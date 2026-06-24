Mundial 2026 en vivo: partidos, resultados y goles del 24 de junio, minuto a minuto

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Día 14 del Mundial 2026: quiénes juegan este miércoles 24 de junio

En el inicio de la tercera fecha de la Copa del Mundo, la agenda de este miércoles 24 de junio estará marcada por la definición de los Grupos A, B y C. Con México ya clasificado y Haití eliminado, la jornada será clave para determinar qué selecciones avanzarán a la siguiente fase y cuáles se despedirán del torneo.

La actividad comenzará con la tercera presentación de Suiza, que llega tras igualar con Qatar en su debut y golear a Bosnia por 4 a 1 en la segunda fecha. El conjunto europeo enfrentará a la local Canadá desde las 16 (hora argentina), selección que también viene de una actuación destacada luego de aplastar a Qatar por 6 a 0.

En simultáneo, Bosnia y Qatar protagonizarán un duelo decisivo por el Grupo B. Ambos equipos llegan golpeados y se jugarán gran parte de sus posibilidades de clasificación en un encuentro que podría definir al ocupante del tercer puesto y sus opciones de acceder a los dieciseisavos de final. Con la misma cantidad de puntos, una victoria aparece como una obligación para ambos.

A las 19 (hora argentina), por el Grupo C, Brasil intentará asegurar su clasificación cuando se enfrente a Escocia, que llega con la obligación de recuperarse tras caer por la mínima ante Marruecos en la fecha anterior.

Vinicius Jr, gol Brasil versus Haití Mundial 2026 19-06-26 Brasil viene con una racha positiva ante Haití. Foto: Prensa FIFA

En el mismo horario, Marruecos buscará aprovechar su buen momento frente a la ya eliminada Haití. El seleccionado africano intentará sumar otra victoria para llegar con ventaja a la próxima fase y consolidarse entre los mejores de su grupo.

La jornada concluirá con los encuentros simultáneos del Grupo A. Desde las 22 (hora argentina), Sudáfrica se enfrentará a Corea del Sur, mientras que República Checa hará lo propio ante México. En el primer duelo, el conjunto africano intentará dar el golpe para mantenerse con vida en el Mundial tras acumular una derrota y un empate. En el segundo, México buscará cerrar la fase de grupos con una nueva presentación positiva, ya clasificado como primero a la siguiente fase, mientras que República Checa se jugará gran parte de sus chances de avanzar a la siguiente ronda.

El cronograma completo de este miércoles 24 de junio en el Mundial 2026: