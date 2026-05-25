26 de mayo de 2026
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Desafío Ruta 40

Desafío Ruta 40: los mendocinos Lucio Álvarez y Sebastián Halpern dieron pelea en la etapa 1

Los pilotos mendocinos Lucio Álvarez y Sebastián Halpern fueron protagonistas en la exigente 1era etapa del duro Desafío Ruta 40 en San Juan. Mirá lo que pasó.

Lucio Álvarez volvió a meterse entre los mejores del Rally Raid mundial durante la primera etapa del Desafío Ruta 40. &nbsp;

Lucio Álvarez volvió a meterse entre los mejores del Rally Raid mundial durante la primera etapa del Desafío Ruta 40.

 

Por Sitio Andino Deportes

El Desafío Ruta 40 YPF 2026 tuvo una primera etapa extremadamente exigente en la provincia de San Juan y los mendocinos Lucio Álvarez y Sebastián Halpern lograron destacarse frente a varias de las estructuras más poderosas del rally raid internacional. La competencia abrió el Campeonato Mundial con terrenos técnicos, navegación compleja y muchísimo desgaste físico.

Cómo les fue a Lucio Álvarez y Sebastián Halpern

El mejor mendocino de la jornada fue nuevamente Lucio Álvarez, que completó una enorme actuación dentro de la categoría Ultimate y terminó décimo en la clasificación general tras marcar un tiempo de 3h44m47s, quedando a 10m48s del líder de etapa.

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Por su parte, Sebastián Halpern también consiguió completar una etapa muy dura arriba de su X-Raid, finalizando 17° en la general y manteniéndose en carrera dentro de una de las categorías más exigentes del campeonato.

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Una etapa extremadamente dura en San Juan

La primera etapa del Desafío Ruta 40 tuvo un recorrido total de 511 kilómetros, con 340 kilómetros de especial cronometrada, atravesando ríos secos, salares, huellas múltiples y caminos muy técnicos.

La navegación fue uno de los factores decisivos de la jornada y obligó a los pilotos a cambiar constantemente el ritmo para evitar errores y problemas mecánicos.

La victoria en autos quedó para el polaco Eryk Goczal, mientras que detrás terminaron Mitch Guthrie y el histórico español Carlos Sainz.

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El Desafío Ruta 40 llega a Mendoza

Luego del paso por San Juan, la competencia ingresará este martes a territorio mendocino con llegada en San Rafael, donde aparecerán algunos de los sectores más esperados de toda la carrera.

Las históricas dunas de El Nihuil prometen convertirse en uno de los grandes escenarios del rally raid sudamericano y tanto Lucio Álvarez como Sebastián Halpern buscarán aprovechar su conocimiento del terreno para seguir escalando posiciones.

Etapas completas del Desafío Ruta 40 2026

  • Martes 26 de mayo – Etapa 2: San Juan – San Rafael

    721 km totales / 334 km de especial

  • Miércoles 27 de mayo – Etapa 3: San Rafael – San Rafael

    575 km totales / 409 km de especial

  • Jueves 28 de mayo – Etapa 4: San Rafael – San Juan

    634 km totales / 324 km de especial

  • Viernes 29 de mayo – Etapa 5: San Juan – San Juan

    552 km totales / 320 km de especial

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