Mendoza reúne a expertos de todo el mundo para debatir soluciones frente a la crisis hídrica

Se lleva a cabo en Mendoza el Encuentro Internacional y Taller Técnico "Naturaleza como infraestructura para la seguridad hídrica en ecosistemas áridos".

Mendoza se convirtió este lunes en sede de un encuentro internacional que reúne a especialistas de distintos países para debatir estrategias de adaptación al cambio climático y nuevas herramientas para fortalecer la seguridad hídrica en regiones áridas.

La apertura estuvo encabezada por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , junto al intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez , en la Nave Cultural, donde comenzó el Encuentro Internacional y Taller Técnico "Naturaleza como infraestructura para la seguridad hídrica en ecosistemas áridos" . La actividad se extenderá hasta el 29 de julio.

El objetivo es avanzar en políticas públicas que incorporen soluciones basadas en la naturaleza para mejorar la gestión del agua y aumentar la resiliencia frente al cambio climático, tanto en Mendoza como en otras regiones áridas de América Latina.

El encuentro reúne a representantes de organismos internacionales, universidades, centros de investigación, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de compartir experiencias sobre gestión del agua , resiliencia climática y soluciones basadas en la naturaleza.

Especialistas, organismos internacionales, universidades y gobiernos participan de un encuentro para intercambiar experiencias sobre seguridad hídrica, cambio climático e infraestructura basada en la naturaleza.

La iniciativa busca fortalecer las capacidades técnicas e institucionales para enfrentar desafíos como la aridez, el riesgo aluvional y los efectos del cambio climático, promoviendo modelos que complementen la infraestructura hidráulica tradicional con intervenciones que aprovechen los servicios que brindan los ecosistemas.

Durante la apertura, Latorre destacó que la planificación de políticas públicas frente a estos desafíos requiere una articulación permanente entre el Estado, el sector privado, el ámbito académico y las organizaciones internacionales.

"La importancia del trabajo articulado, de la cooperación y de la coordinación es fundamental. Estos espacios permiten poner en común las mejores prácticas para construir soluciones de largo plazo", afirmó la ministra.

Además, sostuvo que la provincia viene avanzando en herramientas como el Plan Estratégico de Sostenibilidad y el Plan Provincial de Descarbonización y Adaptación al Cambio Climático, remarcando que "no se puede planificar si no es sobre la base de información de calidad".

El desafío de gestionar el riesgo hídrico

Por su parte, el intendente Ulpiano Suarez señaló que las ciudades tienen un papel central en la adaptación al cambio climático y consideró que Mendoza puede convertirse en un referente regional en materia de resiliencia urbana.

En la misma línea, la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, María Teresa Badui, sostuvo que el principal desafío del piedemonte mendocino no pasa únicamente por construir obras, sino también por fortalecer la planificación y la coordinación institucional para gestionar un territorio especialmente vulnerable.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, junto al intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, inauguraron el Encuentro Internacional y Taller Técnico "Naturaleza como infraestructura para la seguridad hídrica en ecosistemas áridos". Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

El director de Hidráulica, Pablo Rodríguez, explicó que la expansión urbana incrementó la exposición al riesgo aluvional al avanzar sobre sectores históricamente destinados al escurrimiento natural del agua.

"Es necesario combinar infraestructura, ordenamiento territorial y gobernanza para definir hacia dónde crecemos", sostuvo el funcionario.

Participación internacional

El encuentro es organizado por el Fondo de Agua del Río Mendoza (FARM), el Gobierno provincial y el proyecto europeo Nature Scapes, junto con WWF Internacional, en articulación con municipios de la cuenca del río Mendoza, universidades y organismos especializados.

Durante las tres jornadas habrá paneles con especialistas del Banco Mundial, CAF, The Nature Conservancy, WWF Internacional, el Consejo Federal de Inversiones, el Departamento General de Irrigación y representantes de Chile, España y los Países Bajos, además de talleres técnicos y visitas a proyectos de restauración hidrológica en el piedemonte mendocino.