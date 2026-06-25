Argentina vs Brasil en el Mundial 2026: el posible clásico y cómo quedó el cuadro rumbo a los 16avos

Argentina y Brasil avanzaron como líderes de sus grupos y quedaron del mismo lado del camino hacia una posible semifinal del Mundial 2026.

La Selección Argentina y Brasil cumplieron el primer gran objetivo en el Mundial 2026 : terminar primeros en sus respectivos grupos y clasificarse a los 16avos de final . Con gran parte de la fase de grupos ya disputada, el cuadro de eliminación directa comenzó a tomar forma y alimenta la ilusión de un nuevo superclásico sudamericano en una instancia decisiva.

Si ambos continúan avanzando, Argentina y Brasil solo podrían cruzarse en una hipotética semifinal del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni aseguró el liderazgo del Grupo J luego de vencer 3-0 a Argelia y 2-0 a Austria , mientras que el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti terminó primero en el Grupo C , tras empatar con Marruecos y derrotar con autoridad a Haití y Escocia.

El diseño del cuadro de la FIFA ubicó a ambas selecciones en lados compatibles recién a partir de las semifinales, por lo que antes deberán superar 16avos, octavos y cuartos de final . Si ambos mantienen el nivel mostrado durante la fase de grupos, el Mundial podría regalar uno de los partidos más esperados por cualquier hincha del fútbol.

Las posiciones del Mundial 2026

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Qué tiene que pasar para que se juegue el clásico

La ilusión de un Argentina-Brasil todavía depende de varios resultados. En primer lugar, la Selección Argentina deberá superar los 16avos de final, instancia que disputará el viernes 3 de julio en Miami, donde espera por el segundo clasificado del Grupo H. Si hoy terminara la fase de grupos, ese rival sería Uruguay, aunque España, Cabo Verde y Arabia Saudita todavía tienen posibilidades de alterar las posiciones.

Brasil tampoco tiene el camino resuelto. La proyección lo enfrenta con Japón, aunque Países Bajos y Suecia todavía pueden modificar el orden del Grupo F y alterar ese cruce.

El formato del Mundial 2026, con 48 selecciones y una fase de 16avos de final, genera múltiples combinaciones hasta el cierre de la etapa de grupos. Además, la distribución de los ocho mejores terceros puede modificar gran parte del cuadro definitivo.

Por ese motivo, la FIFA recién oficializará todos los cruces una vez finalizados los últimos partidos de la fase inicial. Mientras tanto, Argentina ya conoce una certeza: jugará su próximo compromiso en Miami y continuará por una llave que, si todo sale según lo proyectado, podría desembocar en el clásico más esperado del planeta.

Historial entre Argentina y Brasil

El historial oficial continúa siendo uno de los más parejos del fútbol mundial.

106 partidos oficiales

Argentina ganó 41

Brasil ganó 39

Empataron 26 veces

La Albiceleste, además, llega con una clara ventaja en los antecedentes más recientes.

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