27 de julio de 2026
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Chocolate

Chocolate, alfajores y miles de visitantes: el festival que sorprendió en Mendoza

El festival del chocolate reunió a más de 15 mil personas en la Nave Cultural y premió a los mejores chocolateros de la región.

Chocolate, alfajores y miles de visitantes: el festival que sorprendió en Mendoza

Chocolate, alfajores y miles de visitantes: el festival que sorprendió en Mendoza

Organizado por JUMP Agencia, con el apoyo de la Ciudad de Mendoza, el festival reunió a más de 50 chocolaterías, productores, emprendedores y pymes de Mendoza y otras provincias. Los visitantes pudieron recorrer una amplia variedad de propuestas que incluyeron chocolates artesanales, alfajores, pastelería, cafetería de especialidad, miel, churros, productos sin gluten y otras especialidades vinculadas al cacao.

Un festival con propuestas para toda la familia

Además de la oferta gastronómica, durante las dos jornadas el público disfrutó de clases en vivo, degustaciones, actividades recreativas para niños y familias, experiencias de maridaje con vinos mendocinos y la primera edición de la Copa La Choco Fest 2026, una competencia que reunió a destacados profesionales de la gastronomía.

Desde la organización destacaron que el evento también representó una importante oportunidad para impulsar el trabajo de emprendedores, productores y comercios del sector gastronómico, generando un significativo movimiento de visitantes y un impacto positivo en la actividad económica de la Ciudad de Mendoza.

La iniciativa contó además con el respaldo de la Escuela Internacional Islas Malvinas, la participación de Bodega Familia Juricich y la presencia de numerosos emprendimientos locales vinculados al diseño, la innovación y el bienestar.

Quiénes fueron los ganadores de la Copa La Choco Fest 2026

Uno de los momentos más esperados del festival fue la definición de la primera Copa La Choco Fest 2026, certamen que reunió a chocolateros y pasteleros de Mendoza y otras provincias para competir con elaboraciones de alta calidad.

El primer puesto quedó en manos de Lucas Tejada, de Mis Ángeles (San Martín), quien se consagró como el gran ganador de esta edición.

El segundo lugar fue para Andrea López, de Cioccolato (Neuquén), quien además recibió el reconocimiento a la Mejor Tableta por una creación elaborada con café, cardamomo y almendras.

En tanto, el tercer puesto fue para Lourdes Castro, de Oriente Occidente (Ciudad de Mendoza), distinguida también con el premio a la Mejor Trufa por una propuesta de té Earl Grey y matcha.

Con una convocatoria que superó las expectativas, La Choco Fest Mendoza tuvo un exitoso debut y se posiciona como un nuevo evento gastronómico de referencia en la provincia, combinando producción local, turismo y experiencias para toda la familia.

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