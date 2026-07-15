15 de julio de 2026
{}
Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026, en vivo: Argentina busca una nueva final ante Inglaterra

El equipo nacional tiene un compromiso complicado en el desafiante Mundial 2026.

El equipo nacional tiene un compromiso complicado en el desafiante Mundial 2026.

Messi

Seguí el minuto a minuto de la presentación de la Selección frente a los ingleses, en la semi del exigente Mundial 2026. No te lo pierdas.

Por Sitio Andino Deportes

EN VIVO

La Selección de fútbol de Argentina se enfrenta este miércoles a Inglaterra en una semifinal cargada de historia, con el objetivo de meterse en la gran final del Mundial 2026, donde ya espera España tras eliminar a Francia.

Seguí minuto a minuto el duelo del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra

Con Messi a la cabeza, Argentina salió al campo para realizar el calentamiento

La Selección argentina ingresó al campo de juego del estadio de Atlanta para comenzar con los movimientos precompetitivos antes de enfrentar a Inglaterra. Lionel Messi encabezó la salida del plantel y recibió una ovación ensordecedora de los hinchas albicelestes.

Los futbolistas iniciaron los trabajos de movilidad, pases y definición bajo la supervisión del cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Con las tribunas teñidas de celeste y blanco, la cuenta regresiva ya entró en su tramo final para conocer al segundo finalista de la Copa del Mundo.

El Dibu Martínez entra para hacer el calentamiento previo

Emiliano Martínez hizo su ingreso al estadio de Atlanta y comenzó con la preparación para el decisivo encuentro frente a Inglaterra. El arquero argentino volvió a mostrarse concentrado y recibió una ovación de los hinchas albicelestes presentes en las tribunas.

El Dibu será una de las figuras centrales del partido por su experiencia en encuentros definitorios y su enorme presencia bajo los tres palos. La Selección argentina confía en sus manos para sostener el arco y dar un nuevo paso rumbo a la final. Ya trabaja dentro del campeo de juego.

Roberto Ayala marcó la clave de Argentina ante Inglaterra: confianza desde el minuto cero

Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de la Selección argentina, aseguró que una de las claves para enfrentar a Inglaterra será “ganar confianza desde el minuto cero”. El exdefensor remarcó la importancia de comenzar el partido con personalidad, concentración y precisión para evitar que el rival imponga sus condiciones.

El ayudante de Lionel Scaloni también destacó que Argentina deberá sostener la intensidad y estar atenta a los futbolistas más peligrosos del conjunto inglés. Con un lugar en la final en juego, la Albiceleste buscará hacerse fuerte desde el arranque y trasladar al campo la seguridad construida durante todo el torneo.

Paredes y De Paul cumplieron con la cábala de los caramelos antes de la semifinal

Leandro Paredes y Rodrigo De Paul volvieron a cumplir con una de las cábalas más conocidas de la Selección argentina. Ya en el estadio de Atlanta, los mediocampistas caminaron por el campo de juego mientras comían caramelos, una costumbre que repiten antes de los partidos importantes.

Aunque De Paul comenzará la semifinal ante Inglaterra desde el banco de suplentes, el ritual no cambió y volvió a compartir el momento con Paredes. La escena despertó rápidamente la ilusión de los hinchas, que confían en que la tradición vuelva a acompañar a la Albiceleste.

Formaciones confirmadas para la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Argentina e Inglaterra confirmaron sus equipos titulares para disputar la última semifinal de la Copa del Mundo en el estadio de Atlanta. La principal novedad en la Albiceleste será la presencia de Giuliano Simeone desde el inicio en reemplazo de Rodrigo De Paul, una decisión fuerte de Lionel Scaloni para sumar intensidad y recorrido.

Del otro lado, Thomas Tuchel apuesta por sus principales figuras, con Jude Bellingham y Harry Kane como referentes del conjunto inglés. El ganador del encuentro avanzará a la gran final del próximo domingo en Nueva York-Nueva Jersey, donde ya espera España.

La Selección llegó al estadio y los jugadores hicieron temblar el micro desde adentro

La Selección argentina arribó al estadio de Atlanta para disputar la semifinal ante Inglaterra y dejó una escena tan curiosa como llamativa. Antes de bajar, los futbolistas comenzaron a saltar dentro del micro y provocaron que el vehículo se moviera de un lado a otro.

Lionel Scaloni observó la situación desde el exterior mientras el plantel mostraba toda su energía antes del partido. El particular ritual reflejó el clima de unión y entusiasmo de la Albiceleste en la previa de un encuentro que definirá al rival de España en la final.

Giuliano Simeone será titular ante Inglaterra y reemplazará a Rodrigo De Paul

Lionel Scaloni confirmó una modificación fuerte para la semifinal: Giuliano Simeone estará desde el arranque en lugar de Rodrigo De Paul. El futbolista del Atlético de Madrid se ganó un lugar en el equipo por su intensidad, despliegue y capacidad para recorrer toda la banda.

La presencia de Simeone le permitirá a la Selección argentina sumar velocidad y presión en el mediocampo frente a un rival con futbolistas de gran potencia física. De Paul, una de las piezas más utilizadas durante el ciclo de Scaloni, comenzará el encuentro en el banco de suplentes.

Silbidos para Inglaterra en su ingreso al campo de juego

El estadio de Atlanta hizo sentir su mayoría argentina cuando los jugadores de Inglaterra salieron al campo para realizar los primeros movimientos. Una fuerte silbatina bajó desde las tribunas y acompañó cada paso de Los Tres Leones sobre el césped.

El recibimiento dejó en claro el clima que se vivirá durante la semifinal. Mientras el conjunto inglés comenzó con la entrada en calor, los hinchas de la Selección argentina redoblaron los cánticos y transformaron la previa en una verdadera fiesta celeste y blanca.

Bellingham y Kane ya están en el estadio para la semifinal ante Argentina

Las principales figuras de Inglaterra, Jude Bellingham y Harry Kane, ya ingresaron al estadio de Atlanta y comenzaron con la preparación para el decisivo encuentro frente a la Selección argentina. Ambos futbolistas serán las grandes cartas ofensivas del equipo dirigido por Thomas Tuchel.

Bellingham llega como uno de los máximos goleadores ingleses en el torneo, mientras que Kane volverá a ser la principal referencia dentro del área. Inglaterra buscará apoyarse en sus dos estrellas para conseguir el pase a la final, donde ya espera España.

Inglaterra llegó primero al estadio por su condición de local

La previa de la semifinal comenzó con una curiosidad fuera de la cancha. El micro de Inglaterra adelantó al de Argentina durante el recorrido hacia el Mercedes-Benz Stadium y fue el primero en arribar al estadio de Atlanta, ya que el conjunto europeo figura como local por disposición del cuadro del torneo.

Se trata de un detalle organizativo habitual en las competencias de la FIFA, que determina aspectos logísticos como el orden de llegada, el uso de los vestuarios y otros protocolos previos al partido. Más allá de esa condición administrativa, la expectativa ya se vive tanto dentro como fuera del estadio para un duelo que definirá al segundo finalista del Mundial.

El manto sagrado ya espera a la Selección en el vestuario

El vestuario de Argentina luce impecable a minutos de la semifinal ante Inglaterra, con la camiseta azul preparada en cada lugar para recibir a los futbolistas. La casaca alternativa será la elegida para buscar el pase a la gran final.

Con el escudo de la AFA, las tres estrellas y los nombres de cada jugador listos, el ambiente ya transmite clima de partido grande. No hay mejor traje para una cita histórica que este manto sagrado.

La Selección argentina ya viaja rumbo al estadio para enfrentar a Inglaterra

El plantel de la Selección argentina dejó la concentración y subió al micro que lo trasladará hasta el Mercedes-Benz Stadium, escenario de la semifinal ante Inglaterra. Los futbolistas partieron en medio de un fuerte operativo de seguridad y con la ilusión de conseguir el pase a una nueva final.

La delegación encabezada por Lionel Scaloni llegará con tiempo suficiente para reconocer el campo de juego, realizar la entrada en calor y ultimar los últimos detalles. En las tribunas, miles de hinchas albicelestes ya aguardan por la salida del equipo en uno de los partidos más importantes del Mundial 2026.

Así luce el imponente estadio de Atlanta antes de Argentina-Inglaterra

El Mercedes-Benz Stadium comienza a poblarse de hinchas argentinos e ingleses para la esperada semifinal. El moderno escenario de Atlanta tiene capacidad para más de 75.000 espectadores, fue inaugurado en 2017 y cuenta con un llamativo techo retráctil que se abre y se cierra como el diafragma de una cámara fotográfica.

El estadio es la casa de los Atlanta Falcons de la NFL y del Atlanta United de la MLS, y ya recibió eventos de enorme magnitud como el Super Bowl LIII, finales del fútbol universitario y partidos internacionales. Ahora se prepara para una de sus noches más importantes: Argentina e Inglaterra definirán allí al rival de España en la gran final.

Un hincha sorprendió con un impresionante tatuaje de Messi en Atlanta

La previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra dejó una imagen que rápidamente se volvió viral. Un hincha argentino mostró un impactante tatuaje de Lionel Messi en su muslo derecho, una verdadera obra de arte que despertó la admiración de quienes aguardaban el ingreso al estadio de Atlanta.

El fanático fue entrevistado por Matías Pelliccioni y explicó el significado del diseño, que refleja la devoción por el capitán de la Selección argentina. En medio de la ilusión por alcanzar una nueva final, los hinchas siguen demostrando su pasión con banderas, camisetas y hasta tatuajes dedicados al mejor jugador del mundo.

La estrella del 86 también dice presente en Atlanta y los hinchas ya sueñan con la del 26

La previa de la semifinal sumó una postal bien argentina: varios hinchas llegaron al estadio vestidos de estrellas, en homenaje al título conseguido en México 1986. Con brillo, camisetas y mucho color, los fanáticos volvieron a demostrar que la ilusión por otra consagración está más encendida que nunca.

La imagen rápidamente despertó una pregunta inevitable entre los presentes: ¿y la estrella del 26? La Selección argentina está a un paso de la final y los hinchas ya se animan a imaginar una nueva estrella sobre el escudo de la AFA.

Argentina e Inglaterra vuelven a verse las caras: así está el historial

Argentina e Inglaterra se enfrentaron en 14 oportunidades, con una ventaja para el seleccionado británico. La Albiceleste consiguió tres victorias, mientras que los ingleses se impusieron en seis encuentros y los otros cinco partidos terminaron empatados.

El historial incluye algunos de los cruces más recordados de los Mundiales, como la victoria argentina en México 1986, con los dos goles históricos de Diego Maradona, y la clasificación por penales en Francia 1998. Ahora, ambas selecciones vuelven a enfrentarse con un lugar en la final en juego.

Escocia se hace argentina y alienta contra Inglaterra en la semifinal

La histórica rivalidad entre Escocia e Inglaterra volvió a quedar en evidencia en la previa del partido decisivo. Hinchas escoceses expresaron su apoyo a la Selección argentina y manifestaron su deseo de ver eliminado al conjunto inglés en las semifinales del Mundial 2026.

Con mensajes, banderas y gestos de simpatía hacia la Albiceleste, los fanáticos escoceses se sumaron a la expectativa por el duelo en Atlanta. La curiosa alianza futbolera le agregó otro condimento a un encuentro cargado de historia, rivalidad y tensión por un lugar en la gran final.

¡Se abrieron las puertas! Comienza el ingreso de los hinchas para la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Con varias horas de anticipación al inicio del partido, se abrieron las puertas del estadio de Atlanta y comenzó el ingreso de los hinchas de Argentina e Inglaterra para vivir una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026. Miles de fanáticos empezaron a ocupar sus ubicaciones en un clima de enorme expectativa.

Pese a la histórica rivalidad entre ambas selecciones, el ingreso se desarrolla con normalidad y bajo un importante operativo de seguridad. La ilusión albiceleste vuelve a sentirse con fuerza en las tribunas, donde los primeros cánticos ya empiezan a darle color a la previa de un duelo que definirá al rival de España en la gran final.

La Scaloneta pasó por la barbería antes de enfrentar a Inglaterra

En la previa de la semifinal frente a Inglaterra, varios futbolistas de la Selección argentina aprovecharon la concentración para renovar su imagen de la mano de Dany Ale, el peluquero oficial del plantel. Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Leandro Paredes y Lautaro Martínez fueron algunos de los que pasaron por la improvisada barbería montada en el hotel, donde no faltaron las risas, el mate y el buen clima puertas adentro.

Los videos compartidos por el estilista muestran a los jugadores luciendo nuevos cortes con degradados y detalles personalizados, además de la tradicional capa de la AFA con las tres estrellas. Uno de los momentos más comentados fue la reacción de Otamendi, que pasó de un gesto serio a una carcajada, mientras Exequiel Palacios bromeó en redes sociales con un comentario que rápidamente se viralizó entre los hinchas.

The Sun apuntó contra el Dibu Martínez y reveló sus "10 trucos sucios" antes de Argentina-Inglaterra

El diario británico The Sun calentó la previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra con una publicación dedicada a Emiliano "Dibu" Martínez, a quien describió como una de las principales amenazas para el conjunto inglés. El medio aseguró que el arquero argentino utiliza "tácticas dudosas" para desestabilizar a sus rivales, especialmente en las definiciones por penales, y advirtió que Harry Kane deberá estar preparado para enfrentarlas.

Entre los llamados "trucos sucios", el periódico mencionó las provocaciones verbales, las demoras para entregar la pelota, arrojar el balón lejos del punto penal, presionar a los árbitros y exagerar sus festejos para aumentar la presión sobre los ejecutantes. Además, recordó acciones protagonizadas por el arquero en la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022, al sostener que su fortaleza no solo pasa por sus atajadas, sino también por el juego psicológico que despliega dentro de la cancha.

Scaloni prepara cambios en Argentina para enfrentar a Inglaterra por un lugar en la final

Lionel Scaloni mantiene varias dudas para definir la formación de Argentina ante Inglaterra y todo indica que no repetirá el equipo que fue titular frente a Egipto y Suiza. Nicolás Otamendi apareció en todas las pruebas y podría ingresar como tercer marcador central o provocar el corrimiento de Lisandro Martínez al lateral izquierdo, mientras que Nahuel Molina y Gonzalo Montiel siguen disputándose el puesto por la derecha.

En el mediocampo también podrían aparecer novedades, ya que Rodrigo De Paul corre riesgo de perder la titularidad ante Exequiel Palacios, Giuliano Simeone o Nicolás González. Los siete nombres que tendrían asegurado su lugar son Dibu Martínez, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Lionel Messi y Julián Álvarez, mientras el cuerpo técnico define las últimas piezas para buscar el pase a la final del Mundial 2026.

Los secretos de la histórica clasificación de Argentina ante Inglaterra en Francia 98

La victoria de Argentina sobre Inglaterra en los octavos de final del Mundial de Francia 1998 no solo quedó en el recuerdo por la dramática definición por penales, sino también por el meticuloso trabajo de Daniel Passarella. El entrenador preparó jugadas de laboratorio en absoluto secreto, al punto de cubrir los entrenamientos con lonas verdes para evitar que espías rivales observaran los movimientos. De esa planificación nació el recordado gol de Javier Zanetti, quien sorprendió a la defensa inglesa tras una acción ensayada que originalmente tenía como protagonista a Ariel Ortega.

La obsesión de Passarella también incluyó el uso de pecheras para despistar sobre la formación titular y la incorporación de Jorge Higuaín como observador de los rivales gracias a su dominio del francés. En la definición por penales apareció la figura de Carlos Roa, que atajó dos remates y selló el inolvidable pase a cuartos de final, en una de las victorias más recordadas de la Selección argentina frente a Inglaterra en la historia de los Mundiales.

Tensión en Inglaterra: Bellingham cruzó a Tuchel antes de la semifinal ante Argentina

A horas de enfrentar a Argentina, la interna de Inglaterra quedó expuesta por un nuevo cruce entre Jude Bellingham y el entrenador Thomas Tuchel. El conflicto volvió a tomar fuerza después del triunfo por 2-1 sobre Noruega, cuando el técnico alemán cuestionó con dureza el rendimiento del equipo pese a la clasificación y aseguró que sus jugadores habían tenido suerte.

Las declaraciones no cayeron bien en Bellingham, quien respondió con fastidio y sostuvo que Tuchel quizá no sabía lo que implicaba jugar ante rivales como Erling Haaland y Martin Odegaard. El episodio reavivó viejas tensiones entre ambos, aunque Harry Kane salió a bajar el tono y defendió la unidad del plantel en la previa de la semifinal del Mundial 2026.

Atlanta se tiñó de celeste y blanco: multitudinario banderazo argentino bajo la lluvia antes de enfrentar a Inglaterra

Miles de hinchas argentinos coparon las calles de Atlanta en la previa de la semifinal frente a Inglaterra y protagonizaron un colorido banderazo que no se detuvo pese a la lluvia. Con camisetas, bombos y banderas de clubes de todo el país, los fanáticos volvieron a brindar un fuerte respaldo al equipo de Lionel Scaloni.

Durante la convocatoria sonaron los clásicos cantos dedicados a Lionel Messi y Diego Maradona, además de las habituales canciones contra Inglaterra en la antesala de un duelo con una histórica rivalidad. También aparecieron banderas con referencias a las Islas Malvinas, mientras un importante operativo de seguridad acompañó el desarrollo de la concentración.

La Selección argentina buscará este miércoles el pase a la final tras una campaña impecable en el torneo. Mientras los hinchas le pusieron calor a la previa en las calles de Atlanta, Scaloni ultimó los detalles del equipo que intentará dar un nuevo paso rumbo al bicampeonato.

Mundial 2026: a qué hora juegan Argentina e Inglaterra en cada país

La esperada semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra comenzará a las 16:00 en nuestro país. El encuentro definirá al segundo finalista del torneo y tendrá distintos horarios según cada región.

El partido se jugará a las 16:00 en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay; a las 15:00 en Chile, Bolivia, Venezuela y Miami; y a las 14:00 en Ecuador, Perú, Colombia, Panamá, México, El Salvador, Honduras y Costa Rica. En España, el cruce comenzará a las 21:00.

Repasá todas las estadísticas del Mundial 2026

Temas