m15s.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/2059739109745107062&partner=&hide_thread=false "El paisaje es realmente increíble. Sabemos que Argentina tiene lugares hermosos y por eso siempre nos gusta volver. El rally es fantástico, la gente nos trata muy bien y realmente estamos disfrutando", dijo Nasser Al-Attiyah durante su paso por el #DesafíoRuta40 en #Mendoza. pic.twitter.com/znxvvgM0V9 — Sebastián Colucci (@MSColucci) May 27, 2026

Con estos resultados, Henk Lategan pasó a liderar la clasificación general de la categoría Ultimate, mientras que Seth Quintero logró mantenerse segundo a solamente 1m39s. Por su parte, Nasser Al-Attiyah consiguió meterse por primera vez en la semana dentro del podio acumulado de la competencia.

El mendocino Sebastian Halpern, por su parte, logró completar una muy buena jornada dentro de una etapa extremadamente exigente. Junto a su navegante Eduardo Saguí, el piloto del X-Raid Team finalizó noveno en la etapa con un tiempo de 11h52m00s, quedando a 22m59s de la punta en una categoría Ultimate cada vez más apretada. El buen rendimiento le permitió además pegar un salto importante en la clasificación general, donde Halpern trepó hasta el 12° puesto acumulado con un registro total de 10h32m34s, quedando a 52m35s del líder después de otra jornada marcada por la arena mendocina, las dunas y el enorme desgaste físico del Desafío Ruta 40.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Campeonesnet/status/2059726778961100968&partner=&hide_thread=false #DR40 | VICTORIA Y PUNTA DE LA GENERAL PARA LATEGAN



El australiano ganó su primera etapa en el @desafioruta40 2026, lo que le permitió escalar al primer lugar del clasificador global.



1 H. Lategan (Toyota) 04:14:34

2 S. Loeb (Dacia) +01:36

3 S. Quintero (Toyota)… pic.twitter.com/T9vTqOUPFD — Campeones (@Campeonesnet) May 27, 2026

La arena mendocina y El Nihuil empezaron a castigar fuerte dentro del rally

Las históricas dunas de El Nihuil volvieron a convertirse en uno de los sectores más esperados y complejos de toda la carrera. Allí, los pilotos debieron “surfear” enormes médanos mendocinos buscando constantemente la línea correcta para evitar pérdidas de tiempo o quedar atrapados en la arena.

Además de las dunas, el recorrido volvió a combinar sectores trialeros, caminos veloces, navegación técnica y zonas extremadamente rotas que elevaron todavía más el desgaste físico y mecánico.

La exigencia también empieza a sentirse dentro del vivac de San Rafael, donde pilotos, mecánicos y asistentes continúan atravesando jornadas larguísimas de trabajo, recuperación física y presión constante en medio de un rally que prácticamente no da descanso.

San Rafael vive el espíritu Dakar con figuras mundiales y miles de fanáticos

El paso del Desafío Ruta 40 sigue revolucionando a San Rafael, donde miles de fanáticos continúan acercándose al vivac para vivir de cerca el rally raid mundial.

Las estructuras oficiales, los talleres móviles, los camiones gigantes y la presencia de figuras internacionales como Nasser Al-Attiyah, Carlos Sainz, Sebastien Loeb y Stephane Peterhansel generan permanentemente un clima muy similar al del histórico Dakar sudamericano.

Mientras tanto, la competencia empieza lentamente a ingresar en una zona decisiva donde cualquier problema mecánico, error de navegación o desgaste físico puede cambiar completamente la pelea por la clasificación general.

Repasá los tiempos completos de la competencia y cómo salieron los otros argentinos

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Etapas completas del Desafío Ruta 40 2026

Lunes 25 de mayo – Etapa 1: San Juan – San Juan 511 km totales / 340 km de especial

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Martes 26 de mayo – Etapa 2: San Juan – San Rafael 721 km totales / 334 km de especial

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Miércoles 27 de mayo – Etapa 3: San Rafael – San Rafael 575 km totales / 409 km de especial

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Jueves 28 de mayo – Etapa 4: San Rafael – San Juan 634 km totales / 324 km de especial

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Viernes 29 de mayo – Etapa 5: San Juan – San Juan 552 km totales / 320 km de especial