Confirman el juicio por un brutal homicidio en Maipú: quiénes son los acusados

El brutal homicidio de Rubén Atilio Stubbia (35), ocurrido en el barrio Canciller de Maipú, será analizado en un juicio por jurado en el que 12 mendocinos deberán analizar la conducta de los dos imputados: el tatuador Federico Lorca (49) y su amigo Lautaro Gregorio Agostino (30).

Este jueves la justicia confirmó la elevación a juicio de la causa por el homicidio que instruía la fiscal Claudia Ríos . Por ende, Lorca y Agostino deberán enfrentar una acusación por homicidio agravado por ensañamiento que los puede llevar a una condena a prisión perpetua.

El brutal homicidio ocurrió en una casa de tatuajes donde Stubbia fue apuñalado, estrangulado y luego envuelto en una pileta de lona.

Este jueves se realizó una audiencia en el Polo Judicial donde, en principio, se iba a analizar la oposición de la defensa de los dos imputados que tiene la causa, aunque el letrado descartó esa intención y sólo hizo algunos planteos.

Ruben Atilio Stubbia, la víctima. Su homicidio será ventilado en un juicio por jurado.

Todos estos incidentes fueron rechazados por la jueza Natacha Cabezas y el expediente quedó, formalmente, elevado a juicio.

Según fuentes judiciales, la situación de Lorca y Agostino es sumamente complicada. En medio de una larga lista de pruebas, existen mensajes, fotos y videos en un grupo de WhatsApp donde Lorca les mostraba a sus amigos cómo agredía a la víctima, que en ese momento estaba atado.

Incluso, algunos de los integrantes del grupo se animaron a pedir “que dejara ir a ese pobre hombre”. Todos estos datos generaron que el caso, que en primera instancia fue calificado como homicidio simple, pasara a ser un homicidio agravado por ensañamiento, que tiene como única pena posible, la prisión perpetua.