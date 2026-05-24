Videos: el Desafío Ruta 40 vivió una fiesta total en San Juan antes del inicio de la Etapa 1

Miles de fanáticos acompañaron la presentación oficial del Desafío Ruta 40 en San Juan antes del inicio de la competencia (Foto: Diario Tiempo de San Juan).

El Desafío Ruta 40 YPF 2026 ya se vive a pleno en San Juan (luego Mendoza) y la provincia volvió a respirar Rally Raid con una jornada espectacular que reunió a miles de fanáticos en el autódromo Villicum y en la largada simbólica nocturna. Luego del prólogo ganado por Luciano Benavides y de toda la actividad desarrollada durante el domingo, el DR40 terminó de confirmar que Argentina vuelve a estar en el centro de una de las competencias más importantes del mundo.

La presentación oficial del Desafío Ruta 40 se realizó en medio de una verdadera fiesta popular en San Juan , donde una multitud acompañó el shakedown y la largada simbólica de los mejores pilotos del planeta. Desde temprano, miles de personas coparon los alrededores del autódromo San Juan Villicum para observar de cerca las motos, camionetas, UTV y estructuras oficiales de los equipos internacionales.

El movimiento dentro del vivac fue constante durante toda la jornada. Carpas gigantes, motorhomes, camiones taller, gazebos oficiales y equipos trabajando a contrarreloj transformaron el predio en un espectáculo único para los fanáticos del automovilismo y el motociclismo. Las banderas argentinas aparecieron por todos lados y acompañaron especialmente el paso de los pilotos nacionales, que recibieron un enorme apoyo del público local durante toda la actividad.

Los mejores pilotos del mundo van por todo en el DR40

La edición 2026 del Desafío Ruta 40 reúne a varias de las máximas figuras internacionales del Rally Raid y tendrá más de 150 pilotos y tripulaciones compitiendo entre motos, quads, autos y vehículos FIA. Entre los grandes protagonistas aparecen nombres históricos como Carlos Sainz, Sébastien Loeb, Nasser Al Attiyah, Stéphane Peterhansel, Nani Roma y Ricky Brabec, elevando todavía más el nivel de una competencia que vuelve a colocar a Argentina en el centro del Cross Country mundial.

Por el lado argentino, las miradas estuvieron especialmente puestas sobre Luciano Benavides, ganador del prólogo y líder del campeonato mundial de Rally GP, además de referentes como Lucio Álvarez, Nicolás Cavigliasso, Valentina Pertegarini, Jeremías González Ferioli, Sebastián Halpern y Gonzalo Rinaldi. Uno de los sectores más visitados por el público fue justamente el box de los hermanos Benavides, donde cientos de fanáticos buscaron fotos, autógrafos y un contacto cercano con los grandes ídolos argentinos del Rally Raid.

San Juan volvió a vivir clima Dakar

El ambiente que se generó durante toda la jornada recordó inevitablemente a los mejores años del paso del Rally Dakar por Argentina. Los fanáticos recorrieron cada sector del vivac observando de cerca las impresionantes estructuras oficiales de equipos como Ford Raptor, Toyota Gazoo Racing, Defender y KTM, en un contexto cargado de adrenalina, idiomas mezclados y pasión fierrera.

Además del espectáculo deportivo, el DR40 volvió a generar una enorme movilización turística y económica en San Juan, con miles de personas acompañando cada momento de la previa. La largada simbólica nocturna realizada en el Centro Cultural Conte Grand terminó de cerrar una jornada inolvidable, con los pilotos atravesando un corredor repleto de banderas argentinas, bengalas, aplausos y fanáticos alentando constantemente a cada competidor.

Este lunes se corre la Etapa 1

Luego de la gran fiesta del domingo, este lunes comienza oficialmente la competencia con la disputa de la Etapa 1 entre San Juan y San Juan.

La jornada tendrá un recorrido total de 511 kilómetros, con 340 kilómetros de especial cronometrada, atravesando ríos secos, salares, sectores veloces y zonas de navegación extremadamente complejas en el norte sanjuanino.

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Etapas completas del Desafío Ruta 40 2026

Lunes 25 de mayo – Etapa 1: San Juan – San Juan 511 km totales / 340 km de especial

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