Se puso en marcha el Desafío Ruta 40 con el Prólogo: repasá lo sucedido

Luciano Benavides arrancó de la mejor manera el Desafío Ruta 40 YPF 2026 y se quedó con la victoria en el Prólogo disputado en San Juan. El piloto argentino de Red Bull KTM Factory Racing marcó el mejor tiempo de la jornada y desató la locura del público local en el inicio de una nueva fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid.
LUCIANO BENAVIDES PREMIER VAINQUEUR À DOMICILE ! | RALLY GP
Dernier à s'élancer, Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racin) signe le meilleur temps du prologue en 4 minutes et 56 secondes. L'Argentin l'emporte devant son public, avec les Honda de Ricky Brabec (+1") et… pic.twitter.com/wO3pYYaUaK
— World Rally-Raid Championship (@OfficialW2RC) May 24, 2026
El salteño, líder del campeonato mundial de Rally GP, salió en los últimos lugares y terminó marcando la referencia absoluta de la jornada con la KTM oficial. El argentino aprovechó cada sector del recorrido, mostró un ritmo agresivo desde el inicio y terminó imponiéndose frente a varias de las máximas figuras internacionales del Rally Raid.
Detrás del piloto argentino finalizaron las Honda oficiales de Ricky Brabec, a apenas un segundo, y Tosha Schareina, que quedó a dos segundos del ganador en una clasificación extremadamente ajustada.
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El Rally Raid mundial volvió a vibrar en Argentina
La edición 2026 del Desafío Ruta 40 comenzó oficialmente este domingo y volvió a colocar a Argentina en el centro del Rally Raid internacional.
La competencia recorrerá caminos de San Juan y Mendoza, tendrá cinco etapas de enorme exigencia y contará con la presencia de algunas de las figuras más importantes del Cross Country mundial.
Además de Luciano Benavides, aparecen nombres de peso como Nasser Al Attiyah, Carlos Sainz, Sébastien Loeb, Stéphane Peterhansel, Nani Roma y el mendocino Lucio Álvarez, uno de los grandes referentes argentinos dentro de la especialidad.
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Mendoza tendrá una presencia clave en el Desafío Ruta 40
Luego del arranque en San Juan, el Desafío Ruta 40 ingresará a territorio mendocino durante la segunda etapa, donde comenzarán a aparecer sectores de navegación, dunas y terrenos extremadamente técnicos.
Uno de los puntos más esperados será nuevamente El Nihuil, escenario histórico del Rally Raid sudamericano y lugar donde se desarrollará parte de la tercera etapa, considerada por muchos pilotos como una de las jornadas más complejas y espectaculares de toda la carrera.
La organización además confirmó récord de participantes con 151 tripulaciones inscriptas, consolidando al Desafío Ruta 40 como una de las competencias más importantes del calendario mundial.