Estacionar mal en alta montaña puede salir caro: cuáles son las multas vigentes

Las históricas nevadas registradas en alta montaña comienzan a mostrar su costado turístico. Este fin de semana , mendocinos y turistas se preparan para visitar los sectores habilitados y disfrutar de la nieve . Con una mayor afluencia de visitantes, también se espera un incremento del tránsito , por lo que las autoridades recomiendan respetar las normas de estacionamiento para evitar multas .

Después de casi dos semanas de intensas nevadas y de los trabajos de despeje de rutas, sectores como El Manzano Histórico , en el Valle de Uco ; Las Leñas, en Malargüe ; y Potrerillos y Uspallata , en Las Heras , ya se encuentran habilitados para recibir a quienes quieran disfrutar de la nieve.

Sin embargo, además de consultar el estado de las rutas y llevar cadenas para los neumáticos, quienes viajen a la montaña también deberán prestar atención a los lugares permitidos para estacionar, una recomendación que las autoridades viales reiteran ante el incremento de visitantes.

Uno de los principales consejos es no estacionar sobre la calzada, ya que esto no garantiza la normal circulación del tránsito ni permite el trabajo de las máquinas encargadas del despeje de nieve. Si bien es posible detenerse sobre algunas banquinas , las autoridades recomiendan evitarlo cuando el espacio disponible sea reducido .

Multas masivas en Las Leñas por un cartel deteriorado. Foto: Gentileza

A esta situación se suma otra advertencia. En algunos sectores, la cartelería vial presenta un importante deterioro, lo que puede generar confusión entre los conductores. Un ejemplo ocurrió recientemente, cuando 35 vehículos fueron multados con $350.000 en Las Leñas por estacionar al costado de la Ruta Nacional 40, donde la señalización se encontraba despintada.

Actualmente, las multas comienzan en $50.000 (100 UF) por infracciones leves, como estacionar de manera indebida o bloquear una banquina. En el caso de las faltas graves, las sanciones alcanzan los $350.000 (700 UF) por maniobras como sobrepasar en doble línea amarilla, hacerlo en curvas o puentes, o realizar maniobras en zigzag. En tanto, las infracciones gravísimas ascienden a $500.000 (1.000 UF) e incluyen conducir sin licencia, sin seguro, sin cinturón de seguridad, utilizar el celular al volante o incluso tomar mate mientras se conduce.

Habilitarán playas de estacionamiento en alta montaña: dónde estarán ubicadas

Con el objetivo de ordenar el tránsito y evitar sanciones, se habilitarán dos playas de estacionamiento en Penitentes y Los Puquios. Además, Vialidad Nacional prevé habilitar otro espacio en Puente del Inca, a medida que avancen las tareas de despeje de la ruta.