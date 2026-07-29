29 de julio de 2026
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Día de la Cultura Nacional: por qué se celebra hoy, 29 de julio

Cada 29 de julio se conmemora el Día de la Cultura Nacional. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Día de la Cultura Nacional: por qué se celebra hoy, 29 de julio

Día de la Cultura Nacional: por qué se celebra hoy, 29 de julio

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 29 de julio se celebra el Día de la Cultura Nacional, una efeméride instaurada para homenajear a una de las figuras más influyentes de la historia argentina. La fecha invita a reflexionar sobre su legado y el aporte que realizó al desarrollo cultural e intelectual del país.

Hoy es el Día de la Cultura Nacional

Hoy es el Día de la Cultura Nacional

Quién fue Ricardo Rojas y por qué se lo homenajea cada 29 de julio

El Día de la Cultura Nacional se conmemora en homenaje al escritor, periodista, poeta y ensayista Ricardo Rojas, una de las figuras más destacadas de la cultura argentina, quien falleció el 29 de julio de 1957.

Nacido en San Miguel de Tucumán en 1882, Rojas realizó sus estudios en Santiago del Estero y desarrolló una prolífica trayectoria como docente, escritor e intelectual. Fue profesor de Literatura Castellana, recibió el Premio Nacional de Literatura y se distinguió por su firme defensa de los valores democráticos y liberales. Sus convicciones políticas le valieron persecuciones y un período de confinamiento durante su vida. En 1955, además, fue designado embajador argentino en Perú.

Ricardo Rojas

Ricardo Rojas

Entre sus obras más influyentes se encuentra Historia de la literatura argentina, donde dejó una de sus reflexiones más recordadas sobre la identidad nacional: "La argentinidad está constituida por un territorio, por un pueblo, por un Estado, por un idioma, por un ideal que tiende cada día a definirse mejor. Ahora mismo, con estas breves páginas, estamos tratando de definirlo".

En reconocimiento a su legado, en 1982 el Gobierno nacional instituyó, mediante un decreto presidencial, el 29 de julio como el Día de la Cultura Nacional. La norma destaca que "la cultura, expresión esencial del hombre, define e identifica a los pueblos, los que trascienden merced al desarrollo, preservación y difusión de aquella". Asimismo, sostiene que la fecha busca recordar anualmente los valores de la cultura argentina y evaluar las acciones destinadas a su fortalecimiento, preservación y promoción en todo el país.

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