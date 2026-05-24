24 de mayo de 2026
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Desafío Ruta 40

Se puso en marcha el Desafío Ruta 40 con el Prólogo: repasá lo sucedido

El piloto argentino Luciano Benavides se quedó con el inicio del duro Desafío Ruta 40 2026 y arrancó el Rally Raid mundial bien arriba. Mirá lo que pasó.

Luciano Benavides fue el más rápido del prólogo del Desafío Ruta 40 2026 en San Juan. &nbsp;

Luciano Benavides fue el más rápido del prólogo del Desafío Ruta 40 2026 en San Juan.

 

Por Sitio Andino Deportes

Luciano Benavides arrancó de la mejor manera el Desafío Ruta 40 YPF 2026 y se quedó con la victoria en el Prólogo disputado en San Juan. El piloto argentino de Red Bull KTM Factory Racing marcó el mejor tiempo de la jornada y desató la locura del público local en el inicio de una nueva fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid.

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El salteño, líder del campeonato mundial de Rally GP, salió en los últimos lugares y terminó marcando la referencia absoluta de la jornada con la KTM oficial. El argentino aprovechó cada sector del recorrido, mostró un ritmo agresivo desde el inicio y terminó imponiéndose frente a varias de las máximas figuras internacionales del Rally Raid.

Detrás del piloto argentino finalizaron las Honda oficiales de Ricky Brabec, a apenas un segundo, y Tosha Schareina, que quedó a dos segundos del ganador en una clasificación extremadamente ajustada.

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El Rally Raid mundial volvió a vibrar en Argentina

La edición 2026 del Desafío Ruta 40 comenzó oficialmente este domingo y volvió a colocar a Argentina en el centro del Rally Raid internacional.

La competencia recorrerá caminos de San Juan y Mendoza, tendrá cinco etapas de enorme exigencia y contará con la presencia de algunas de las figuras más importantes del Cross Country mundial.

Además de Luciano Benavides, aparecen nombres de peso como Nasser Al Attiyah, Carlos Sainz, Sébastien Loeb, Stéphane Peterhansel, Nani Roma y el mendocino Lucio Álvarez, uno de los grandes referentes argentinos dentro de la especialidad.

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Mendoza tendrá una presencia clave en el Desafío Ruta 40

Luego del arranque en San Juan, el Desafío Ruta 40 ingresará a territorio mendocino durante la segunda etapa, donde comenzarán a aparecer sectores de navegación, dunas y terrenos extremadamente técnicos.

Uno de los puntos más esperados será nuevamente El Nihuil, escenario histórico del Rally Raid sudamericano y lugar donde se desarrollará parte de la tercera etapa, considerada por muchos pilotos como una de las jornadas más complejas y espectaculares de toda la carrera.

La organización además confirmó récord de participantes con 151 tripulaciones inscriptas, consolidando al Desafío Ruta 40 como una de las competencias más importantes del calendario mundial.

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Así quedó el top 10 del prólogo del Desafío Ruta 40

1- Luciano Benavides – 4:56.5

2- Ricky Brabec – +0:01

3- Tosha Schareina – +0:02

4- Martim Ventura – +0:10

5- Edgar Canet – +0:11

6- Skyler Howes – +0:17

7- Daniel Sanders – +0:20

8- Adrien Van Beveren – +0:23

9- Pablo Campbell – +0:24

10- Lorenzo Santolino – +0:27

Los vehículos FIA (Autos, Challenger y UTV) sólo tendrán un shakedown en ese sector, habiéndose programado la largada simbólica en el Centro Cultural Conte Grand a partir de las 19 del domingo.

Repasá todos los tiempos haciendo click acá.

Lo que se viene en el DR40

La actividad continuará este lunes con la Etapa 1, que tendrá salida y llegada en San Juan, con un recorrido total de 511 kilómetros y 340 kilómetros de especial.

Posteriormente, la competencia ingresará a Mendoza para disputar las etapas más esperadas de toda la edición 2026.

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Etapas completas del Desafío Ruta 40 2026

  • Lunes 25 de mayo – Etapa 1: San Juan – San Juan

    511 km totales / 340 km de especial

  • Martes 26 de mayo – Etapa 2: San Juan – San Rafael

    721 km totales / 334 km de especial

  • Miércoles 27 de mayo – Etapa 3: San Rafael – San Rafael

    575 km totales / 409 km de especial

  • Jueves 28 de mayo – Etapa 4: San Rafael – San Juan

    634 km totales / 324 km de especial

  • Viernes 29 de mayo – Etapa 5: San Juan – San Juan

    552 km totales / 320 km de especial

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