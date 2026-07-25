Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 25 de julio

Si necesitás una excusa para prender Netflix , este sábado 25 de julio tiene varias. La plataforma tiene nuevas series y películas que amplían el catálogo de este 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Acá te recomendamos lo que vale la pena ver hoy .

Con regresos muy esperados , estrenos que buscan sorprender y títulos pensados para dar que hablar , Netflix renueva su catálogo con propuestas ideales para el fin de semana . Con historias para todos los gustos, desde acción hasta comedia , son perfectas para un buen plan de sofá y manta.

La búsqueda de la verdad une a dos personas completamente opuestas. Un brillante, aunque malhumorado, médico forense forma equipo con una joven fiscal que recién comienza su carrera. Juntos deberán resolver complejos casos criminales mientras aprenden a confiar el uno en el otro y enfrentan los desafíos que impone el sistema judicial.

La serie surcoreana tiene dos temporadas de 32 capítulos. Foto: Netflix

2. Muertos por amor (Romance)

La vida de la heredera de una importante cadena hotelera cambia por completo debido a una habilidad sobrenatural: puede ver fantasmas. Su destino se cruza con el de un apasionado fiscal, con quien deberá colaborar en una serie de casos que mezclan romance, misterio y situaciones tan caóticas como emotivas.

3. Despedida de casados (Comedia)

Un escritor de carácter difícil y una exitosa emprendedora atraviesan un inminente divorcio. Sin embargo, poner fin a su matrimonio resulta mucho más complicado de lo que imaginaban, ya que deberán convivir con los conflictos, los enredos y las excentricidades propias de su acomodado estilo de vida.

4. 23.000 vidas (Drama)

Un grupo de jóvenes voluntarios emprende una misión en el mar Mediterráneo para rescatar a refugiados en riesgo de perder la vida. A medida que avanzan las operaciones, deberán enfrentarse a difíciles dilemas éticos y legales que pondrán a prueba sus convicciones sobre la justicia, la solidaridad y el valor de cada vida.

5. El palacio del este (Terror)

Un hombre capaz de cruzar al mundo de los espíritus y una dama de la corte que puede escuchar a los muertos reciben la orden del rey de investigar un misterioso palacio. Lo que comienza como una misión terminará convirtiéndose en una inquietante experiencia llena de presencias sobrenaturales y oscuros peligros.

Qué películas ver hoy en Netflix

1. A pesar de tí (Romance)

Morgan intenta evitar que su hija adolescente, Clara, repita los mismos errores que marcaron su juventud, cuando un embarazo precoz cambió el rumbo de su vida. La estabilidad familiar se rompe tras un inesperado accidente, obligando a madre e hija a afrontar el dolor desde perspectivas diferentes.

La película se estrenó en 2025 y es la historia de romance más vista de Netflix. Foto: web

2. Hasta el final (Drama)

Jada enfrenta la prueba más difícil de su vida cuando su hijo queda atrapado en una situación desesperante. Sin nadie en quien apoyarse y con el tiempo jugando en su contra, deberá tomar decisiones extremas para protegerlo, demostrando hasta dónde puede llegar el amor incondicional de una madre.

3. Garra (Comedia)

Un cazatalentos de baloncesto atraviesa el momento más complicado de su carrera cuando descubre, durante un viaje al extranjero, a un jugador con un talento extraordinario y un pasado lleno de obstáculos. Desafiando a su propia organización, decide apostar por él en una historia de superación y segundas oportunidades rumbo a la NBA.

4. Sólo un sueño (Drama)

Frank y April forman el matrimonio perfecto ante los ojos de los demás, pero detrás de esa imagen ideal esconden profundas frustraciones. Mientras ella sueña con convertirse en actriz y él anhela escapar de una vida rutinaria, ambos deberán decidir si luchan por los sueños que alguna vez compartieron o aceptan una existencia marcada por la resignación.

5. Aguas siniestras (Terror)

Obligado a abandonar su carrera deportiva por una enfermedad degenerativa, Ray Waller se muda junto a su familia a una nueva casa con la esperanza de comenzar de nuevo. Lo que parecía una oportunidad para recuperar la tranquilidad pronto se transforma en una pesadilla cuando la piscina de la vivienda revela un oscuro secreto capaz de poner en peligro la vida de todos.