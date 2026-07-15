Mundial 2026, en vivo: Argentina busca una nueva final ante Inglaterra

La Selección de fútbol de Argentina se enfrenta este miércoles a Inglaterra en una semifinal cargada de historia, con el objetivo de meterse en la gran final del Mundial 2026, donde ya espera España tras eliminar a Francia.
Con Messi a la cabeza, Argentina salió al campo para realizar el calentamiento
La Selección argentina ingresó al campo de juego del estadio de Atlanta para comenzar con los movimientos precompetitivos antes de enfrentar a Inglaterra. Lionel Messi encabezó la salida del plantel y recibió una ovación ensordecedora de los hinchas albicelestes.
Los futbolistas iniciaron los trabajos de movilidad, pases y definición bajo la supervisión del cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Con las tribunas teñidas de celeste y blanco, la cuenta regresiva ya entró en su tramo final para conocer al segundo finalista de la Copa del Mundo.