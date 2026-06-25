Duró poco: Ricardo Centurión se desvincula de Racing de Córdoba y regresa a Buenos Aires

El volante ofensivo bonaerense, Ricardo Centurión , cerrará su etapa en Córdoba de forma totalmente anticipada. Tras apenas un semestre en la institución de la Primera Nacional, el jugador acordó la finalización de su vínculo y armará las valijas para regresar a Buenos Aires de forma inmediata por motivos estrictamente personales y familiares.

La decisión de interrumpir el contrato, que vencía originalmente en diciembre, responde a una profunda necesidad del futbolista de estar cerca de su entorno. El jugador prioriza reordenar su vida antes de evaluar las propuestas que puedan surgir para continuar con su carrera en el próximo semestre.

Por el lado de la institución cordobesa, la salida también coincide con un proceso de reestructuración profunda en lo deportivo. Tras un arranque arrollador que los ubicó en la cima de la zona, el equipo sufrió un bajón notable en su rendimiento que costó el puesto del anterior entrenador y encendió las alarmas.

¿Qué números dejó el paso del volante por el torneo de ascenso?

En el aspecto estrictamente estadístico, el paso del talentoso mediocampista de 33 años por la categoría dejó un saldo con bastantes intermitencias. Aunque mostró destellos de su innegable jerarquía en varios pasajes, no logró consolidarse como la pieza determinante que los fanáticos esperaban.

Durante sus seis meses de estadía en el club, sumó un total de 14 partidos oficiales jugados y 689 minutos en cancha. Logró marcar tres goles, dio dos asistencias y recibió cinco tarjetas amarillas. Ahora, con el pase en su poder, buscará un nuevo rumbo profesional dentro de Buenos Aires.

Por el momento, el club cordobés aún no formalizó la salida, pero las negociaciones para rescindir el contrato avanzan. Y, según relatan los principales portales de noticias, la desvinculación se formalizará en las próximas horas de mutuo acuerdo.