29 de abril de 2026
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San Rafael

Tradicionales en San Rafael: más de 85 pilotos y grandes finales en Las Paredes

El Departamento de San Rafael fue testigo de una nueva fecha de carrera en las exigentes categorías Tradicionales. Repasá lo sucedido.

Gran competencia hubo en San Rafael.

Gran competencia hubo en San Rafael.

 Por Sebastián Colucci

El autódromo de Las Paredes, en San Rafael, fue escenario de un fin de semana a puro automovilismo con la disputa de la segunda fecha de carrera de las Categorías Tradicionales, que reunió a más de 85 pilotos y un gran marco de público que, pese al frío, le puso calor a una jornada cargada de adrenalina.

Un fin de semana bien fierrero en San Rafael

Desde el viernes comenzaron a llegar los equipos, familias y escuderías, en un movimiento que se sintió fuerte en la ciudad. El sábado fue tiempo de pruebas libres y puesta a punto, mientras que el domingo se vivió lo mejor con series y finales muy disputadas en seis categorías: 850, Monomarca Fiat, Fórmula 1.100, Grupo 3, TC Junior y Sport 4.

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El único lunar fue el TC Tradicional, que no pudo correr por falta de parque mínimo.

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Finales intensas y maniobras al límite

Las carreras tuvieron de todo un poco: sobrepasos, roces, estrategias y definiciones ajustadas. En varias finales hubo lucha hasta la última vuelta, con diferencias mínimas que marcaron lo parejo del nivel.

El público acompañó en gran número y volvió a quedar claro que el automovilismo mueve fuerte en el Sur, no sólo desde lo deportivo sino también en lo económico.

Los podios de la fecha

Clase 850

1 Lucas Fosco – 22:57.887

2 Alihuén Casanoves – a 1.676

3 Marcelo Bonino (San Rafael) – a 6.784

Fórmula 1.100

1 Alejandro Urbisci (San Rafael) – 12:33.568

2 Agustín Cassatta – a 0.075

3 Federico Cattai (San Rafael) – a 13.070

TC Junior

1 Iván Ramírez – 12:49.526

2 Agustín Conte – a 1.271

3 Hernán Páez – a 7.299

Grupo 3

1 Ayrton Malizia – 12:08.194

2 Juan Pablo Fama – a 0.752

3 Joaquín Barison – a 5.542

Monomarca Fiat

1 Javier Mesas – 15:36.369

2 Santiago Yori (San Rafael) – a 0.250

3 Santi Damiani – a 0.564

Sport 4

1 Martín Olivera (General Alvear) – 11:27.182

2 Marcelo Cattai (San Rafael) – a 6.520

3 Miguel Olivera (General Alvear) – a 11.762

tradicionales

La historia del día

Una de las grandes perlitas de la jornada se dio en Sport 4, donde Martín Olivera ganó en su debut, representando a la tercera generación de una familia fierrera.

El dato no menor: compartió podio con Miguel Olivera, su tío, en una escena que emocionó al público y dejó una de las postales del fin de semana.

Lo que viene en las categorías Tradicionales

La próxima fecha del campeonato se disputará en Junín, donde el certamen continuará con un parque que promete seguir creciendo y manteniendo el gran nivel que se vio en San Rafael.

Preguntas clave sobre las categorías Tradicionales

¿Cuántos pilotos participaron?

Más de 85.

¿Dónde se corrió la fecha?

En el autódromo de Las Paredes, San Rafael.

¿Qué categorías corrieron?

850, Monomarca, Fórmula 1.100, Grupo 3, TC Junior y Sport 4.

¿Quién fue una de las figuras?

Martín Olivera, que ganó en su debut.

¿Cuándo es la próxima fecha?

En Junín.

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