Desbaratan una banda de estafas virtuales liderada por presos

Una quincena de aprehendidos y el cierre de más de un centenar de billeteras virtuales , fue el resultado de una serie de allanamientos que desarticuló una banda de estafadores virtuales integrada por presos de las cárceles de San Rafael y Almafuerte.

La investigación del fiscal Javier Giaroli, necesitó de la intervención de tres jueces por las diferentes jurisdicciones donde se realizaron los allanamientos esta mañana: San Rafael, Las Heras y Lavalle .

Cómo está el paso Video: un camión de alto tonelaje chocó en alta montaña y complicó el tránsito en Ruta 60

Juicio abreviado Crimen en Almafuerte: condenaron a dos presos por matar a un joven con el método "hornito"

La causa comenzó cuando a principios de junio una vecina de San Rafael se contactó con un perfil de la red social Facebook, que aparentaba corresponder a una empresa financiera. La mujer aportó sus datos filiatorios y de contacto, ya que le interesaba obtener un préstamo personal , y las condiciones que establecían eran muy beneficiosas.

A partir de ese momento, fue víctima de una maniobra engañosa muy sofisticada, que implicó el contacto simultáneo de hasta tres personas distintas, desde distintas líneas de teléfonos celulares y sistemas de mensajería whatsapp, aduciendo ser empleados de la presunta financiera, abogados, e incluso miembros del Ministerio Público y magistrados.

Realizamos un nuevo operativo, con 23 allanamientos simultáneos, donde cayó una banda que estafaba telefónicamente y con posible vinculación con presos de Almafuerte y del penal del sur de la provincia, con grandes perjuicios para nuestra ciudadanía.

La vil maniobra fue reforzada con documentación falsa conteniendo presuntos embargos, órdenes de detención en su contra, gastos administrativos, etc.

Fue así que los autores lograron defraudar a la víctima en un monto superior a los once millones de pesos, mediante transferencias a diversas cuentas de billeteras virtuales y de fintech.

Advertida la defraudación y radicada la denuncia a mediados de noviembre, comenzó una investigación dirigida por Giaroli y la secretaria especializada, Ana Scaloni, que se centró principalmente en evidencia digital y en descartar las billeteras virtuales de terceras personas que fueron utilizadas para triangular el dinero defraudado y dificultar seguir la ruta digital del mismo.

Mediante la utilización de software específico como el programa I2, técnicas Osint, informes de transferencias virtuales, celdas de geoposicionamiento y titularidades de teléfonos celulares y sobre todo la actuación de las unidades investigativas correspondientes, se logró determinar con certeza que los destinatarios finales del dinero defraudado fue una serie de convictos alojados tanto en el complejo penitenciario de San Rafael, como de la ciudad de Mendoza, contando con la colaboración activa de familiares, amigos y parejas en la triangulación del dinero.

Tras este trabajo previo, esta mañana, y con la intervención de tres jueces de distintas jurisdicciones se ordenaron, veinticinco allanamientos en domicilios de San Rafael, Lavalle y Las Heras, y de celdas del penal local y del Almafuerte.

Fue así como se logró dar con gran parte de los involucrados, el secuestro de teléfonos celulares y documentación relacionada con los hechos, e incluso se ha librado la orden de captura de los sospechosos que no fueron encontrados en su domicilio.

En forma simultánea, se han bloqueado aproximadamente ciento cincuenta billeteras virtuales, congelando el dinero que pudiere existir en esos patrimonios de afectación, hasta tanto se esclarezcan los hechos y se determine su origen lícito, o si corresponde su embargo.

La acusación preliminar es por los delitos de estafa en la modalidad de delito continuado, y extorsión simulando autoridad pública y falsificación de documentación, por las falsas órdenes de detención que habían confeccionado los delincuentes, todo en concurso real.

Del análisis de la documentación y dispositivos electrónicos secuestrados tanto en celdas como en domicilios, se avanzará en las atribuciones específicas de roles, en caso de corresponder.