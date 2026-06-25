Habrá clásico en la final del básquet femenino de Mendoza: San José y Atenas irán por el Apertura 2026

El Torneo Apertura 2026 del básquet femenino de Mendoza ya tiene a sus finalistas. Unión Deportiva San José y Atenas Sport Club volvieron a imponerse en sus respectivas semifinales, cerraron las series por 2-0 y ahora protagonizarán un nuevo clásico para definir al campeón.

El Santo derrotó 87-64 a Municipalidad de Luján como visitante y selló su clasificación a una nueva final. Tras un primer cuarto parejo, el equipo dirigido por Facundo Di Nasso quebró el encuentro con un contundente parcial de 30-12 en el segundo período y luego manejó la diferencia hasta el cierre.

La gran figura fue Lourdes Cabral , autora de 29 puntos , bien acompañada por Sofía García Balleri ( 13 ), Luján Sánchez ( 12 puntos, 5 asistencias y 6 recuperos ) y el enorme trabajo de Victoria Zogbe , que terminó con 9 puntos, 11 rebotes y 5 recuperos . En Municipalidad de Luján las más destacadas fueron Melina Valdivia , con 14 puntos y 6 rebotes , y Jelena Monjelardi , que aportó 13 puntos y 8 rebotes .

Atenas Sport Club va por la revancha y habrá clásico en la final

Atenas Sport Club también liquidó su semifinal tras vencer 57-37 a Municipalidad de Maipú y buscará tomarse revancha en la definición ante San José. El conjunto dirigido por Martín Ramos edificó su clasificación con una defensa asfixiante que dejó a su rival con muy bajos porcentajes de efectividad.

El Apache repartió el goleo y tuvo como máximas anotadoras a Fabiola Angileri y Florencia del Pilar Araoz, ambas con 11 puntos. También fueron fundamentales Carolina Zeitune, con 9 puntos y 9 rebotes, Camila Brandi (9 puntos) y Julieta Cano, quien además de sumar 9 unidades fue una de las jugadoras de mayor valoración del partido. En Maipú, la goleadora fue Belén Arias, con 13 puntos, mientras que Nazarena Medina aportó 7.

Ahora llegará el momento más esperado del campeonato. San José, que buscará volver a levantar el trofeo, y Atenas, decidido a quedarse con la revancha, protagonizarán una final con historia, tradición y el protagonismo de los dos equipos más fuertes del básquet femenino mendocino.

BÁSQUET (7)

Fuente: FMB