Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 24 de julio

Si buscas una excusa para prender Netflix , el 24 de julio trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo del 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos . Estos son los estrenos destacados para ver este día .

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear . En esta oportunidad, se incorpora series y películas . A continuación, los estrenos más destacados de la jornada .

Ruth regresa a casa tras años de distanciamiento familiar cuando su madre muere en circunstancias inexplicables. Allí reencuentra a su padre, convertido en un hombre agresivo y obsesionado con una siniestra teoría de la conspiración. La tensión entre ambos crece hasta el punto en que Ruth comienza a preguntarse si está compartiendo techo con el asesino de su propia madre.

2. La ciudad de las estafas (Comedia)

Cuando descubren que su impresora es capaz de fabricar billetes tras recibir el impacto de un rayo en medio de una tormenta, una familia se convierte en el centro de un caos colectivo que la obligará a mantenerse unida para evitar que su mayor secreto salga a la luz.

3. 72 horas (Comedia)

Un ejecutivo publicitario de cuarenta años es añadido por error al chat grupal de una despedida de soltero organizada por veinteañeros. Para salvar su carrera y reputación, los sigue en una alocada aventura de 72 horas en Miami que no olvidará jamás.

La nueva comedia de Netflix tiene a Kevin Hart como protagonista. Foto: web

Las series que se estrenan el 24 de julio

1. Musafir Cafe (Romance)

Chander y Sudha sienten una atracción inmediata, pero el destino los separa antes de que puedan darle una oportunidad. Ese breve romance marca a Chander para siempre y lo lleva a abrir una cafetería para conocer a alguien más.