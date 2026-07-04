4 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba

El Tomba sufrió ante Bolívar y se aleja de la pelea por el Reducido

Godoy Cruz visitó a Los Celestes y volvió a mostrar un bajo rendimiento, lo que derivó en su tercera derrota consecutiva en la Primera B Nacional. Mirá los detalles que dejó el encuentro.

El Tomba tuvo un mal debut.&nbsp;

El Tomba tuvo un mal debut. 

Foto: Prensa Godoy Cruz
Por Sitio Andino Deportes

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba inició este sábado la segunda rueda de la Primera Nacional con una visita a Ciudad Bolívar, por la fecha 19, que marcó el comienzo de los partidos de vuelta de la Zona A. Sin embargo, cuando las expectativas estaban puestas en acercarse a los puestos del Reducido, el Tomba dejó una pobre imagen y comenzó esta etapa con una derrota por 3 a 1.

Godoy Cruz volvió a perder y relega puestos en el reducido

En el Estadio Municipal Eva Perón, Godoy Cruz salió decidido a asumir el protagonismo desde el inicio. Sin embargo, el planteo se desmoronó rápidamente, ya que al minuto de juego Guillermo Sánchez aprovechó una desatención defensiva del Expreso para abrir el marcador a favor de Ciudad Bolívar.

Antes del descanso, el equipo dirigido por Pablo De Muner volvió a sufrir por sus dificultades defensivas y la falta de reacción. Así, Alexis Ilarregui amplió la ventaja para el conjunto local con el 2 a 0. No obstante, sobre el cierre de la primera etapa, Axel Rodríguez descontó de cabeza y le dio algo de esperanza al Tomba.

En el complemento, Godoy Cruz nunca logró encontrar un funcionamiento claro ni generar una reacción futbolística. Apenas iniciado el segundo tiempo, un nuevo error en el fondo fue aprovechado otra vez por Guillermo Sánchez, quien marcó el 3 a 1 definitivo para Las Águilas. Con esta derrota, el Expreso acumuló su tercera caída consecutiva en la Primera Nacional.

Lo que viene para Godoy Cruz

Tras este compromiso, el calendario seguirá siendo exigente para el Tomba. Por la fecha 20 de la Primera Nacional, el equipo mendocino volverá a jugar el domingo, también desde las 16.30, cuando reciba a Defensores de Belgrano en el estadio Feliciano Gambarte.

La síntesis

Los resultados

Las posiciones

Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz abre las puertas del Gambarte: cuánto cuesta recorrer el estadio y vivir la experiencia bodeguera

El Globo pasó por arriba a Anzorena y aterrizó en la gran final del básquet mendocino

La bandera de Malargüe quedó inmortalizada detrás de Messi en el Mundial 2026

Así le fue a Colapinto en Silverstone: Sprint y clasificación del GP de Gran Bretaña

Torneo Federal A: Huracán abre la fecha de los mendocinos con la mira puesta en recuperarse

Mundial 2026: cuándo, dónde y a qué hora juega Argentina vs Egipto por los octavos de final

Qué señaló Messi que sonó con todo en el seno de la Selección

Argentina y un vestuario cauteloso tras una sufrida victoria de la Scaloneta: mirá qué se dijo

Lee además
El Tomba fue más en las dos series.

El viejo Tomba brinda en las mieles de una victoria inolvidable en el básquet de Mendoza ¡Dale campeón!
Pablo De Múner quiere un Tomba fuerte para pelear arriba.

Godoy Cruz se mueve fuerte: refuerzos, bajas y el objetivo de volver a Primera
LO QUE SE LEE AHORA
Franco Colapinto en el GP de Gran Bretaña: este fue su resultado en la Sprint y la clasificación

Así le fue a Colapinto en Silverstone: Sprint y clasificación del GP de Gran Bretaña

Las Más Leídas

La Selección Argentina buscará meterse en los cuartos de final del Mundial 2026.

Mundial 2026: cuándo, dónde y a qué hora juega Argentina vs Egipto por los octavos de final

Femicidio en Las Heras: hallaron a una mujer sin vida en el interior de su vivienda

Las Heras: encontraron asesinada a una mujer y su pareja quedó bajo sospecha

Murió un joven de 18 años dentro de un boliche: investigan las causas del fallecimiento

Murió un joven de 18 años dentro de un boliche: investigan las causas del fallecimiento

Trabajadores de la delegación Cuyo de la Comisión Nacional de Energía Atómica fueron desvinculados en Mendoza y crece la preocupación por el futuro del organismo.

Despidos en la CNEA: en Mendoza también hubo desvinculaciones y crece la preocupación por el futuro del organismo

Tragedia en San Martín: un joven murió tras un grave choque frontal

Tragedia en San Martín: un joven murió tras un grave choque frontal