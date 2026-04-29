Tradicionales en San Rafael: más de 85 pilotos y grandes finales en Las Paredes

El autódromo de Las Paredes, en San Rafael, fue escenario de un fin de semana a puro automovilismo con la disputa de la segunda fecha de carrera de las Categorías Tradicionales, que reunió a más de 85 pilotos y un gran marco de público que, pese al frío, le puso calor a una jornada cargada de adrenalina.
Un fin de semana bien fierrero en San Rafael
Desde el viernes comenzaron a llegar los equipos, familias y escuderías, en un movimiento que se sintió fuerte en la ciudad. El sábado fue tiempo de pruebas libres y puesta a punto, mientras que el domingo se vivió lo mejor con series y finales muy disputadas en seis categorías: 850, Monomarca Fiat, Fórmula 1.100, Grupo 3, TC Junior y Sport 4.
El Sur vibró con las Tradicionales en #SanRafael: más de 85 pilotos, finales a pura pelea y tribunas llenas en Las Paredes . Hubo definiciones ajustadas y podios bien mendocinos . pic.twitter.com/ZpKZK6yMqr
Las carreras tuvieron de todo un poco: sobrepasos, roces, estrategias y definiciones ajustadas. En varias finales hubo lucha hasta la última vuelta, con diferencias mínimas que marcaron lo parejo del nivel.
El público acompañó en gran número y volvió a quedar claro que el automovilismo mueve fuerte en el Sur, no sólo desde lo deportivo sino también en lo económico.
Los podios de la fecha
Clase 850
1 Lucas Fosco – 22:57.887
2 Alihuén Casanoves – a 1.676
3 Marcelo Bonino (San Rafael) – a 6.784
Fórmula 1.100
1 Alejandro Urbisci (San Rafael) – 12:33.568
2 Agustín Cassatta – a 0.075
3 Federico Cattai (San Rafael) – a 13.070
TC Junior
1 Iván Ramírez – 12:49.526
2 Agustín Conte – a 1.271
3 Hernán Páez – a 7.299
Grupo 3
1 Ayrton Malizia – 12:08.194
2 Juan Pablo Fama – a 0.752
3 Joaquín Barison – a 5.542
Monomarca Fiat
1 Javier Mesas – 15:36.369
2 Santiago Yori (San Rafael) – a 0.250
3 Santi Damiani – a 0.564
Sport 4
1 Martín Olivera (General Alvear) – 11:27.182
2 Marcelo Cattai (San Rafael) – a 6.520
3 Miguel Olivera (General Alvear) – a 11.762
tradicionales
La historia del día
Una de las grandes perlitas de la jornada se dio en Sport 4, donde Martín Olivera ganó en su debut, representando a la tercera generación de una familia fierrera.
El dato no menor: compartió podio con Miguel Olivera, su tío, en una escena que emocionó al público y dejó una de las postales del fin de semana.
Lo que viene en las categorías Tradicionales
La próxima fecha del campeonato se disputará en Junín, donde el certamen continuará con un parque que promete seguir creciendo y manteniendo el gran nivel que se vio en San Rafael.
Preguntas clave sobre las categorías Tradicionales
¿Cuántos pilotos participaron?
Más de 85.
¿Dónde se corrió la fecha?
En el autódromo de Las Paredes, San Rafael.
¿Qué categorías corrieron?
850, Monomarca, Fórmula 1.100, Grupo 3, TC Junior y Sport 4.