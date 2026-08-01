El regreso del temporal sorprendió a turistas en Puente del Inca y obligó a una evacuación

El clima en alta montaña mantiene el alerta por las intensas nevadas que afectan a Mendoza desde hace varias semanas. Aunque muchos turistas decidieron acercarse a disfrutar de la nieve siguiendo las recomendaciones de las autoridades, un contingente de unas 200 personas debió ser evacuado de forma preventiva en Puente del Inca y se restringió el acceso a la zona ante el ingreso de un nuevo frente de nevadas .

La jornada del sábado representó para muchos mendocinos y turistas la oportunidad de disfrutar de la nieve tras el paso del viento Zonda . Sin embargo, un intenso viento blanco anticipó el ingreso de un nuevo temporal con fuertes nevadas en la zona de Puente del Inca .

Unos 200 visitantes permanecían en el lugar cuando personal de Vialidad y Gendarmería Nacional desplegó un operativo preventivo para evacuar la zona hasta Los Penitentes . El contingente fue trasladado de manera segura hacia sectores de menor riesgo, para resguardarlos de las malas condiciones meteorológicas.

El nuevo frente de nevadas en alta montaña ya había sido anticipado por la Dirección de Contingencias Climáticas , que informó que durante la mañana del sábado no se registrarían precipitaciones de nieve . Sin embargo, a partir de las 15 comenzaron nuevamente las tormentas en los sectores Sur y Centro , que luego se extendieron hacia el Norte .

Una persona herida debió ser trasladada de urgencia al hospital. Foto: Geltileza

Para la noche, el organismo prevé una intensificación de las nevadas en el sector de Alta Montaña Sur, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo permanente de las condiciones del tiempo y recomiendan circular únicamente si es estrictamente necesario.

El paso a Chile continua cerrado

Desde la Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor confirmaron que el paso permanece “cerrado hasta nuevo aviso”, en medio de fuertes precipitaciones níveas que afectan a toda la zona cordillerana.

El fenómeno se registra con intensidad en localidades argentinas como Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas; y también del lado chileno en Los Libertadores, Portillo y Caracoles. Según los reportes oficiales, las nevadas podrían mantenerse al menos hasta los primeros días de agosto, si se cumplen los pronósticos meteorológicos.