Una madre hará lo imposible por salvar a su hijo: la película francesa que arrasa en Netflix

Con una historia cargada de emociones, " Hasta el final " se posiciona entre las películas francesas más destacadas de Netflix . El film propone un intenso recorrido los sacrificios familiares y las decisiones más difíciles cuando la vida de un hijo depende de una última esperanza .

Estrenada en Netflix el 8 de julio de 2026 , la historia sigue a Jada , una mujer que hizo todo lo posible por convertirse en madre y cuya vida cambia por completo cuando su pequeño hijo es diagnosticado con una grave enfermedad . Ante la urgencia de encontrar un donante compatible , decide enfrentar cualquier obstáculo con tal de darle una nueva oportunidad de vida.

A medida que avanza la búsqueda, debe tomar decisiones cada vez más difíciles mientras lucha contra el tiempo y las limitaciones del sistema. El resultado es un drama que mantiene la tensión emocional hasta el desenlace .

Aunque "Hasta el final" no adapta un caso real específico ni relata una historia testimonial, sí está inspirada en situaciones que miles de familias enfrentan a diario . La búsqueda de un donante, la incertidumbre frente a una enfermedad grave y los desafíos emocionales que atraviesan los padres forman parte de una realidad médica que el film retrata con sensibilidad.

Esa cercanía con experiencias reales le aporta verosimilitud a la historia y hace que el conflicto resulte aún más impactante. Sin recurrir a hechos documentados, la película construye un relato profundamente humano que invita a reflexionar sobre el amor y la capacidad de luchar incluso en los momentos más difíciles.

Reparto de la película

Nawell Madani: Jada

Jada Guillaume Gouix: Paul

Paul Paul Fouré: Naël / Adrien

Naël / Adrien Nicolas Briançon: Profesor Bonfanti

Profesor Bonfanti Steve Tientcheu: Manenti

Una historia que toca el corazón y conmueve. Foto: web

Más series y películas con Nawell Madani

En series:

1. Hasta ahora todo va bien

Una periodista se ve envuelta en una peligrosa situación mientras intenta evitar que su hermano vaya a la cárcel. Al mismo tiempo, su familia termina involucrada en los planes de un peligroso narcotraficante.

2. La Oficina de Asuntos de Género

A través de distintas historias, esta comedia parodia problemáticas como la brecha salarial y la discriminación por edad en el ámbito laboral.

En películas:

1. La tête dans les étoiles

Ali es un hombre de 30 años que trabaja como repartidor, pero su vida cambia por completo cuando un accidente lo envía al espacio.

2. Operación arriesgada

Una familia y su jardinero pasan a formar parte de una lista negra del gobierno porque Sarge, el líder del grupo, guarda un secreto de Estado. Para sobrevivir, deberá idear un plan que le permita mantenerse con vida.

Tráiler de "Hasta el final"