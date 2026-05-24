River y Belgrano definen el Torneo Apertura 2026 en una final cargada de tensión: hora y dónde verlo

River y Belgrano definirán este domingo en Córdoba al nuevo campeón del Torneo Apertura 2026.

River Plate y Belgrano de Córdoba jugarán este domingo desde las 15.30 la final del Torneo Apertura 2026 en el estadio Mario Alberto Kempes. El equipo de Eduardo Coudet buscará sumar un nuevo título local, mientras que el Pirata intentará lograr la primera consagración de su historia en la máxima categoría del fútbol argentino.

La gran final del Torneo Apertura 2026 se disputará este domingo 24 de mayo en Córdoba y tendrá frente a frente a dos equipos que llegan atravesando momentos muy importantes. Por un lado aparece River Plate , que volvió a transformarse en protagonista tanto en el plano local como internacional bajo la conducción de Eduardo Coudet.

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Del otro estará un Belgrano de Córdoba que atraviesa uno de los capítulos más importantes de toda su historia deportiva y que buscará conseguir el primer título de Primera División en sus 33 temporadas dentro de la máxima categoría. El encuentro se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes desde las 15.30 y contará con transmisión de ESPN Premium para Argentina y Disney+ para el resto de Latinoamérica.

River Plate llega a la final después de eliminar por penales a San Lorenzo y luego dejar en el camino a Gimnasia La Plata y Rosario Central . El equipo de Coudet además atraviesa un gran presente en la Copa Sudamericana, donde lidera su grupo y quedó muy cerca de avanzar a los octavos de final.

En el Millonario aparecen nombres importantes como Gonzalo Montiel, Facundo Colidio, Lucas Martínez Quarta y Santiago Beltrán, piezas claves dentro de un plantel con jerarquía y experiencia en partidos decisivos. Por el lado de Belgrano, el camino también fue muy sólido. El Pirata eliminó a Talleres, Unión y Argentinos Juniors, consolidando una campaña histórica.

El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski buscará además el primer gran título como entrenador del Ruso en la máxima categoría del fútbol argentino. Dentro del plantel cordobés se destacan futbolistas de experiencia y calidad como Lucas Zelarayán, Franco Vázquez, Emiliano Rigoni y Lisandro López.

El historial favorece ampliamente a River

River y Belgrano se enfrentaron en 41 oportunidades dentro del profesionalismo y el historial favorece claramente al conjunto de Núñez. El Millonario ganó 26 partidos, mientras que el Pirata consiguió 8 victorias y empataron en 7 ocasiones.

El antecedente más reciente también fue favorable para River. El pasado 4 de abril de 2026, el equipo de Coudet goleó 3-0 a Belgrano con un doblete de Tomás Galván y otro tanto de Facundo Colidio. Sin embargo, las finales suelen jugarse aparte y en Córdoba creen que esta puede ser la gran oportunidad para cambiar la historia.

Hora y TV para ver River vs Belgrano

La final entre River Plate y Belgrano se jugará este domingo 24 de mayo desde las 15.30.

El partido podrá verse en vivo a través de ESPN Premium en Argentina y mediante Disney+ para el resto de Latinoamérica.

La síntesis