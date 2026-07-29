Abren el descargador de fondo del dique Potrerillos y podría afectar el servicio de agua en el Gran Mendoza

Agregar Sitio Andino en

Los trabajos comenzarán a las 8 de la mañana y forman parte de los controles periódicos que se realizan para remover sedimentos acumulados, preservar la seguridad de la infraestructura y garantizar el correcto funcionamiento del sistema hídrico y energético de Mendoza.

Los vecinos tendrán que cuidar el uso del agua. Qué zonas podrían verse afectadas por un corte de agua Como consecuencia de la apertura del descargador, se verán afectados los procesos de producción de agua potable en los establecimientos potabilizadores Luján I y II, Alto Godoy y Benegas, debido al aumento de la turbiedad del agua cruda que ingresa a las plantas.

Si bien no se confirmó un corte generalizado del servicio, las autoridades advirtieron que podrían registrarse inconvenientes o disminución de presión en los siguientes puntos del Gran Mendoza:

Ciudad de Mendoza : 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª Sección, además del barrio La Favorita.

: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª Sección, además del barrio La Favorita. Godoy Cruz : Las Tortugas, San Francisco del Monte, Benegas y la zona oeste.

: Las Tortugas, San Francisco del Monte, Benegas y la zona oeste. Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Kilómetro 11 y Pedro Molina.

Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Kilómetro 11 y Pedro Molina. Las Heras: zona centro, oeste y noroeste.

zona centro, oeste y noroeste. Luján de Cuyo: La Puntilla y Carrodilla.

La Puntilla y Carrodilla. Maipú: Coquimbito. Los vecinos deberán hacer un uso responsable del agua durante la jornada y mantener reservas domiciliarias en caso de que se produzcan alteraciones temporales en el servicio mientras se desarrollan las maniobras de mantenimiento.