25 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Baloncesto

Habrá clásico en la final del básquet femenino de Mendoza: San José y Atenas irán por el Apertura 2026

El básquet femenino de la Provincia de Mendoza llega a la definición. Entrá a la nota y mirá lo que se viene con el Santo y el Apache.

San José y Atenas ganaron con autoridad sus respectivas series y protagonizarán una nueva final del básquet femenino de Mendoza.

San José y Atenas ganaron con autoridad sus respectivas series y protagonizarán una nueva final del básquet femenino de Mendoza.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Torneo Apertura 2026 del básquet femenino de Mendoza ya tiene a sus finalistas. Unión Deportiva San José y Atenas Sport Club volvieron a imponerse en sus respectivas semifinales, cerraron las series por 2-0 y ahora protagonizarán un nuevo clásico para definir al campeón.

La gran figura fue Lourdes Cabral, autora de 29 puntos, bien acompañada por Sofía García Balleri (13), Luján Sánchez (12 puntos, 5 asistencias y 6 recuperos) y el enorme trabajo de Victoria Zogbe, que terminó con 9 puntos, 11 rebotes y 5 recuperos. En Municipalidad de Luján las más destacadas fueron Melina Valdivia, con 14 puntos y 6 rebotes, y Jelena Monjelardi, que aportó 13 puntos y 8 rebotes.

BÁSQUET (9)

Atenas Sport Club va por la revancha y habrá clásico en la final

Atenas Sport Club también liquidó su semifinal tras vencer 57-37 a Municipalidad de Maipú y buscará tomarse revancha en la definición ante San José. El conjunto dirigido por Martín Ramos edificó su clasificación con una defensa asfixiante que dejó a su rival con muy bajos porcentajes de efectividad.

El Apache repartió el goleo y tuvo como máximas anotadoras a Fabiola Angileri y Florencia del Pilar Araoz, ambas con 11 puntos. También fueron fundamentales Carolina Zeitune, con 9 puntos y 9 rebotes, Camila Brandi (9 puntos) y Julieta Cano, quien además de sumar 9 unidades fue una de las jugadoras de mayor valoración del partido. En Maipú, la goleadora fue Belén Arias, con 13 puntos, mientras que Nazarena Medina aportó 7.

Ahora llegará el momento más esperado del campeonato. San José, que buscará volver a levantar el trofeo, y Atenas, decidido a quedarse con la revancha, protagonizarán una final con historia, tradición y el protagonismo de los dos equipos más fuertes del básquet femenino mendocino.

BÁSQUET (7)

Fuente: FMB

Temas
Seguí leyendo

Básquet de Mendoza: Huracán Las Heras sacó pecho ante Anzorena y habrá tercer partido de semi

Argentina campeón del mundo 78´: reviví los goles de aquella epopeya nacional

Tres distancias y premios en efectivo: cómo participar del Trail Nocturno

Mendoza hizo historia en el Nacional de Pesca y quedó entre las mejores federaciones del país

Dirigió la final de la UEFA Champions League y ahora lo hará con Messi

Argentina y la sede menos pensada que tendrá en la Copa Davis ante Turquía

La patada que horrorizó al Mundial terminó con un castigo histórico

Mundial 2026: Scaloni habló con Messi y Dibu y generó más de una suspicacia antes del duelo ante Jordania

Lee además
Huracán Las Heras ratificó su gran presente y se metió en la final del torneo Apertura de básquet.

El Globo pasó por arriba a Anzorena y aterrizó en la gran final del básquet mendocino
Los equipos U11 de Mendoza tuvieron una actuación perfecta en el Argentino de Federaciones y consiguieron la clasificación en las ramas masculina y femenina.

Mendoza aplastó a todos y ya sueña con el título argentino de básquet
LO QUE SE LEE AHORA
La Selección argentina defiende el título en el exigente Mundial 2026.

Argentina en el Mundial 2026: fixture, convocados, rivales y guía completa de la Scaloneta

Las Más Leídas

Garay salió alrededor de las 7.30 para tomar un colectivo con destino a San Martín. 

Misterio y preocupación por la desaparición de un joven de 30 años en Mendoza

Ola polar en Mendoza: frío extremo, nieve en el llano y ¿adelantan las vacaciones de invierno?.

Ola polar en Mendoza: frío extremo, nieve en el llano y ¿adelantan las vacaciones de invierno?

Espacio Costanera abrió sus puertas: la Terminal de Mendoza suma un shopping, hotel y nuevos servicios video

Espacio Costanera abrió sus puertas y transformó la Terminal de Mendoza en un nuevo polo comercial y turístico

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de junio: números ganadores del sorteo 3385

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de junio: números ganadores del sorteo 3385

Una familia de General Alvear denunció que alteraron una tumba en el cementerio municipal.

En Gral. Alvear ya no hay paz ni en los sepulcros del cementerio: reclamos a la Municipalidad