San Rafael: cometió una estafa millonaria desde la cárcel y lo condenaron

Carlos Ezequiel Ávila Michaux, un interno del penal de Almafuerte que ya cumple prisión perpetua por un doble homicidio, fue condenado a cinco años de cárcel en un nuevo juicio por estafa en modalidad de delito continuado y extorsión en San Rafael . Además, la Justicia lo declaró reincidente, por lo que no podrá acceder a la libertad condicional ni a otros beneficios.

La nueva conden a está vinculada a la investigación que desbarató a la denominada "banda de los presos", una organización que operaba mediante engaños y amenazas telefónicas. Entre los hechos atribuidos al grupo figura la extorsión a una mujer de San Rafael, a quien le sustrajeron cerca de 20 millones de pesos (ver aparte) .

El caso se convirtió en uno de los expedientes más importantes sobre delitos informáticos y extorsiones investigados en Mendoza durante el último año, tras una serie de allanamientos realizados en San Rafael y distintos puntos del Gran Mendoza.

La condena impuesta a Ávila Michaux es por los delitos de estafa en modalidad de delito continuado y extorsión. Al haber sido declarado reincidente, la sentencia impide que pueda obtener libertad condicional u otros beneficios previstos para condenados primarios.

El interno integra la conocida "banda de los presos", desarticulada en diciembre pasado, cuyos miembros realizaban maniobras de engaño desde la cárcel para obtener millonarias transferencias de dinero de sus víctimas.

Ávila Michaux ya purga una pena de prisión perpetua desde septiembre de 2019, cuando un jurado popular en San Rafael lo declaró culpable del homicidio agravado criminis causa del matrimonio integrado por Miguel Scalia y Liliana Balmaceda, asesinados durante un asalto cometido en septiembre de 2017 en su vivienda del barrio Nihuil. En ese hecho fueron condenadas cuatro personas.

Cómo fue la estafa y extorsión a una anciana en San Rafael

La investigación determinó que una de las maniobras más graves atribuidas a la denominada "banda de los presos" tuvo como víctima a una mujer de San Rafael, quien buscaba obtener un préstamo tras contactar en Facebook al perfil "Préstamos Personales".

A partir de allí comenzó una sofisticada estafa en la que los delincuentes se hicieron pasar por empleados de una financiera, abogados e incluso utilizaron la identidad de una fiscal para ganarse su confianza.

Bajo falsas promesas y amenazas, entre el 4 de junio y el 16 de septiembre de 2025, la víctima realizó numerosas transferencias por $11.949.666 a distintas cuentas bancarias y plataformas fintech.

Según la investigación de la justicia de San Rafael, el dinero fue redistribuido inmediatamente entre otras cuentas para dificultar el rastreo de los fondos.