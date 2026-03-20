Inseguridad en San Rafael: denuncian robos frecuentes en el área universitaria

Comercios de la zona universitaria en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales







En el departamento de San Rafael, vecinos y comerciantes de la zona universitaria volvieron a expresar su preocupación por la inseguridad, tras un nuevo hecho delictivo registrado en las últimas horas.

El episodio ocurrió en la intersección de Bernardo de Irigoyen y España, donde delincuentes ingresaron a locales ubicados en planta baja, provocando daños y llevándose distintos elementos.

Según relataron los damnificados, los robos no son hechos aislados, sino que se repiten con frecuencia en distintos puntos del sector. Incluso, señalaron situaciones similares en cuadras cercanas, como en Bernardo de Irigoyen y Francia.

image Si bien durante el día la zona mantiene un importante movimiento por la actividad académica, durante la noche el panorama cambia notablemente. La escasa circulación de personas y la falta de presencia policial generan, según los vecinos, un contexto propicio para los delitos.

“De noche esto es tierra de nadie”, describieron, al tiempo que insistieron en la necesidad de reforzar las medidas de prevención y seguridad para evitar que los hechos continúen repitiéndose. Comerciantes de la zona universitaria de San Rafael denuncian robos permanentemente en sus negocios Embed - SAN RAFAEL: ROBOS A COMERCIOS EN ZONA UNIVERSITARIA