El Tomba sufrió ante Bolívar y se aleja de la pelea por el Reducido

El Tomba tuvo un mal debut. Foto: Prensa Godoy Cruz

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Por Sitio Andino Deportes







El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba inició este sábado la segunda rueda de la Primera Nacional con una visita a Ciudad Bolívar, por la fecha 19, que marcó el comienzo de los partidos de vuelta de la Zona A. Sin embargo, cuando las expectativas estaban puestas en acercarse a los puestos del Reducido, el Tomba dejó una pobre imagen y comenzó esta etapa con una derrota por 3 a 1.

Godoy Cruz volvió a perder y relega puestos en el reducido En el Estadio Municipal Eva Perón, Godoy Cruz salió decidido a asumir el protagonismo desde el inicio. Sin embargo, el planteo se desmoronó rápidamente, ya que al minuto de juego Guillermo Sánchez aprovechó una desatención defensiva del Expreso para abrir el marcador a favor de Ciudad Bolívar.

Antes del descanso, el equipo dirigido por Pablo De Muner volvió a sufrir por sus dificultades defensivas y la falta de reacción. Así, Alexis Ilarregui amplió la ventaja para el conjunto local con el 2 a 0. No obstante, sobre el cierre de la primera etapa, Axel Rodríguez descontó de cabeza y le dio algo de esperanza al Tomba.

En el complemento, Godoy Cruz nunca logró encontrar un funcionamiento claro ni generar una reacción futbolística. Apenas iniciado el segundo tiempo, un nuevo error en el fondo fue aprovechado otra vez por Guillermo Sánchez, quien marcó el 3 a 1 definitivo para Las Águilas. Con esta derrota, el Expreso acumuló su tercera caída consecutiva en la Primera Nacional.

Lo que viene para Godoy Cruz Tras este compromiso, el calendario seguirá siendo exigente para el Tomba. Por la fecha 20 de la Primera Nacional, el equipo mendocino volverá a jugar el domingo, también desde las 16.30, cuando reciba a Defensores de Belgrano en el estadio Feliciano Gambarte. La síntesis Los resultados Las posiciones