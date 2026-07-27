23 Ríos impulsa una colecta solidaria de bicicletas para niños que lo necesitan: cómo colaborar

La iniciativa tiene la intención de generar un impacto real en la vida de niños.

Lo que comenzó como una idea para hacer del Día de la Niñez una fecha verdaderamente especial , hoy se convirtió en una campaña solidaria que tiene como misión regalar sonrisas a cientos de niños. La iniciativa Rueditas Felices , impulsada por 23 Ríos comenzó en 2025 y en esta segunda edición esperan duplicar la cantidad de bicicletas recibidas.

La iniciativa tiene la intención de generar un impacto real en la vida de niños que asisten a merenderos y espacios comunitarios, donde muchas veces las posibilidades de acceder a un regalo son limitadas. " Queríamos hacer algo que generara movilidad e hiciera la diferencia en un niño y ayude en el día a día para la movilidad", explicó a Sitio Andino Franco Olguin , coordinador de Marketing y Producción de 23 Ríos.

Así surgió la campaña de recolección y recuperación de bicicletas. Gracias a la solidaridad de la comunidad, el año pasado lograron reunir más de 150 bicicletas , de las cuales alrededor de 130 fueron reparadas y puestas nuevamente en condiciones para ser entregadas a niños que no tenían la posibilidad de contar con una propia.

Detrás de cada bicicleta hay horas de trabajo voluntario . El equipo de 23 Ríos lleva adelante talleres abiertos donde cada rodado es revisado, reparado y acondicionado para que llegue en óptimas condiciones a su nuevo dueño. Todo el proceso se realiza de manera completamente solidaria , con el esfuerzo de la organización y el aporte de quienes deciden donar una bicicleta o colaborar en su restauración.

"El foco es poder colaborar con algún espacio o merendero que recibiera muchos chicos y no tuvieran la posibilidad por sí solos de lograr llegar a tanta gente", detalló Franco. Este año, el desafío es aún mayor: alcanzar las 300 bicicletas recuperadas para que el doble de niños pueda recibir mucho más que un medio de transporte.

Para muchos de ellos, una bicicleta representa la posibilidad de jugar, compartir con amigos, trasladarse a la escuela o simplemente disfrutar de una infancia con más oportunidades.

Cómo colaborar

La campaña ya está en marcha y la convocatoria está abierta a toda la comunidad. Quienes tengan una bicicleta que ya no utilicen, sin importar su estado, pueden donarla para que sea restaurada y vuelva a rodar en manos de un niño.

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"Nosotros de alguna manera u obra, siempre buscamos hacer la diferencia desde otro lugar, aportar y no quedarnos solamente con lo de siempre", contó Franco Olguín en relación a la iniciativa impulsada desde 23 Ríos. Además, quienes deseen sumarse como voluntarios podrán participar del taller abierto del día sábado 8 de agosto de 11 a 19, donde se realizan las tareas de reparación y puesta a punto de cada rodado.

Desde 23 Ríos también invitan a colaborar difundiendo la iniciativa entre familiares, amigos y vecinos, con el objetivo de alcanzar la meta de 300 bicicletas antes del Día de la Niñez. Las personas interesadas en realizar una donación pueden hacerlo en la recepción de la sucursal ubicada en Acceso Sur y Boedo de lunes a viernes de 10 a 15 o de jueves a sábado de 18 a 00.