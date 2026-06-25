25 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Argentina vs Brasil en el Mundial 2026: el posible clásico y cómo quedó el cuadro rumbo a los 16avos

El exigente Mundial 2026 sigue a paso firme y en Sitio Andino te contamos todas las novedades. Repasá lo que se viene para la Selección.

Argentina y Brasil avanzaron como líderes de sus grupos y quedaron del mismo lado del camino hacia una posible semifinal del Mundial 2026.

Argentina y Brasil avanzaron como líderes de sus grupos y quedaron del mismo lado del camino hacia una posible semifinal del Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección Argentina y Brasil cumplieron el primer gran objetivo en el Mundial 2026: terminar primeros en sus respectivos grupos y clasificarse a los 16avos de final. Con gran parte de la fase de grupos ya disputada, el cuadro de eliminación directa comenzó a tomar forma y alimenta la ilusión de un nuevo superclásico sudamericano en una instancia decisiva.

Cuándo podrían enfrentarse Argentina y Brasil en el Mundial 2026

Si ambos continúan avanzando, Argentina y Brasil solo podrían cruzarse en una hipotética semifinal del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni aseguró el liderazgo del Grupo J luego de vencer 3-0 a Argelia y 2-0 a Austria, mientras que el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti terminó primero en el Grupo C, tras empatar con Marruecos y derrotar con autoridad a Haití y Escocia.

El diseño del cuadro de la FIFA ubicó a ambas selecciones en lados compatibles recién a partir de las semifinales, por lo que antes deberán superar 16avos, octavos y cuartos de final. Si ambos mantienen el nivel mostrado durante la fase de grupos, el Mundial podría regalar uno de los partidos más esperados por cualquier hincha del fútbol.

Así está el panorama de los 16avos de final

  • Alemania vs. Paraguay
  • Francia vs. Suecia
  • Sudáfrica vs. Canadá (CONFIRMADO)
  • Países Bajos vs. Marruecos
  • Portugal vs. Ghana
  • España vs. Austria
  • Estados Unidos vs. Bosnia
  • Egipto vs. Cabo Verde

La fecha de hoy en el Mundial 2026

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Las posiciones del Mundial 2026

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Qué tiene que pasar para que se juegue el clásico

La ilusión de un Argentina-Brasil todavía depende de varios resultados. En primer lugar, la Selección Argentina deberá superar los 16avos de final, instancia que disputará el viernes 3 de julio en Miami, donde espera por el segundo clasificado del Grupo H. Si hoy terminara la fase de grupos, ese rival sería Uruguay, aunque España, Cabo Verde y Arabia Saudita todavía tienen posibilidades de alterar las posiciones.

Brasil tampoco tiene el camino resuelto. La proyección lo enfrenta con Japón, aunque Países Bajos y Suecia todavía pueden modificar el orden del Grupo F y alterar ese cruce.

El formato del Mundial 2026, con 48 selecciones y una fase de 16avos de final, genera múltiples combinaciones hasta el cierre de la etapa de grupos. Además, la distribución de los ocho mejores terceros puede modificar gran parte del cuadro definitivo.

Por ese motivo, la FIFA recién oficializará todos los cruces una vez finalizados los últimos partidos de la fase inicial. Mientras tanto, Argentina ya conoce una certeza: jugará su próximo compromiso en Miami y continuará por una llave que, si todo sale según lo proyectado, podría desembocar en el clásico más esperado del planeta.

Historial entre Argentina y Brasil

El historial oficial continúa siendo uno de los más parejos del fútbol mundial.

  • 106 partidos oficiales
  • Argentina ganó 41
  • Brasil ganó 39
  • Empataron 26 veces

La Albiceleste, además, llega con una clara ventaja en los antecedentes más recientes.

Últimos cinco enfrentamientos

  • Argentina 4-1 Brasil (Eliminatorias 2025)
  • Brasil 0-1 Argentina (Eliminatorias 2023)
  • Argentina 0-0 Brasil (Eliminatorias 2021)
  • Argentina 1-0 Brasil (Final Copa América 2021)
  • Argentina 1-0 Brasil (Amistoso 2019)

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