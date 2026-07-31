Los detalles del brutal homicidio de un menor en Ciudad: quiénes son los detenidos

El homicidio de Joshua Marcos Garay (15) ocurrió en un contexto de extrema violencia y los propios investigadores se sorprendieron por algunos detalles del brutal ataque ocurrido en el oeste de la Ciudad de Mendoza, donde además otras tres personas resultaron heridas -una de ellas quedó en estado crítico-.

Tanto Garay como el resto de las víctimas fueron atacadas en el interior de una casa de la manzana 5 de barrio La Favorita y fueron blanco de una crueldad alarmante . Incluso, se cree que el cuerpo del menor asesinado también fue quemado.

Por el homicidio la policía y justicia detuvo a tres hermanos de apellido Elizondo, quienes serán imputados en el transcurso del día. Se cree que los acusados, quienes viven a escasos metros del lugar donde ocurrió el crimen, atacaron a las víctimas por un robo ocurrido días previos.

La reconstrucción del homicidio indica que Garay se encontraba en esa vivienda junto a varios jóvenes, incluso, algunos menores de edad.

En ese momento ingresaron a la vivienda al menos tres sujetos que portaban cuchillos, machetes y hasta una bomba molotov.

Casi sin mediar palabra ejercieron una violencia extrema con todos los ocupantes de la vivienda. A Garay lo apuñalaron varias veces en la espalda, provocándole la muerte en cuestión de minutos.

El homicidio generó un importante despliegue policial debido también a algunos incidentes entre vecinos y efectivos.

Casi al mismo tiempo, atacaron a un chico de 17 años -se reserva su identidad por ser menor-, quien sufrió lesiones por arma blanca en el brazo derecho y en zona de las costillas.

También fue apuñalado un joven de 22 años, de nombre Samuel Contreras, quien recibió un puntazo en el brazo derecho. En tanto que otro hombre de 27 años, Alejandro Contreras, sufrió múltiples puñaladas en tórax, abdomen y zona de la espalda.

Este último fue quien quedó internado, en estado crítico, en el hospital Lagomaggiore. Su estado de salud es “muy grave”, confirmaron fuentes policiales.

La captura de los presuntos autores del homicidio

Con los testimonios de testigos y demás pruebas, la policía de Mendoza detuvo en las inmediaciones a los hermanos Leonardo Ezequiel Elizondo (36) y Matías Ignacio Elizondo (39). Luego, personal de la Unidad Investigativa de Godoy Cruz capturó a Cristian Esteban Elizondo (38).

Luego de esto, la fiscal Claudia Ríos ordenó un allanamiento en una vivienda de los hermanos detenidos, donde la policía secuestró cuchillos, prendas de vestir con sangre y un celular. Con todos estos elementos, se cree que los tres aprehendidos serán imputados en breve por homicidio simple.

De acuerdo al testimonio de algunos testigos, se cree que los Elizondo quisieron "vengar" un robo ocurrido horas antes, donde un grupo de sujetos había sustraído herramientas de construcción de su vivienda. En tanto que también se mencionó la hipótesis de un conflicto por drogas, pero esto fue descartado luego por testigos.