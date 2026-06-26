26 de junio de 2026
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Franco Colapinto

Franco Colapinto inició su actividad en el Gran Premio de Austria con las prácticas libres

Franco Colapinto inició su actividad en el Gran Premio de Austria con las primeras prácticas libres. Así le fue en el arranque de un fin de semana clave.

Franco Colapinto inició su actividad en el Gran Premio de Austria con las prácticas libres

Franco Colapinto inició su actividad en el Gran Premio de Austria con las prácticas libres

 Por Juan Pablo Strappazzon

Franco Colapinto volvió a salir a pista este viernes en el inicio del Gran Premio de Austria, octava fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1. El piloto argentino participó en las dos primeras prácticas libres de la jornada y comenzó a preparar un fin de semana clave.

Franco Colapinto (2)
Franco Colapinto en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1

Franco Colapinto en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1

Así le fue a Colapinto en su primera salida a pista en Austria

Según se pudo ver en la transmisión, Franco Colapinto salió decidido a marcar un buen tiempo desde el inicio de la primera práctica libre. Apenas transcurridos los primeros 10 minutos de sesión, el piloto argentino se ubicó en la sexta posición tras registrar una vuelta de 1:11.126.

Con el correr de los minutos, su rendimiento tuvo un leve descenso y cayó hasta el undécimo lugar. Sin embargo, lejos de conformarse, volvió a mejorar sus registros con una serie de vueltas consistentes que le permitieron escalar nuevamente y ubicarse, de manera momentánea, en el quinto puesto.

Más adelante, a medida que el resto de los pilotos mejoró sus tiempos, Colapinto fue perdiendo posiciones hasta quedar octavo en el circuito Red Bull Ring. Finalmente, una bandera roja provocada por un problema mecánico en el Cadillac de Sergio Pérez interrumpió la sesión y le impidió volver a salir a pista para mejorar su registro, por lo que terminó manteniéndose en esa posición. Pierre Gasly, por su parte, se ubicó 14°.

Qué le espera a Franco Colapinto en el GP de Austria

Viernes 26 de junio

  • Práctica libre 2: 12.00 (Argentina)

Sábado 27 de junio

  • Práctica libre 3: 7.30 (Argentina)
  • Clasificación: 11.00 (Argentina)

Domingo 28 de junio

  • Carrera a 71 vueltas: 10.00

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