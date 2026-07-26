26 de julio de 2026
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Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 26 de julio

Netflix tiene en su catálogo series, películas y estrenos pensados para maratonear este domingo 26 de julio. Conocé todas.

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 26 de julio
Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 26 de julio
Por Luis Calizaya

Si necesitás una excusa para prender Netflix, este domingo 26 de julio tiene varias. La plataforma tiene nuevas series y películas que amplían el catálogo de este 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Acá te recomendamos lo que vale la pena ver hoy.

Qué ver este 26 de julio en Netflix

Con regresos muy esperados, estrenos que buscan sorprender y títulos pensados para dar que hablar, Netflix renueva su catálogo con propuestas ideales para el fin de semana. Con historias para todos los gustos, desde acción hasta comedia, son perfectas para un buen plan de sofá y manta.

Qué series ver hoy en Netflix

1. El otro padre (Drama)

Una reconocida médica enfrenta una carrera contra el tiempo para encontrar un donante de riñón que pueda salvar la vida de su hija. Sin embargo, una prueba de ADN revela un secreto familiar que amenaza con cambiar para siempre el destino de dos familias.

2. El mapa de los anhelos (Romance)

Tras la muerte de su hermana a causa de la leucemia, Greta intenta reconstruir su vida mientras enfrenta el duelo. Todo cambia cuando descubre un emotivo juego de recuerdos que ella le dejó antes de partir, una experiencia que la impulsa a sanar sus heridas y abrir nuevamente su corazón al amor.

3. Él y ella (Thriller)

La aparición de un cadáver en un tranquilo pueblo del norte de Georgia altera la vida de toda la comunidad. Entre los principales involucrados están la periodista Anna Andrews y el detective Jack Harper, quienes, además de compartir la investigación, mantienen una relación sentimental.

4. Hollywood (Drama)

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, un grupo de jóvenes actores y cineastas llega a Hollywood decidido a cumplir el sueño de triunfar en la industria del entretenimiento. En el camino deberán enfrentarse a prejuicios, ambiciones y los desafíos de una época marcada por profundos cambios sociales.

5. GIGN: Unidad de élite (Acción)

Una prestigiosa unidad táctica especializada en combatir secuestros y atentados terroristas se convierte en el objetivo de una serie de ataques. Frente a esta amenaza, todas las esperanzas recaen sobre David, un experimentado agente que deberá resolver el caso antes de poner fin a su carrera.

Qué películas ver hoy en Netflix

1. Los creyentes (Thriller)

Después de varios años alejada de su familia, Ruth regresa a su hogar tras la muerte de su madre. Allí se reencuentra con su padre, Martín, un hombre jubilado cuyo comportamiento ha cambiado de manera inquietante. A medida que pasan los días, comienza a sospechar que detrás de la tragedia familiar podría esconderse un asesinato.

2. Todo por un parto (Comedia)

A pocos días de convertirse en padre por primera vez, un arquitecto meticuloso debe atravesar Estados Unidos para llegar a tiempo al nacimiento de su hijo. El problema es que tendrá como compañero de viaje a un hombre tan extravagante como impredecible, convirtiendo el trayecto en una sucesión de situaciones desopilantes.

3. Zombieland: Tiro de gracia (Acción)

En un mundo devastado por una invasión de muertos vivientes, un grupo de sobrevivientes vuelve a reunirse para enfrentar nuevos peligros. Entre enfrentamientos, humor y mucha acción, deberán encontrar la manera de mantenerse con vida mientras buscan un lugar seguro.

4. Elize: Sombras de una mujer (Thriller)

La vida de una mujer que aparenta tener un matrimonio perfecto junto a un exitoso empresario se derrumba cuando sospecha que su esposo le es infiel. Consumida por el dolor y la obsesión, toma una decisión que desencadena uno de los casos criminales más impactantes de Brasil.

5. Deseo (Romance)

Lucero parece tener la vida ideal: una carrera exitosa, estabilidad económica y una familia envidiable. Sin embargo, la insatisfacción que siente en su matrimonio la lleva a iniciar una relación con Matías, su profesor de natación. Lo que comienza como una aventura termina convirtiéndose en una historia marcada por las consecuencias de sus decisiones.

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