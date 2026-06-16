Mundial 2026: Argentina pone primera ante Argelia con Messi como bandera

La Selección argentina pone primera en el Mundial 2026 frente a Argelia en Kansas City, en el inicio de un nuevo desafío para el equipo de Lionel Scaloni.

La Selección de Fútbol De Argentina hará este martes su esperado estreno en el Mundial 2026 cuando enfrente a Argelia por la primera fecha del Grupo J . El encuentro se disputará desde las 22 horas en el Arrowhead Stadium de Kansas City y marcará el comienzo de una nueva ilusión para el vigente campeón del mundo, que llega como uno de los máximos candidatos al título.

Argentina jugará este martes 16 de junio desde las 22 horas de Argentina ante Argelia por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026.

El encuentro se disputará en el Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas City , una de las sedes elegidas para esta histórica Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá .

El partido podrá verse por TV Pública, Telefe, TyC Sports, Disney+ Premium, Paramount+ y DSports. El árbitro principal será el polaco Szymon Marciniak, mientras que en el VAR estará Tomasz Kwiatkowski.

Cómo llega la Selección argentina al debut mundialista

La Selección argentina llega en un gran momento futbolístico y anímico, respaldada por una era histórica encabezada por Lionel Scaloni. El combinado nacional conquistó de manera consecutiva la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, una serie de éxitos que consolidó al equipo como una de las grandes potencias del fútbol internacional.

Además, el conjunto albiceleste dominó las Eliminatorias Sudamericanas, asegurando la clasificación con varias fechas de anticipación y mostrando una regularidad que pocos seleccionados pudieron igualar. Como último antecedente antes del debut, Argentina exhibió un rendimiento muy sólido en la victoria por 3 a 0 ante Islandia, resultado que reforzó la confianza de un plantel que combina experiencia, jerarquía y una nueva camada de futbolistas que se fue consolidando durante el ciclo Scaloni.

La gran noticia para el cuerpo técnico pasa por la recuperación de Emiliano "Dibu" Martínez, quien logró dejar atrás las molestias en uno de sus dedos y estaría en condiciones de ocupar el arco desde el inicio. Por otra parte, la lesión de Nicolás Tagliafico obligará a una modificación en el lateral izquierdo, donde todo indica que jugará Facundo Medina. La principal duda está en el sector derecho de la defensa, puesto que se disputan Nahuel Molina y Gonzalo Montiel.

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Cómo llega Argelia y por qué puede ser un rival incómodo

Argelia arriba al Mundial 2026 con una extensa racha positiva y la intención de dar el golpe frente al campeón del mundo. El seleccionado africano atraviesa uno de los mejores momentos de los últimos años y acumula 24 partidos sin derrotas en tiempo reglamentario, una estadística que refleja el crecimiento del equipo.

Dentro de esa seguidilla aparecen resultados destacados como el empate frente a Uruguay y la reciente victoria sobre Países Bajos, actuaciones que incrementaron la confianza de un plantel que buscará sorprender en un grupo muy competitivo. Para Argelia será su quinta participación mundialista. Su mejor actuación histórica se produjo en Brasil 2014, cuando alcanzó los octavos de final y estuvo muy cerca de eliminar a Alemania, selección que posteriormente se consagró campeona.

Si bien Argentina aparece como favorita en la previa, el conjunto africano cuenta con futbolistas veloces, intensidad física y un funcionamiento colectivo que puede complicar a cualquier rival. La Albiceleste sabe que los debuts suelen ser partidos especiales y que un triunfo en el estreno puede resultar clave para encaminar rápidamente la clasificación a los octavos de final.

La ilusión de un nuevo capítulo en la historia argentina

La participación de Argentina en este Mundial tiene un componente especial. Será la decimonovena presencia del seleccionado nacional en una Copa del Mundo y la primera desde la histórica conquista conseguida en Qatar. Con Lionel Messi nuevamente al frente del proyecto deportivo y una base consolidada que mantiene gran parte de los nombres campeones del mundo, el equipo buscará convertirse en uno de los pocos seleccionados capaces de defender exitosamente la corona.

La expectativa es enorme. Miles de hinchas argentinos llegaron a Estados Unidos para acompañar al equipo y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo durante las horas previas al debut. El desafío recién comienza, pero la ilusión ya está en marcha. Argentina vuelve a presentarse en una Copa del Mundo con la responsabilidad de ser candidata y con la convicción de que puede seguir escribiendo páginas doradas en su historia.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos del Mundial, con horario de la Argentina:

Martes 16 de junio, 22:00 - Argentina vs Argelia (Estadio Kansas City)

22:00 - Argentina vs Argelia (Estadio Kansas City) Lunes 22 de junio, 14:00 - Argentina vs Austria (Estadio Dallas)

14:00 - Argentina vs Austria (Estadio Dallas) Sábado 27 de junio, 23:00 - Jordania vs Argentina (Estadio Dallas).

La síntesis

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Los resultados

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Las posiciones