12 de julio de 2026
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Sitio Andino
Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba

El Tomba quiere dejar atrás el tropiezo en Bolívar y recuperar terreno en la pelea de arriba

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba choca contra el Dragón en una nueva fecha de la Primera Nacional 2026. Mirá los detalles del duelo.

El Tomba quiere los tres puntos.

El Tomba quiere los tres puntos.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba afrontará un partido clave este domingo por la fecha 20 de la Zona A de la Primera Nacional. El conjunto dirigido por Pablo De Muner recibirá a Defensores de Belgrano con la obligación de volver al triunfo para no perder terreno en la lucha por ingresar al Reducido, el primer gran objetivo del semestre.

Godoy Cruz necesita recuperar la regularidad

El equipo mendocino alternó buenas actuaciones con otros partidos en los que no logró sostener su nivel. Esa falta de continuidad le impidió consolidarse entre los protagonistas de la Zona A y hoy lo obliga a recuperar puntos para volver a meterse en la pelea por el ascenso.

Ante su gente, el Expreso intentará aprovechar la localía para reencontrarse con una victoria que le permita recuperar confianza y volver a posicionarse entre los equipos que sueñan con disputar el Reducido.

Defensores de Belgrano también llega con la necesidad de sumar

El conjunto de Buenos Aires atraviesa una realidad similar. Si bien viene de conseguir un importante 2-1 sobre Deportivo Morón, todavía necesita encadenar resultados positivos para acercarse a los primeros puestos de la tabla.

Con ese panorama, Defensores de Belgrano buscará hacerse fuerte en Mendoza y llevarse un resultado que le permita seguir creciendo en una categoría donde cada fecha puede modificar por completo la lucha por el ascenso.

Hora, TV y árbitro de Godoy Cruz vs. Defensores de Belgrano

El encuentro entre Godoy Cruz y Defensores de Belgrano, correspondiente a la fecha 20 de la Zona A de la Primera Nacional se jugará a las 16.30, contará con el arbitraje de Franco Acita.

El partido será transmitido en vivo a través de LPF Play, en un duelo que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos de cara al tramo decisivo del campeonato.

Lo que se viene para el Tomba

Vale recordar, que el próximo compromiso para el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba será con el Deportivo Madryn de visitante, el martes 21 a las 19.

La síntesis de Godoy Cruz - Defensores de Belgrano

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