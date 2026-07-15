Mundial 2026, en vivo: Argentina busca una nueva final ante Inglaterra

Los secretos de la histórica clasificación de Argentina ante Inglaterra en Francia 98

La victoria de Argentina sobre Inglaterra en los octavos de final del Mundial de Francia 1998 no solo quedó en el recuerdo por la dramática definición por penales, sino también por el meticuloso trabajo de Daniel Passarella. El entrenador preparó jugadas de laboratorio en absoluto secreto, al punto de cubrir los entrenamientos con lonas verdes para evitar que espías rivales observaran los movimientos. De esa planificación nació el recordado gol de Javier Zanetti, quien sorprendió a la defensa inglesa tras una acción ensayada que originalmente tenía como protagonista a Ariel Ortega.

La obsesión de Passarella también incluyó el uso de pecheras para despistar sobre la formación titular y la incorporación de Jorge Higuaín como observador de los rivales gracias a su dominio del francés. En la definición por penales apareció la figura de Carlos Roa, que atajó dos remates y selló el inolvidable pase a cuartos de final, en una de las victorias más recordadas de la Selección argentina frente a Inglaterra en la historia de los Mundiales.