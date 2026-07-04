4 de julio de 2026
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Franco Colapinto

Franco Colapinto en el GP de Gran Bretaña: este fue su resultado en la Sprint y la clasificación

Franco Colapinto compitió en la Sprint y la clasificación de Silverstone en el GP de Gran Bretaña. Mirá cómo le fue en pista y lo que viene este fin de semana.

Franco Colapinto en el GP de Gran Bretaña: este fue su resultado en la Sprint y la clasificación

Franco Colapinto en el GP de Gran Bretaña: este fue su resultado en la Sprint y la clasificación

Por Sitio Andino Deportes

Este sábado, Franco Colapinto participó en la carrera Sprint y en la clasificación en Silverstone, por el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. A continuación, te contamos cómo fue su desempeño en pista y qué le espera para el resto del fin de semana.

La jornada de Colapinto en Silverstone: qué pasó en Sprint y clasificación

La jornada de Colapinto en Silverstone: qué pasó en Sprint y clasificación

Así fue el paso de Colapinto por la carrera Sprint en Silverstone

Según se pudo ver en la transmisión, Colapinto largó la carrera Sprint decidido a mostrar una buena imagen y rápidamente avanzó en el clasificador: en pocos minutos pasó del 14° al 9° puesto, aprovechando el ritmo inicial y algunos duelos en pista.

Con el correr de las vueltas, la exigencia de la competencia comenzó a hacerse notar y el piloto argentino no logró mantener ese impulso inicial ni seguir escalando posiciones, estabilizándose durante gran parte de la carrera en torno al 11° lugar.

Pese al esfuerzo y a sostener un ritmo constante en la parte final, Colapinto cruzó la meta en la 12° posición, dos puestos por delante de su lugar de largada y justo detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

Cómo le fue a Franco Colapinto en la Clasificación del GP de Gran Bretaña

Durante la sesión de clasificación, el inicio fue prometedor para el piloto argentino, que llegó a ubicarse dentro del top 10 en los primeros minutos. Sin embargo, con el avance de la tanda, fue perdiendo rendimiento y retrocediendo en el clasificador.

En su último intento de la Q1, cuando venía mejorando su tiempo, cometió un despiste que le impidió completar la vuelta y lo dejó fuera de la sesión en la primera etapa.

Como resultado, largará desde la 19ª posición, un lugar que complica seriamente sus chances de pelear por los puntos, salvo que se presente una carrera muy atípica.

Cronograma del GP de Gran Bretaña (hora de Argentina):

  • Domingo 5 de julio
    • Carrera: 11:00
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