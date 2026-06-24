24 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: Scaloni mete mano en Argentina y ahora te toca elegir el equipo para enfrentar a Jordania

La Selección de fútbol de Argentina se prepara con todo para su próximo desafío en el duro Mundial 2026. Decinos cuál es tu once ideal.

Lionel Scaloni analiza una fuerte rotación para el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026. &nbsp;

Lionel Scaloni analiza una fuerte rotación para el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026.

 

Por Sitio Andino Deportes

La Selección Argentina ya aseguró el primer puesto del Grupo J del Mundial 2026 y afrontará el duelo ante Jordania con la tranquilidad de saber que ya está clasificada a los 16avos de final. Por eso, Lionel Scaloni planea una importante rotación y aparecen varias dudas en el equipo. Pero esta vez la pregunta no es qué hará el entrenador. La pregunta es otra: ¿qué harías vos?

Además, Gonzalo Montiel volvería al lateral derecho tras superar una sobrecarga muscular, mientras que Nicolás Tagliafico podría regresar luego de recuperarse del desgarro en el sóleo izquierdo.

También aparecen con muchas posibilidades de sumar minutos Marcos Senesi, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone, Valentín Barco y Nicolás González.

La gran duda pasa por Messi

La principal incógnita del equipo sigue siendo Lionel Messi. El capitán argentino llega de marcar cinco goles en los dos primeros partidos del torneo y atraviesa un gran momento futbolístico. Sin embargo, con la clasificación ya asegurada, no se descarta que tenga descanso pensando en los cruces de eliminación directa.

Si eso ocurre, Nicolás Paz podría tener una oportunidad importante desde el arranque. Otra posibilidad es que Messi juegue algunos minutos y luego sea reemplazado para evitar riesgos físicos.

Tampoco está definida la situación de Emiliano Martínez, quien ya dejó atrás la fractura en uno de sus dedos, aunque podría ser preservado para darle rodaje a Gerónimo Rulli.

Ahora te toca a vos: armá el equipo de Argentina

Con varias posiciones abiertas y muchos jugadores buscando minutos, el partido frente a Jordania aparece como una buena oportunidad para que Scaloni administre cargas y pruebe variantes.

Por eso queremos conocer la opinión de los lectores de Sitio Andino.

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