Desafío Ruta 40: los mendocinos Lucio Álvarez y Sebastián Halpern dieron pelea en la etapa 1

El Desafío Ruta 40 YPF 2026 tuvo una primera etapa extremadamente exigente en la provincia de San Juan y los mendocinos Lucio Álvarez y Sebastián Halpern lograron destacarse frente a varias de las estructuras más poderosas del rally raid internacional. La competencia abrió el Campeonato Mundial con terrenos técnicos, navegación compleja y muchísimo desgaste físico.
Cómo les fue a Lucio Álvarez y Sebastián Halpern
El mejor mendocino de la jornada fue nuevamente Lucio Álvarez, que completó una enorme actuación dentro de la categoría Ultimate y terminó décimo en la clasificación general tras marcar un tiempo de 3h44m47s, quedando a 10m48s del líder de etapa.
Por su parte, Sebastián Halpern también consiguió completar una etapa muy dura arriba de su X-Raid, finalizando 17° en la general y manteniéndose en carrera dentro de una de las categorías más exigentes del campeonato.
Luego del paso por San Juan, la competencia ingresará este martes a territorio mendocino con llegada en San Rafael, donde aparecerán algunos de los sectores más esperados de toda la carrera.
Las históricas dunas de El Nihuil prometen convertirse en uno de los grandes escenarios del rally raid sudamericano y tanto Lucio Álvarez como Sebastián Halpern buscarán aprovechar su conocimiento del terreno para seguir escalando posiciones.