Franco Colapinto larga 16° en el GP de Austria y buscará avanzar con un Alpine mejorado.

El Gran Premio de Austria de Fórmula 1 se disputará este domingo desde las 10.00 en el Red Bull Ring de Spielberg , con una grilla que promete emociones desde la largada luego de una clasificación cargada de tensión y controversia.

El británico George Russell se adueñó de la pole position , favorecido por la decisión de la FIA de no abrir una investigación por las banderas amarillas provocadas tras el golpe del neerlandés Max Verstappen en la curva 9. Detrás del piloto de Mercedes partirán el monegasco Charles Leclerc y el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton .

El argentino Franco Colapinto comenzará la carrera desde la 16ª posición luego de quedar eliminado en la Q2 . El piloto de Alpine cometió un error en su último intento clasificatorio, cuando tenía posibilidades de avanzar a la definición por la pole.

Pese al resultado, el balance del equipo fue positivo, ya que el Alpine estrenó actualizaciones que permitieron mostrar una mejora en el rendimiento respecto de las prácticas libres.

El ritmo de carrera, la esperanza de Franco Colapinto

Con la clasificación ya en el pasado, Colapinto centrará sus expectativas en el ritmo de carrera, un aspecto en el que Alpine mostró señales alentadoras durante el fin de semana.

Además, las altas temperaturas previstas para la competencia podrían convertir a la estrategia y al manejo de los neumáticos en factores decisivos, un escenario que el argentino espera aprovechar para ganar posiciones e intentar acercarse a la zona de puntos.

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Franco Colapinto deberá remontar desde el 16° puesto

Franco Colapinto no pudo cerrar una buena vuelta en la Q2, segunda tanda de la clasificación, y largará desde el 16° puesto. Su compañero, Pierre Gasly, quedó 11° y partirá cerquita de la zona de puntos.

George Russell (Mercedes)

Charles Leclerc (Ferrari)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Kimi Antonelli (Mercedes)

Max Verstappen (Red Bull)

Lando Norris (McLaren)

Oscar Piastri (McLaren)

Isack Hadjar (Red Bull)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Pierre Gasly (Alpine)

Gabriel Bortoleto (Audi)

Oliver Bearman (Haas)

Nico Hulkenberg (Audi)

Esteban Ocon (Haas)

Franco Colapinto (Alpine)

Carlos Sainz (Williams)

Alexander Albon (Williams)

Sergio Pérez (Cadillac)

Valtteri Bottas (Cadillac)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Lance Stroll (Aston Martin)

A qué hora corre la Fórmula 1 en Austria y dónde se podrá ver

La carrera de la F1 en el Red Bull Ring se largará a las 10.00 de Argentina y será transmitida por Fox Sports y Disney+ Premium.