29 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Agua

Abren el descargador de fondo del dique Potrerillos y podría afectar el servicio de agua en el Gran Mendoza

La operación podría perjudicar la producción de agua potable y generar inconvenientes en distintos sectores. Los detalles.

Abren el descargador de fondo del dique Potrerillos y podría afectar el servicio de agua en el Gran Mendoza

Abren el descargador de fondo del dique Potrerillos y podría afectar el servicio de agua en el Gran Mendoza

Los trabajos comenzarán a las 8 de la mañana y forman parte de los controles periódicos que se realizan para remover sedimentos acumulados, preservar la seguridad de la infraestructura y garantizar el correcto funcionamiento del sistema hídrico y energético de Mendoza.

Los vecinos tendrán que cuidar el uso del agua.

Los vecinos tendrán que cuidar el uso del agua.

Qué zonas podrían verse afectadas por un corte de agua

Como consecuencia de la apertura del descargador, se verán afectados los procesos de producción de agua potable en los establecimientos potabilizadores Luján I y II, Alto Godoy y Benegas, debido al aumento de la turbiedad del agua cruda que ingresa a las plantas.

Si bien no se confirmó un corte generalizado del servicio, las autoridades advirtieron que podrían registrarse inconvenientes o disminución de presión en los siguientes puntos del Gran Mendoza:

  • Ciudad de Mendoza: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª Sección, además del barrio La Favorita.
  • Godoy Cruz: Las Tortugas, San Francisco del Monte, Benegas y la zona oeste.
  • Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Kilómetro 11 y Pedro Molina.
  • Las Heras: zona centro, oeste y noroeste.
  • Luján de Cuyo: La Puntilla y Carrodilla.
  • Maipú: Coquimbito.

Los vecinos deberán hacer un uso responsable del agua durante la jornada y mantener reservas domiciliarias en caso de que se produzcan alteraciones temporales en el servicio mientras se desarrollan las maniobras de mantenimiento.

Temas
Seguí leyendo

Qué impacto tendrán las históricas nevadas en el agua de Mendoza, según Irrigación

Tres apostadores del Quini 6 se llevaron $126 millones cada uno: de dónde son y a qué números jugaron

El último video de las víctimas de San Juan: "Estaban felices de capacitar para ayudar a los demás"

Conmoción en Mendoza por la tragedia en San Juan: los mensajes de condolencia en redes

Avanza una de las obras más importantes de Mendoza: qué cambia en la Ruta Provincial 82

¡Alerta total en Mendoza por el "Súper El Niño"! El fenómeno más violento en un siglo que cambiará el clima

Atención: abrirán el descargador de fondo del dique Potrerillos y piden no acercarse al río Mendoza

¿Vuelve el Zonda al llano el viernes? Las alertas, los horarios y qué dice el pronóstico para Mendoza

Lee además
General Alvear apuesta a la hidroponía: así funciona el innovador cultivo de lechugas sin tierra video

Un proyecto nacido a pulmón transforma la forma de producir lechugas en General Alvear
Pozo Villa Anita en Tunuyán. video

Denuncian una conexión de agua hacia un loteo privado: qué respondió AYSAM
LO QUE SE LEE AHORA
¿Zonda en el llano el viernes? Alertas, horarios y el pronóstico para Mendoza.

¿Vuelve el Zonda al llano el viernes? Las alertas, los horarios y qué dice el pronóstico para Mendoza

Las Más Leídas

¿Zonda en el llano el viernes? Alertas, horarios y el pronóstico para Mendoza.

¿Vuelve el Zonda al llano el viernes? Las alertas, los horarios y qué dice el pronóstico para Mendoza

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras

¡Alerta total en Mendoza por el Súper El Niño! El fenómeno más violento en un siglo que cambiará el clima 

¡Alerta total en Mendoza por el "Súper El Niño"! El fenómeno más violento en un siglo que cambiará el clima

Neymar tomó una decisión histórica y el mundo del fútbol quedó en shock

Histórico anuncio de Neymar: por qué su decisión conmueve al fútbol

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 29 de julio: números ganadores del sorteo 3395

Tres apostadores del Quini 6 se llevaron $126 millones cada uno: de dónde son y a qué números jugaron