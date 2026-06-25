Argentina vs Brasil en el Mundial 2026: el posible clásico y cómo quedó el cuadro rumbo a los 16avos

La Selección Argentina y Brasil cumplieron el primer gran objetivo en el Mundial 2026: terminar primeros en sus respectivos grupos y clasificarse a los 16avos de final. Con gran parte de la fase de grupos ya disputada, el cuadro de eliminación directa comenzó a tomar forma y alimenta la ilusión de un nuevo superclásico sudamericano en una instancia decisiva.
Cuándo podrían enfrentarse Argentina y Brasil en el Mundial 2026
El diseño del cuadro de la FIFA ubicó a ambas selecciones en lados compatibles recién a partir de las semifinales, por lo que antes deberán superar 16avos, octavos y cuartos de final. Si ambos mantienen el nivel mostrado durante la fase de grupos, el Mundial podría regalar uno de los partidos más esperados por cualquier hincha del fútbol.
Así está el panorama de los 16avos de final
Alemania vs. Paraguay
Francia vs. Suecia
Sudáfrica vs. Canadá (CONFIRMADO)
Países Bajos vs. Marruecos
Portugal vs. Ghana
España vs. Austria
Estados Unidos vs. Bosnia
Egipto vs. Cabo Verde
La fecha de hoy en el Mundial 2026
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Las posiciones del Mundial 2026
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Qué tiene que pasar para que se juegue el clásico
La ilusión de un Argentina-Brasil todavía depende de varios resultados. En primer lugar, la Selección Argentina deberá superar los 16avos de final, instancia que disputará el viernes 3 de julio en Miami, donde espera por el segundo clasificado del Grupo H. Si hoy terminara la fase de grupos, ese rival sería Uruguay, aunque España, Cabo Verde y Arabia Saudita todavía tienen posibilidades de alterar las posiciones.
Brasil tampoco tiene el camino resuelto. La proyección lo enfrenta con Japón, aunque Países Bajos y Suecia todavía pueden modificar el orden del Grupo F y alterar ese cruce.
El formato del Mundial 2026, con 48 selecciones y una fase de 16avos de final, genera múltiples combinaciones hasta el cierre de la etapa de grupos. Además, la distribución de los ocho mejores terceros puede modificar gran parte del cuadro definitivo.
Por ese motivo, la FIFA recién oficializará todos los cruces una vez finalizados los últimos partidos de la fase inicial. Mientras tanto, Argentina ya conoce una certeza: jugará su próximo compromiso en Miami y continuará por una llave que, si todo sale según lo proyectado, podría desembocar en el clásico más esperado del planeta.
Historial entre Argentina y Brasil
El historial oficial continúa siendo uno de los más parejos del fútbol mundial.
106 partidos oficiales
Argentina ganó 41
Brasil ganó 39
Empataron 26 veces
La Albiceleste, además, llega con una clara ventaja en los antecedentes más recientes.