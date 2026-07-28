28 de julio de 2026
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Gendarmería Nacional Argentina

Día de la Gendarmería Nacional: por qué se celebra hoy, 28 de julio

Cada 28 de julio se conmemora el Día de la Gendarmería Nacional Argentina. Descubrí el origen de esta efeméride en la nota.

Día de la Gendarmería Nacional: por qué se celebra hoy, 28 de julio

Día de la Gendarmería Nacional: por qué se celebra hoy, 28 de julio

Por Sitio Andino Sociedad

Este 28 de julio se celebra el Día de la Gendarmería Nacional, una fecha que reconoce la labor de la fuerza y conmemora su creación, ocurrida hace 88 años durante la presidencia del Dr. Roberto Marcelino Ortiz, mediante la ley que dio origen a la institución.

La historia detrás del Día de la Gendarmería Nacional Argentina y su creación en 1938

Este 28 de julio se conmemora el Día de la Gendarmería Nacional Argentina, una fecha que reconoce la labor de esta fuerza de seguridad y, al mismo tiempo, recuerda su creación en 1938, durante la presidencia del Dr. Roberto Marcelino Ortiz.

La institución fue establecida oficialmente mediante la Ley Nº 12.367, sancionada por el Congreso Nacional, que dispuso la conformación de un cuerpo destinado a “contribuir decididamente a mantener la identidad nacional en las áreas limítrofes, preservar el territorio nacional y garantizar la intangibilidad del límite internacional”.

A 88 a&ntilde;os de la creaci&oacute;n de la Gendarmer&iacute;a Nacional por Marcelino Ortiz

A 88 años de la creación de la Gendarmería Nacional por Marcelino Ortiz

Por las características del territorio donde debía actuar y la diversidad de las misiones asignadas, la Gendarmería Nacional fue creada como una fuerza con estructura y formación militar, basada en una estricta disciplina y preparación específica, principios que mantiene vigentes hasta la actualidad.

Qué funciones cumple la Gendarmería Nacional en Argentina

La Gendarmería Nacional Argentina es una fuerza de seguridad federal que desempeña un rol fundamental en la seguridad interior, la defensa nacional y la cooperación en materia de política exterior. Su labor está especialmente vinculada al control de fronteras, la protección de objetivos estratégicos y la prevención de delitos de competencia federal.

Entre sus principales funciones se destacan:

  • Seguridad Interior: interviene en todo el territorio nacional con el objetivo de preservar el orden público, brindar seguridad a la población, proteger las fronteras y combatir delitos federales.
  • Defensa Nacional: participa en la vigilancia y custodia de las zonas fronterizas, la protección de infraestructuras estratégicas y otras tareas vinculadas a la defensa, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Defensa Nacional.
  • Lucha contra el delito: desarrolla operativos contra el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado y otros delitos complejos, tanto en ámbitos físicos como en entornos digitales.
  • Protección ambiental: lleva adelante acciones de prevención y control frente a delitos que afectan los recursos naturales, como la caza furtiva, la tala ilegal y el tráfico de especies.
  • Control de pasos fronterizos: supervisa de manera permanente los pasos internacionales terrestres, túneles y puentes, garantizando la seguridad y el cumplimiento de las normas en el ingreso y egreso del país.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 28 de julio, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

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