1 de agosto de 2026
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Nieve

Los Molles apuesta al arte e identidad en medio de la nieve malargüina

Será a través de la muestra Art & Fusion Walk, que busca fortalecer el turismo con actividades vivenciales en Malargüe.

Los Molles, Malargüe.

Los Molles, Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Este sábado desde las 14, con entrada libre y gratuita, la villa turística de Los Molles será escenario de la Muestra Art & Fusion Walk, una propuesta que integrará arte, cultura y turismo. La iniciativa se desarrolla en plena temporada de invierno y ampliar la oferta para residentes y visitantes que llegan a conocer la nieve.

La actividad tendrá lugar en el Hotel Los Molles, ubicado sobre la Ruta Provincial 222, uno de los principales corredores turísticos de Malargüe que conduce hacia el centro de esquí Las Leñas, y conecta con reconocidos atractivos naturales como El Infiernillo, Laguna de la Niña Encantada y Pozo de las Ánimas. La propuesta apunta a complementar el movimiento generado por el producto nieve con una experiencia cultural que ponga en valor las expresiones artísticas y las tradiciones locales.

Cultura y turismo en Malargüe

Durante la jornada, que se extenderá por varias horas, el público podrá recorrer una muestra colectiva integrada por fotógrafos, pintores y artesanos de Malargüe, además de disfrutar de un desfile de modas y presentaciones en vivo de músicos locales. El objetivo es ofrecer un espacio de encuentro entre artistas, emprendedores y visitantes, promoviendo el talento regional en un entorno turístico de gran convocatoria durante la temporada invernal.

Según pudo conocer SITIO ANDINO, Art & Fusion Walk continuará desarrollándose durante los próximos meses con un ciclo permanente de actividades. La programación incluirá presentaciones de libros, proyección de documentales, conversatorios con crianceros y veranadores, además de encuentros con chefs que compartirán propuestas vinculadas a la gastronomía típica del sur mendocino.

Paisajes invernales de Valle de Los Molles (Gentileza Paola Navarro-Malargüe en Fotos).

Paisajes invernales de Valle de Los Molles (Gentileza Paola Navarro-Malargüe en Fotos).

Declaración de Interés Departamental

La iniciativa fue declarada de Interés Departamental por el Concejo Deliberante de Malargüe, a partir de un proyecto impulsado por la concejal Emilce Mansilla. En diálogo con SITIO ANDINO, la edil destacó que el reconocimiento pone en valor los aportes turísticos, culturales, artísticos, educativos y económicos que representa esta propuesta para el departamento.

Mansilla señaló además que uno de los ejes destacados del ciclo será la difusión de la trashumancia, una práctica profundamente arraigada en la identidad malargüina. Por el corredor de Los Molles es habitual observar, durante octubre y noviembre y también en otoño, el paso de los arreos de crianceros y puesteros, una tradición que forma parte del patrimonio cultural y productivo de la región.

Se expondrán trabajos documentales sobre la trashumancia (Foto gentileza Rolando Poblete).

Se expondrán trabajos documentales sobre la trashumancia (Foto gentileza Rolando Poblete).

Además, la concejal Emilce Mansilla destacó que uno de los principales atractivos de Art & Fusion Walk será la participación de hilanderas, muchas de ellas provenientes de distintos parajes rurales de Malargüe. Durante las jornadas exhibirán los trabajos elaborados con técnicas tradicionales transmitidas de generación en generación y también ofrecerán sus productos artesanales al público, generando una oportunidad de comercialización directa para las familias productoras.

Sostuvo que esta iniciativa permitirá acercar a los turistas una experiencia auténtica, donde podrán conocer de primera mano la cultura local, la producción artesanal, el folklore y la idiosincrasia de los pobladores malargüinos, transformando la visita en una propuesta vivencial que trasciende la exposición artística y fortalece la identidad del departamento.

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