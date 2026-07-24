Netflix tiene una de las series más atrapantes y ya tiene asegurada una cuarta temporada

Si buscas una serie cargada de traiciones y conflictos familiares, " Beauty in Black " es una de las producciones de Netflix que merece un lugar en tu lista. Creada por Tyler Perry , la ficción conquistó a millones de espectadores con una historia donde la ambición de poder y los secretos pueden cambiar el destino de cualquiera.

La historia sigue a Kimmie , una stripper cuya vida cambia por completo cuando se cruza con la poderosa familia Bellarie , propietaria de un exitoso imperio de cosméticos que oculta un oscuro negocio de trata de personas . Lo que comienza como un encuentro fortuito termina convirtiéndola en una pieza clave dentro de una red de luchas de poder que amenaza con destruir a todos los involucrados .

A medida que avanza la trama, los conflictos familiares se intensifican y los secretos salen a la luz , dando lugar a una historia donde las alianzas cambian constantemente y nadie parece estar a salvo .

Aunque los seguidores todavía esperan el estreno de la tercera temporada, para fines del 2026 , Netflix ya adelantó algunos detalles de los nuevos episodios. En esta nueva entrega, Kimmie ( Taylor Polidore Williams ) finalmente logra ocupar un lugar dentro de la familia Bellarie . Sin embargo, conservar esa posición será mucho más difícil de lo que imaginaba.

Una disputa familiar con consecuencias mortales la obligará a formar una inesperada alianza con Mallory (Crystle Stewart). Juntas deberán enfrentarse a un escenario dominado por la venganza y los secretos mejor guardados, mientras la guerra interna entre los Bellarie amenaza con hacer caer el imperio construido por la familia.

Además de Taylor Polidore Williams y Crystle Stewart, el elenco vuelve a reunir a Amber Reign Smith, Xavier Smalls, Ricco Ross, Julian Horton, Steven G. Norfleet, Richard Lawson, Terrell Carter, Bryan Tanaka, Charles Malik Whitfield y Debbi Morgan.

Netflix confirmó la temporada 4 antes del estreno de la tercera

La confianza de Netflix en la serie quedó reflejada en una decisión poco habitual, tras asegurar una cuarta temporada antes incluso del estreno de la tercera parte de "Beauty in Black". De esta manera, la plataforma garantiza la continuidad de una de las ficciones dramáticas creadas por Tyler Perry con mejor recepción entre los fanáticos del género.

El propio creador, guionista, director y productor ejecutivo de la serie, celebró la noticia y aseguró que la historia de los Bellarie todavía tiene mucho por contar. Según reveló, aún quedan numerosos conflictos y personajes por desarrollar, por lo que la cuarta temporada profundizará en las disputas familiares, las traiciones y los secretos que sostienen la trama.

La temporada 3 se estrenará a fines de 2026. Foto: web

Reparto protagonico de la Temporada 1

Taylor Polidore Williams: Kimmie

Kimmie Crystle Stewart: Mallory Bellarie

Mallory Bellarie Ricco Ross: Horace Bellarie

Horace Bellarie Amber Reign Smith: Rain

Rain Xavier Smalls: Ángel

Ángel Julian Horton: Roy Bellarie

Roy Bellarie Steven G. Norfleet: Charles Bellarie

Charles Bellarie Richard Lawson: Norman Bellarie

Más series y películas con Taylor Polidore Williams

En series:

1. Wicked City

Un grupo de brujas urbanas descubre nuevos niveles de poder mientras enfrentan secretos ocultos y enemigos peligrosos que amenazan con destruirlas.

2. Este es Pony

Annie Bramley y su familia ven cómo su tranquila vida cambia con la llegada de Pony, un caballo parlante divertido e impredecible que convierte cada día en una nueva aventura.

3. Snowfall

En Los Ángeles de 1983, varios personajes con intereses diferentes luchan por el control del negocio del crack, cruzando sus caminos entre la ambición, el poder y el peligro.

En películas:

1. Divorcio en negro de Tyler Perry

Ava intenta salvar su matrimonio con Dallas, pero una serie de revelaciones sobre su esposo la lleva a descubrir una realidad que cambiará por completo su vida.

2. Bienvenido a casa, Roscoe Jenkins

Roscoe Jenkins, un exitoso presentador de televisión, regresa a su pueblo natal para demostrar cuánto ha cambiado, aunque el reencuentro con su familia será más complicado de lo esperado.

3. Todos mis amigos están muertos

Lana se reencuentra con una amiga que creía fallecida y descubre que posee habilidades especiales que podrían ayudarla a encontrar su verdadero propósito.

Tráiler de "Beauty in Black"