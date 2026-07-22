Netflix la mantuvo oculta y hoy es la película de terror más vista: de qué trata Frecuencia mortal

A más de dos décadas de su estreno, " Frecuencia mortal " volvió a posicionarse entre las películas más vistas de Netflix en Argentina . Con una combinación de suspenso, tensión constante y una historia atrapante, este clásico protagonizado por Paul Walker se convirtió nuevamente en una de las opciones preferidas por los fanáticos del thriller y el terror .

La historia sigue a un joven que emprende un viaje por carretera con la ilusión de reencontrarse con la chica de la que está enamorado . Sin embargo, sus planes cambian cuando debe recoger a su hermano mayor , conocido por su personalidad impulsiva y su tendencia a meterse en problemas.

Es el clásico de suspenso que nadie se pierde hoy en Netflix:

Durante el trayecto, ambos le hacen una broma utilizando una radio CB para comunicarse con camioneros. Lo que comienza como una travesura aparentemente inofensiva pronto se transforma en una pesadilla cuando llaman la atención de un peligroso desconocido que inicia una persecución implacable .

A partir de ese momento, los hermanos quedan atrapados en un juego de tensión y supervivencia que los obligará a enfrentarse a una amenaza cada vez más cercana y aterradora.

Estrenada en 2001, la película fue un éxito y le dio lugar a dos secuelas con Frecuencia mortal 2 (2008) y Frecuencia mortal 3 (2014).

Qué dijo la crítica sobre la película

Desde su estreno, "Frecuencia mortal" recibió una valoración positiva por parte de la crítica especializada gracias a su capacidad para generar suspenso sin recurrir a grandes efectos ni a los recursos habituales del género.

En Rotten Tomatoes obtuvo un 73% de aprobación basado en más de un centenar de reseñas. El consenso de la plataforma destaca que se trata de un thriller de serie B eficaz, capaz de mantener la tensión y los momentos inquietantes durante gran parte de su desarrollo.

Por su parte, Metacritic le otorgó 75 puntos sobre 100, una puntuación que refleja críticas generalmente favorables.

Entre las opiniones más destacadas, The New York Times señaló que la película resulta "mucho más efectiva aterrorizando que muchos thrillers hollywoodenses sobrecargados". En la misma línea, Variety consideró que, aunque no reinventa el género, aprovecha al máximo sus convenciones. Mientras tanto, SFGate la describió como "entretenimiento elevado a la categoría de arte", y el diario español ABC elogió la dirección de John Dahl por combinar suspenso y humor negro de manera efectiva.

Buenas críticas y sin mucho tiempo para desperdiciar: "Frecuencia mortal" tiene dos secuelas. Foto: web

Reparto de la película

Paul Walker: Lewis Thomas

Lewis Thomas Steve Zahn: Fuller Thomas

Fuller Thomas Leelee Sobieski: Venna

Venna Jessica Bowman: Charlotte Dawson

Charlotte Dawson Mateo Kimbrough: Clavo oxidado

Clavo oxidado Stuart Stone: Danny

Danny Brian Leckner: Oficial Keeney

Oficial Keeney Jim Beaver: Sheriff Ritter

Sheriff Ritter Hugh Dane: el hombre en la puerta

el hombre en la puerta Jay Hernández: Marina

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Tráiler de "Frecuencia mortal"