Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 22 de julio

Si buscas una excusa para prender Netflix , el 22 de julio trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo del 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos . Estos son los estrenos destacados para ver este día .

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear . En esta oportunidad, se incorpora series y películas . A continuación, los estrenos más destacados de la jornada .

Tras casarse con un influyente empresario, Elize cree haber encontrado el matrimonio perfecto. Sin embargo, las infidelidades de su esposo elevan la tensión entre ambos hasta convertir la relación en un vínculo tóxico que los conduce a una tragedia.

2. Una tóxica historia de amor (Documental)

Lo que comenzó como una serie de correos amenazantes terminó en una espiral de venganza que involucró a un agente federal de Estados Unidos recién casado y a su ex pareja. Un documental que explora los peligrosos límites entre la obsesión y las consecuencias legales.

Las series que se estrenan el 22 de julio

1. GIGN: Unidad de élite (Acción)

Un oficial de alto rango a punto de retirarse ve cómo un ataque sin precedentes sacude a su unidad. Obligado a volver a la acción, deberá liderar una misión peligrosa que lo enfrenta no solo al enemigo, sino también a los fantasmas de su propio pasado.

La historia se resume en 8 episodios impactantes. Foto: Netflix

2. El otro padre (Drama)

Una médica busca desesperadamente un donante de riñón para salvar la vida de su hija, hasta que una prueba de ADN revela un secreto familiar capaz de destruir a dos familias al mismo tiempo.