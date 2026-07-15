Netflix revive la tragedia que estremeció a un crucero y dejó al mundo sin palabras

Los documentales sobre tragedias reales tienen un enorme espacio dentro de Netflix , una plataforma que sabe aprovechar su capacidad para contar historias que exploran lo bizarro y lo insólito . Así lo demostró con el reciente éxito de " Naufragio: Pesadilla en el mar ", la película que reconstruye el conocido desastre del Costa Concordia en 2012 .

Para quienes se quedaron con ganas de explorar historias similares, la N roja guarda una producción estrenada a fines de 2025 en la que otro viaje vacacional en crucero terminó rozando la catástrofe en " Fiasco total: El crucero de la caca ", otra serie real tan absurda como inolvidable.

El documental forma parte de la saga Fiasco Total y reconstruye uno de los episodios más insólitos de la historia de los cruceros modernos. A través de testimonios de pasajeros, imágenes de archivo y una narrativa que oscila entre el horror y el absurdo, la producción de Netflix revive los cinco días más largos que vivieron los más de 4.000 turistas a bordo del Carnival Triumph en febrero de 2013 .

El relato no se limita a describir las condiciones infrahumanas del viaje , sino también explora cómo la empresa responsable gestionó la crisis , y qué quedó de todo aquello en la memoria de quienes lo vivieron en carne propia.

La historia real detrás del crucero insólito

Todo comenzó el 7 de febrero de 2013, cuando el Carnival Triumph zarpó desde Texas rumbo a Yucatán, México, con regreso previsto al punto de partida el 10 de febrero. Lo que prometía ser una travesía de placer se torció a las 5:30 de la madrugada del segundo día, cuando un incendio en la sala de máquinas desató el caos.

La embarcación, ubicada a unas 150 millas al norte de la península de Yucatán, logró sofocar el fuego, pero perdió toda capacidad de propulsión. Las corrientes marinas movieron un barco a la deriva, sin rumbo fijo.

A partir de ese momento, la vida a bordo se convirtió en una pesadilla progresiva. Sin electricidad, refrigeración ni sistema sanitario operativo, los inodoros dejaron de funcionar y los desechos humanos comenzaron a acumularse, desbordándose por camarotes, pasillos y áreas comunes. El hedor se volvió insoportable, agravado por la falta de ventilación y aire acondicionado bajo el sol del Golfo de México.

La producción se basa en una cruda historia real. Foto: web

Ante la emergencia, los pasajeros improvisaron sanitarios con bolsas y tachos de plástico mientras esperaban asistencia en condiciones extremas e insalubres. Recién entre el cuarto y el quinto día, el Carnival Triumph fue localizado y remolcado hasta el puerto de Mobile, Alabama. Los primeros en recibir atención fueron quienes presentaban problemas médicos urgentes.

Muchos pasajeros aseguraron que el trauma vivido quedó grabado de forma permanente en su memoria. La empresa responsable debió enfrentar múltiples demandas y pagó compensaciones económicas que oscilaron entre los 3.000 y los 15.000 dólares por afectado.

Cinco documentales imperdibles de Netflix

1. La verdad detrás de la tragedia de Moriah Wilson

Moriah "Mo" Wilson era una ciclista de 25 años con una proyección prometedora en el ciclismo. Su vida fue abruptamente interrumpida por un asesinato que conmocionó a la comunidad deportiva. Este documental reconstruye los hechos y sus consecuencias.

2. Fiasco Total: El niño del globo

Un plato volador casero despega y, al parecer, un niño de seis años viaja en su interior, desatando el pánico en Estados Unidos. Pero ¿qué pasó realmente? Este documental lo investiga con la misma mezcla de incredulidad y fascinación que generó el hecho en su momento.

3. Una amistad, un asesinato

Durante casi una década, esta serie sigue el proceso que llevó a identificar y detener a un agresor que vivía entre personas que lo conocían de cerca. Construida a partir de testimonios de antiguos amigos del acusado, un sacerdote local, un periodista y el fundador de un grupo de Facebook dedicado a personas desaparecidas, la serie muestra cómo el miedo y la desconfianza se instalaron en una comunidad entera.

4. Millonario

Un humilde campesino del sur de Chile cree haberse convertido en el ganador de la lotería más grande del país. Pero cuando descubre que su boleto está en malas condiciones, la alegría se transforma en angustia. Lo que sigue es una historia de lucha familiar y judicial por lo que consideran suyo.

5. Un matrimonio mortal en Carolina del Norte

¿Asesinato o defensa propia? Contada desde ambas perspectivas, esta producción explora la muerte de Jason Corbett durante una disputa con su esposa y su suegro, en un caso que desafía cualquier respuesta sencilla.

Tráiler de "Fiasco total: El crucero de la caca"