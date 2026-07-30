La unión productiva de Malargüe, San Rafael y General Alvear recibe un fuerte respaldo provincial

La Honorable Cámara de Diputados de Mendoza distinguirá con una Declaración de Interés la conformación de la Federación Territorial de Cámaras del Sur de Mendoza y la iniciativa "Oasis Sur ". El reconocimiento será este jueves a las 11 en el Salón Azul de la Legislatura y destacará el trabajo conjunto de San Rafael, General Alvear y Malargüe .

La distinción legislativa representa un respaldo institucional a un proceso de integración que busca fortalecer la representación del sector privado del sur provincial y consolidar una agenda común para el desarrollo económico, productivo y social . La Federación Territorial reúne a las cámaras de comercio de San Rafael, General Alvear y Malargüe, que desde hace varios meses vienen impulsando acciones coordinadas para potenciar las oportunidades de la región.

El proyecto fue promovido por el diputado provincial Carlos Ponce, con la coautoría de la diputada Griselda Petri, ambos integrantes del bloque Unión Cívica Radical . Entre los fundamentos de la iniciativa se destaca que el sur mendocino constituye una región estratégica por su enorme extensión territorial, su diversidad productiva y su contribución al crecimiento económico de Mendoza.

La resolución también pone en valor la creación de la marca territorial "Oasis Sur" , concebida como una herramienta para fortalecer la identidad regional y posicionar de manera conjunta a los tres departamentos . El objetivo es potenciar las ventajas competitivas del territorio, promover el turismo, atraer inversiones, impulsar las exportaciones y generar condiciones para un crecimiento económico sostenible.

Asimismo, el reconocimiento legislativo destaca la articulación entre las entidades empresariales como un modelo de trabajo colaborativo que favorece la generación de empleo, el impulso de nuevos proyectos y una mayor presencia institucional del sur mendocino en los ámbitos provincial, nacional e internacional.

En diálogo con Medios Andinos, el diputado Carlos Ponce afirmó que esta declaración también reconoce una agenda política que hoy se convierte en un modelo exportable para otras regiones de Mendoza y del país. Según explicó, el trabajo conjunto que desarrollan las cámaras de comercio de San Rafael, General Alvear y Malargüe demuestra que la integración territorial puede transformarse en una herramienta concreta para impulsar políticas públicas y estrategias de desarrollo.

El sur mendocino fortalece su protagonismo

Consultado por SITIO ANDINO, el legislador del Cuarto Distrito remarcó que la vinculación entre los departamentos ha cambiado significativamente respecto de décadas anteriores, cuando predominaban estrategias aisladas. En ese sentido, sostuvo que la coordinación actual permite abordar de manera conjunta los desafíos de un territorio que supera los 87.000 kilómetros cuadrados.

Carlos Ponce agregó que la nueva Federación Territorial de Cámaras incorpora una visión transversal sobre los principales temas que preocupan al sur provincial. Explicó que la articulación facilita el diálogo permanente, la definición de objetivos comunes y la construcción de una agenda compartida en materia económica, social, educativa, cultural y de infraestructura, fortaleciendo así una estrategia regional que busca consolidar el desarrollo del Oasis Sur con una mirada de largo plazo.